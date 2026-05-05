告別大Logo崇拜 ! Miu Miu Matelassé 20週年 : Arcadie、Wander新色背後的優雅與叛逆

近年若你有留意時尚走勢，很難不注意到 Miu Miu 的存在。它從不靠浮誇設計來嘩眾取寵，反而是用一種極其精準的比例，將那股叛逆的年輕感、迷幻的復古氣息與實用性重新拆解，再慢慢滲入日常穿搭之中。這種節奏，其實比高調更難掌握，畢竟在追求極致的時尚圈，懂得「適可而止」的知性，才是真本事。

說到 Miu Miu，大家腦海中第一個浮現的畫面，往往是那充滿空氣感的皺褶皮革——Matelassé。這個於 2006 年面世的工藝，今年低調地迎來 20 週年。Miuccia Prada 從來不愛鋪張，她深信「懂的人自然會懂」。這種近乎冷靜的自信，正正反映在最新發表、可稱為品牌 It Bag 的 Arcadie 與 Wander 手袋之上——換上新色調，猶如為經典披上一層更貼近日常的外衣。

Matelassé已經20歲：不用解釋的辨識度！

要談 Miu Miu 的經典靈魂，絕對非 Matelassé 莫屬。這種皮革工藝於 2006 年秋冬巴黎時裝秀中首次亮相，透過精密的絎縫手法，形成層次豐富的立體皺褶效果，同時保留皮革本身的柔軟質感。這種「看似隨意，實則極度精準」的工藝，正是 Miu Miu 最迷人的地方。

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不少人會好奇，為何 Miu Miu 的手袋看起來特別「脹卜卜」，卻依然輕巧？秘訣在於三層結構的製作工序：上層是柔軟的 Nappa 羊皮，中間夾著鋪棉，底層則為彈性布料；再經過多重縫製，形成自然皺褶，最後再壓平與修整，確保每一塊皮革的紋理保持均勻。這種近乎偏執的細節處理，令你不需要看到 Logo，也能一眼認出——這是 Miu Miu。

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Wander：半月的優雅

自從「腋下袋」在潮流圈強勢回歸後，Miu Miu 的 Wander 迅速躋身成年度 It Bag 之列。之所以能成為經典，關鍵在於那種「一氣呵成」的設計：半月型線條由袋身延伸至手柄位置，幾乎看不到接縫。這種近乎雕塑感的一體成型弧度，對皮革處理與工藝要求極高。

取名為「Wander」，象徵一種自由、隨性、隨時拎起就能出走的生活狀態。採用 Matelassé Nappa 羊皮製成的袋身，質柔軟如棉花。來到 2026 春夏，Wander 推出一系列令人心動的新色，從高飽和亮色到溫潤大地色系一應俱全。最值得一提的是它的可塑性——手拎時帶點復古精緻，換上長肩帶，又流露出一種帶點叛逆的 Y2K 味道。這種轉換，不只是造型，而是態度。

Arcadia：「長方」復古美學

若要定義 Miu Miu 的美學，與其說它是少女心，不如說是一種帶點距離感的精緻叛逆。2023 年面世的 Arcadie，名字取自希臘神話中的世外桃源（Arcadia），但 Miuccia Prada 筆下，所謂樂園從來不只是浪漫，更多的是那種「愛理不理」的時尚態度。

Arcadia以經典 Boston Bag 為藍本的長型手袋，最迷人之處在於它那種「故意做舊」的層次感。標誌性的 Matelassé 皺褶皮革，觸感帶有歲月沉澱的層次；配上金屬雙拉鍊與圓腳釘，像是從上一個世代的衣櫃中被重新發現，再被當代重新定義。這不是單純的復古，而是一種帶著距離的懷舊。今季的色調演繹得更為立體：那些帶鮮色調的紅或綠，或是低飽和的奶白色。它不急於成為焦點，卻是大家隨手拿起就能出門的單品。





