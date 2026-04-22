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開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！
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Makeup

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

TEXT:Angel SPHOTO:Angel S

　　初夏悄然而至，微風中滲著絲絲溫熱，連陽光也開始變得明媚奪目。今期 DIVA 編輯部 為大家開箱SUQQU 2026 Pre-Summer 系列——以「初夏的光影流轉」為靈感，將耀眼陽光與春夏交替的詩意融入美妝品中。讓我們為追求極致美感的你，精選出今季最值得收藏的清單！

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

 

　　首先登場的是兩款限定色晶采盈緻眼彩盤，「142 囁咲 SASAYAKIZAKI」色調以淡粉紫色和灰粉色作為主調，散發出淡淡迷人的眼神，色調上相比以往的眼彩盤較為低調，而且色調也較接近暖色，十分適合任何膚色使用。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

 

　　若是喜歡嘗試新事物、新挑戰的話，「143 夕空羽 YUUSORAU」也是一個不錯的選擇——以棕桃色和橘米色作主調，閃粉卻由藍綠色構成——聽起來或許大膽，但實際上妝效果並不浮誇，而是呈現淡淡的橄欖綠光澤，令人充滿初夏的感覺。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

上手實測

 

　　SUQQU的眼彩盤向來都很受歡迎，持久度和顯色度也出色，雖然眼影盤只有四色，但都可以mix & match到不同款式的眼妝，不論新手還是資深玩家也不妨一試。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

 

　　不論在台灣還是香港，SUQQU 的「晶采韻妍胭脂」向來是討論度極高的單品。除了追求極致美學的全黑粉盒，其胭脂與高光的組合更是美妝界的熱話。今季，品牌推出了兩款限定色：「114 彩澄 AYASUMI」與「115 陽結 HARUMUSUBI」。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

 

　　限定色「114 彩澄 AYASUMI」的色調偏向玫瑰粉色，以淡淡的玫瑰色澤揉合偏金的高光，輕鬆就能打造出微醺般的紅潤感。而「115 陽結 HARUMUSUBI」則偏向蜜桃橘色與柔和金色的組合，巧妙地將水蜜桃與初夏夕陽的色彩結合，呈現出健康的日曬膚色。

 

　　如果想要更顯色、更有存在感的妝效，小編建議可以疊加一層胭脂，讓雙頰透出更自然的血色感。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

 

　　來到唇妝部分，「107 花風色 HANAKAZEIRO」 和 「108 紅詩 BENIUTA」 都是偏深色的色調。讓小編稍微驚訝的是，這兩款限定色雖看似偏向秋冬，但上手實測後發現比想像中更容易駕馭，完全不會搶走眼妝的風采，反而展現出低調而優雅的質感。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

上手實測

 

　　而唇釉部分，「109 夢煌 YUMEKIRA」 的閃亮感十分吸睛，這款含有多彩珠光的透明唇釉非常適合疊加在其他唇色上，玩味十足且性價比極高。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

 

　　另一款 「110 艷蕃茄 TSUYATOMATO」（限定色）則名副其實地將鮮紅清爽的蕃茄色融入彩妝之中，由於透明感十足，不用擔心會有老氣或厚重的「大紅唇」觀感，反而是非常適合初夏的清透粉嫩紅潤色。

 

開箱SUQQU初夏彩妝限定系列：日本熱賣四色眼影、限定色漸變胭脂，營造初夏微熱自然妝容！

上手實測

 

Tags:#SUQQU#2026 春季彩妝#SUQQU 2026#2026 初夏彩妝#初夏彩妝#Editor’s Pick#Makeup#2026 春夏#春夏美妝
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