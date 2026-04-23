歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人保養|《逐玉》28歲張凌赫曾胖到100KG，靠4招4個月...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|《逐玉》28歲張凌赫曾胖到100KG，靠4招4個月...
遺珠與經典:在香港國際電影節找回失之交臂的感動
Art & Living 電影寓言

遺珠與經典:在香港國際電影節找回失之交臂的感動
出品已到藝術級的大班樓:神來之作「老腐乳鹹魚臭豆腐」、銷魂「...
美食 肥碌大食遊

出品已到藝術級的大班樓:神來之作「老腐乳鹹魚臭豆腐」、銷魂「...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？
Eat Well

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　上星期專欄文章提到控糖不需要戒吃白飯，而是留意配搭與份量。隨即有讀者留言問，薯仔呢？的確，提到高澱粉食物，小朋友最愛的薯仔或薯條，也常被標籤為高升糖指數（GI）食物。事實上，食物對血糖的影響並非固定不變。與其視薯仔為敵，我們更應關注如何透過科學方法調控其血糖反應，將這份優質營養轉化為身體的動力。

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

 

配搭可令升糖指數瞬間減半

　　一項臨床研究招募了12位人士，以薯蓉作測試，並在相同碳水含量下，比較不同配搭對血糖的影響。每份測試餐均提供50 克可用碳水化合物的薯蓉（約來自兩個細薯仔），並配搭不同食物：

　　● 單吃薯蓉：升糖指數 = 108

　　○ 薯蓉 + 約 2 湯匙油（約 28 克脂肪）：升糖指數 ≈ 71

　　○ 薯蓉 + 約 100 克雞胸肉（約 30 克蛋白質）：升糖指數 ≈ 64

　　○ 薯蓉 + 約120–150克沙律菜：輕度下降

　　○ 薯蓉 + 油 + 雞肉 + 沙律：升糖指數 = 54

　　即使薯蓉本身份量沒有改變，升糖指數仍可下降近半。這些變化，來自同餐中的脂肪、蛋白質和膳食纖維，並可減慢胃排空速度、延緩消化，令血糖上升更平穩。需要注意的是，此研究中的馬鈴薯為即煮即食，沒有經過冷藏，因此所有效果均純粹來自食物配搭。

 

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

 

改變溫度：利用抗性澱粉改變代謝路徑

　　如果你喜歡吃薯仔沙律，這個策略會特別適合你。另一個減升糖策略是冷藏，原理與上星期提到的「冷凍隔夜飯」相同。當馬鈴薯煮熟後再冷卻，其澱粉結構會改變，產生更多抗性澱粉，減低可吸收的澱粉含量，從而降低升糖指數。

　　綜合其他研究結果顯示，馬鈴薯經過約 24 小時冷藏後再進食：

　　● 餐後血糖較低

　　● 胰島素反應減少

　　● 葡萄糖釋放速度較慢

　　原因在於抗性澱粉不會在小腸完全分解，進入血液的葡萄糖因此減少。實際上，這代表同一個馬鈴薯，如果先煮熟再冷藏一晚，甚至之後再加熱，其代謝反應都會與即時熱食不同。

 

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

 

烹調細節：為何燉煮需更謹慎？

　　烹調方法會顯著影響馬鈴薯的血糖反應。薯仔經過長時間烹煮或加工，例如薯蓉或燉煮薯仔，其升糖指數通常較高，主要原因是澱粉糊化程度較高，消化速度更快。雖然目前沒有針對燉煮馬鈴薯的直接臨床研究，但長時間烹調會令馬鈴薯結構變得更軟，可能提高血糖反應。不過，若馬鈴薯與蛋白質或蔬菜一同進食，這種影響有機會被抵消。

 

營養師教你：馬鈴薯的營養加分攻略

　　配搭其他食物：避免單獨進食薯仔，應配搭：

　　● 蛋白質：魚、雞肉、雞蛋、豆腐

　　● 蔬菜：綠葉菜、西蘭花、燈籠椒

　　● 健康脂肪：橄欖油、牛油果、果仁

 

　　善用煮後冷藏方法：可提前煮好薯仔，放入雪櫃約一天後再食用。即使重新加熱，部分抗性澱粉仍會保留。

 

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

 

　　留意份量，但毋須過度限制：如果配搭其他食物，應均衡分配澱粉（薯仔）、蔬菜及蛋白質，不必過度限制。不過，如果單獨進食薯仔，則建議每次不超過一至兩個細薯仔。

　　只要配搭得宜，加上適當的烹調方法，無論是否患有糖尿病，薯仔都可以成為均衡飲食的一部分。

 

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？

 

Tags:#薯仔#升糖指數#抗性澱粉#減肥飲食#營養師建議#穩定血糖#健康飲食#糖尿病管理
Add a comment ...Add a comment ...
低鈉迷思破解：代鹽真能降血壓嗎？是否人人適合？
更多識食Hea住瘦文章
低鈉迷思破解：代鹽真能降血壓嗎？是否人人適合？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處