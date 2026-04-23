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ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝
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ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　一提起鑽石或寶石腕錶，相信不少人會聯想到以寶石作為時間刻度、寶石錶圈，或是鑲滿寶石的錶身與錶帶，甚至帶有圖案的寶石錶盤。另一個方向，則是將腕錶融入珠寶設計之中，令腕錶與首飾合而為一。這類設計大致可以理解為將寶石「加在」腕錶之上。

 

　　不過近年亦出現了另一種較新的設計思路，即是將錶殼本身以寶石材料製作，直接讓寶石成為腕錶的主體。在今次 2026 年 Watches and Wonders 中，值得留意的例子之一便是 ArtyA。

 

　　ArtyA 成立於 2009 年，由 Yvan Arpa 創立。品牌早期已因使用非常規材料而受到關注，例如蝴蝶翅膀、化石，甚至子彈等。這些設計未必符合傳統審美，但品牌「由材料出發」的風格相當清晰。

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

　　當然，ArtyA 並不只是依靠材料取勝，在機械造詣上亦有一定基礎。今年於 Watches and Wonders 發表的 Complexity 雙陀飛輪腕錶便是一個例子。當中的 Cônillon 採用雙傾斜陀飛輪結構，其軸心並非傳統的垂直或水平，而是以特定角度運行，對調校與穩定性都有更高要求。 

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

　　陀飛輪本身的作用是減少地心吸力對擒縱系統的影響，而雙陀飛輪設計理論上可以進一步平均不同位置的誤差。除了機械結構，其外觀設計亦相當突出，兩個陀飛輪分別置於如半球體般突出的透明結構內，造型非常特別。 

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

　　錶殼方面，品牌採用藍寶石（Sapphire）製作。藍寶石的透明特性自然能讓機芯結構一覽無遺，但更值得留意的，是其切割方式。在多面切割下，光線會在錶殼內產生不同折射，形成近似紋理的視覺效果。除了透明版本，品牌亦提供紅寶石（Ruby）錶殼等不同選擇，令材料本身成為設計核心。 

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

　　在 Watches and Wonders 同場，ArtyA 亦發表了採用人造莫桑石（Moissanite）錶殼的 Purity Curvy Tourbillon。相比 Complexity 系列，其機械結構較為「簡單」，但重點在於錶殼材料本身。

 

　　莫桑石的硬度約為 Mohs 9.25，極其接近鑽石（10），且高於藍寶石（9），因此加工難度相當高。在這種材料上進行切割與打磨，同時要保持結構完整，甚至具備基本防水性能，本身已是一項極不簡單的工藝。

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

　　ArtyA 的設計往往帶有一種獨特的玩味。不同顏色的透明錶殼，初看之下或許會令人聯想到塑料，但當細看其透明度與光線折射，便能清楚分辨出寶石材料與一般物料之間的質感差異。 

 

ＷＷ2026｜獨立鐘錶品牌 ArtyA：挑戰莫桑石切割的極限工藝

Courteys: ArtyA

 

Tags:#手錶#Watches and Wonders#Watches and Wonders 2026#ArtyA#WW2026
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