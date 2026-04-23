2026年五月星座塔羅運程預測：探索內在平衡與直覺的練習

結合塔羅與星象能量，本月呈現出顯著的「內向性」特質。除射手座與水瓶座較多涉及社會結構與物質層面外，其餘星座皆在探索內在平衡與直覺。與其盲目擴張，不如邁向「穩定」。讓我們透過塔羅的指引，探索十二星座在五月的運程，尋找屬於自己的答案。

白羊座（3月21日-4月19日）—寶劍侍從（Page of Swords）

本月，你更像一位靜靜佇立的觀察者，眼神銳利、心思清明，帶著強烈的學習欲望。這是一個適合主動蒐集資訊、展開交流的時刻，但同時也提醒你——避免因衝動而讓言語過於尖銳。火象能量在此期間格外鮮明，土星與海王星於白羊座的長期交織，讓責任與夢想彼此牽引，既沉重又充滿召喚。

寶劍侍從正好映照這股氛圍：它提醒你以清晰的頭腦斬斷舊有模式，專注於進修與觀察他人，讓思維成為最鋒利的武器。至於感情層面，溝通更顯重要——唯有言語清晰，才能避免誤會在心與心之間悄然滋生。

金牛座（4月20日-5月20日）—寶劍王牌（Ace of Swords）

本月有望洞察核心、突破盲點。寶劍王牌猶如利劍刺破迷霧，帶來心智上的勝利，適合擔任決策者的角色。這正呼應你告別舊循環的階段——2026 年已接近尾聲，所有修復工作趨於完成，加上木星等行星影響，利於穩定與豐收。感情中則是坦誠溝通的契機，有意見不妨直言，大膽提出要求反而更能贏得尊重。

雙子座（5月21日-6月21日）—聖杯二（Two of Cups）

本月迎來桃花月，有助於情感連結、互相吸引與靈魂共鳴。雙子座在 2026 年受天王星進入的突破能量影響，5 月水星等行星移動利於溝通與人際往來。聖杯二與雙子座靈活社交的特質相呼應；職場上可安排與上司或同事應酬，掌握內部資訊有助於規劃下半年公司的變動。感情運勢亮眼，單身者易遇到有默契且品行優良的對象。

巨蟹座（6月22日-7月22日）—戰車（The Chariot）

本月請精確掌握節奏，鎖定目標前進。戰車象徵駕馭對立的力量，如內心的堅定與外在的挑戰。巨蟹座上半年受木星支持與火星影響，戰車牌強化了「掌控方向」的主題，呼應你在面對責任時需保持前進動能。這會讓你顯得更有擔當，上司正是看中這項特質，可能會賦予你更高的要求與重任。感情中也需主動引領關係，積極給予對方情緒價值。

獅子座（7月23日-8月22日）—視角/ 吊人（ Perspective/ The Hanged Man）

獅子座本月需多加留意，職場上必須轉換視角、拒絕盲目討好他人。人事關係有機會遇上阻礙，吊人牌教導我們從不同角度審視事物，學會放下控制，以獲得更高的智慧與靈性成長。當木星進入獅子座，這張牌完美呼應了現狀：若只是沉默應和，對你其實不利，目前的環境更需要敢於表達真實見解的人。感情方面不宜急躁；有伴侶者能獲得對方支持，值得珍惜。

處女座（ 8月23日-9月22日）—太陽（The Sun）

本月凡事追求必能有所成就。太陽牌帶來正面能量、自信與生命力，象徵收穫、快樂與內在光芒的閃耀。處女座在 2026 年有身價提升與獲得認可的趨勢，5 月能量穩定向上，太陽牌與處女座的務實特質結合，帶來踏實的喜悅感。這是光明之月，事業、健康或個人成就皆表現理想，好消息與驚喜不斷；感情中充滿情趣，溫暖且有活力。單身者可嘗試從運動社交入手。

天秤座（ 9月23日-10月22日）—節制（Temperance）

本月對你而言是一個「磨合期」。這張牌象徵將不同元素融合在一起的力量，守護星能量要求你停止極端行為。無論是工作與生活的平衡，還是理智與情感的拉扯，本月你將找到關鍵的平衡點。感情上建議溝通時採取溫和立場。這是一個修復人際關係、或調整財務結構的絕佳時機。

天蠍座 （ 10月23日-11月21日） —月亮（ The Moon）

月亮雙重出現在天蠍座，暗示一種「真相浮現前」的氛圍。某些隱藏的情緒或祕密可能會干擾你的判斷。你的直覺極其敏銳，但也容易陷入多疑或焦慮的循環。職場方面建議不要在迷惘或疲倦中急於做重大決定。本月需提防合作夥伴出錯導致功虧一簣，務必反覆檢查細節，防範潛在的危機。

人馬座 （11月22日-12月21日）—錢幣騎士（Knight of Crystals）

本月你會展現出與以往不同的一面。與平時熱愛自由、奔放的形象不同，本月你展現出了難得的耐心。5 月的主旋律是「耕耘」，你可能正在處理一項長期計劃，或專注於財務積累。雖然進展看似緩慢，但極其紮實。感情上建議多主動關心，對方本月可能非常需要你的支持，這是增進感情的好機會；單身者亦然，主動邀約將更有助於關係發展。

摩羯座 （12月22日-1月19日）—聖杯皇后（Queen of Cups ）

本月請抱持慈悲之心。一向務實的摩羯座在 5 月顯得感性，周遭對你的依賴感日益增加，這與繁忙的工作重疊，體力的過度支出可能導致健康亮起紅燈。聖杯皇后顯示你可能需要尋找傾訴對象，開啟紓壓模式。過多的關注與期待已轉化為沉重的責任，務必量力而為。戀愛方面，伴侶追求物質生活，雖與你契合，但仍需關注對方的財政狀況並給予善意提醒。

水瓶座（ 1月20日-2月18日）—教皇（The Hierophant）

教皇這張牌預示著傳統價值觀的碰撞。職場上若遇見觸及道德底線的事，妥協或裝作不知並非長久之計，想明哲保身並不容易。5 月簽署任何重要合約時，建議諮詢專業人士。如果你正在尋求突破，必須先學會現有規則的運作方式。感情上建議多接納身邊人的意見，對方近期心理狀態較容易受到他人動搖。

雙魚座（ 2月19日-3月20日）—聖杯九（Nine of Cups）

聖杯九是塔羅牌中著名的「願望牌」，本月對雙魚座而言是極大的吉兆。星盤啟示你在經過一段時間的努力後，將在 5 月獲得情感與物質上的雙重滿足。你會感到由衷的欣慰，彷彿一切都回到了正確的軌道。感情上可與家人共享這份喜悅，展現你的快樂將會成就一段難忘的時光。單身者也是社交的好時機，透過聚會開放心扉吧！

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。