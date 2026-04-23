2026 春夏美甲趨勢：4款不同風格Lace美甲，從指尖透出精緻感！

提起 Lace（喱士花邊），大家都會想到新娘婚紗或甜膩的公主風，不過來到 2026 年春夏，日韓美甲界正流行將 Lace 結合不同風格的元素，無論是 Y2K 叛逆風，還是優雅的法式風格，Lace 都能完美演繹。今次介紹 4 款不同風格的 Lace 美甲，讓你從指甲散發精緻質感。

#1 金屬元素 ＋ 喱士花邊

若擔心傳統喱士顯老或太少女感，結合金屬元素的風格是不錯的選擇。利用金或銀色調的平衡喱士柔弱的感覺，能瞬間將纖細的線條轉化為有個性的Y2K。

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#2 夏日多巴胺色調 ＋ 喱士花邊

日韓一直流行的「多巴胺美甲」亦延續至喱士款式，將傳統法式的邊緣換成繽紛的馬卡龍色。另一種是跳色配搭，僅在一至兩隻手指繪畫蕾絲，其餘則以糖果單色帶過。

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#3法式 ＋ 喱士花邊

將喱士紋理融入法式的弧度中，效果就如喱士內衣邊般若隱若現，極具優雅氣質。除了喱士外，也可以配上波點、小碎花，優雅中加點可愛元素。

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#4貓眼 ＋ 喱士花邊

當變幻的貓眼光影，疊加喱士線條，層次感瞬間提升，產生一種流光刺繡的高級感。

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