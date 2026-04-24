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是我想看和愛看的「米高積遜」
Movie & Drama

是我想看和愛看的「米高積遜」

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　過去一星期已不知聽了多少次〈Billie Jean〉。

 

　　這是我最喜愛的Michael Jackson金曲，所以在看《米高積遜》（Michael）的時候，當看到MJ侄兒Jaafar Jackson重演他在Motown 25周年表演台上，唱著〈Billie Jean〉作出他第一次Moonwalk，我是真的感動到想喊出來。

 

是我想看和愛看的「米高積遜」

由MJ侄兒Jaafar Jackson演繹MJ。（圖片來源：電影劇照）

 

　　這是流行音樂史上最重要的一幕。

 

　　如果從一齣典型傳記電影的角度去看，《米高積遜》的確不含獵奇成分，沒有獵奇地去描寫MJ。

 

　　原因不明，平凡人去看一齣名人傳記片，總期望能夠（光明正大地）看見當事人的怪行（一點點也好）；事實上，絕大部分傳記片除了無可避免交代當事人傑出成就，亦會無可避免描寫一下當事人的奇怪言行、怎樣墮落，又或被講到似層層的傳聞，似乎這樣同時交代一個名人一生裡頭的光明與黑暗，才夠客觀深入和全面。

 

是我想看和愛看的「米高積遜」

電影有提及MJ透過手術修整鼻翼。（圖片來源：電影劇照）

 

　　《米高積遜》明顯沒有，甚至把MJ的故事只講到1988年為止——還有沒有下集描寫1988年之後的MJ？我不知道，亦不在乎，因為現在這齣《米高積遜》，的確為我重現了MJ前半生，重現了一個小童怎樣失去童年，自小就跟四個哥哥出去表演，辛辛苦苦，只為了成就父親發達大計。

 

是我想看和愛看的「米高積遜」

小時候的MJ，跟四個哥哥組成Jackson 5四處表演。（圖片來源：電影劇照）

 

　　這個沒有童年的人，終於成功了，不是一般的成功，而是超級地成功，成功到成為一個現象，一個流行Icon；他不會無時無刻強調自己好努力，他的成功絕不因為僥倖或時勢使然，而是因為他真的擁有世人都沒有的Talent，以及視野。

 

是我想看和愛看的「米高積遜」

Miles Teller飾演John Branca，一個對MJ事業有重要影響的人。（圖片來源：電影劇照）

 

　　作為黑人，他的歌不只為黑人而唱；一個MV，原來可以拍成一齣有故事有人物的Short Film。

 

　　當他得到全世界的掌聲，他最嚮往的，是能夠像Peter Pan那樣，住在Neverland，一個可以永遠保持稚氣的國度。

 

是我想看和愛看的「米高積遜」

電影忠實重現了MJ不少重要演出。（圖片來源：電影劇照）

 

　　幸福的人用童年治癒一生，MJ則試圖用一生來治癒童年。

 

　　這個治療過程成不成功？只有MJ自己知道。

 

　　作為一個實時地見證這位King of Pop走過高山低谷的平凡人，只能說，我喜愛《米高積遜》，電影給了我一個想看愛看的MJ，至於這麼一個MJ是否也是你想看？我當然不知道，也不在乎。

 

是我想看和愛看的「米高積遜」

Jaafar Jackson的演繹，老實，很好。（圖片來源：電影劇照）

 

Tags:#電影#Jaafar Jackson#米高積遜#Michael#Michael Jackson#影評
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