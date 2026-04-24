是我想看和愛看的「米高積遜」

過去一星期已不知聽了多少次〈Billie Jean〉。

這是我最喜愛的Michael Jackson金曲，所以在看《米高積遜》（Michael）的時候，當看到MJ侄兒Jaafar Jackson重演他在Motown 25周年表演台上，唱著〈Billie Jean〉作出他第一次Moonwalk，我是真的感動到想喊出來。

這是流行音樂史上最重要的一幕。

如果從一齣典型傳記電影的角度去看，《米高積遜》的確不含獵奇成分，沒有獵奇地去描寫MJ。

原因不明，平凡人去看一齣名人傳記片，總期望能夠（光明正大地）看見當事人的怪行（一點點也好）；事實上，絕大部分傳記片除了無可避免交代當事人傑出成就，亦會無可避免描寫一下當事人的奇怪言行、怎樣墮落，又或被講到似層層的傳聞，似乎這樣同時交代一個名人一生裡頭的光明與黑暗，才夠客觀深入和全面。

《米高積遜》明顯沒有，甚至把MJ的故事只講到1988年為止——還有沒有下集描寫1988年之後的MJ？我不知道，亦不在乎，因為現在這齣《米高積遜》，的確為我重現了MJ前半生，重現了一個小童怎樣失去童年，自小就跟四個哥哥出去表演，辛辛苦苦，只為了成就父親發達大計。

這個沒有童年的人，終於成功了，不是一般的成功，而是超級地成功，成功到成為一個現象，一個流行Icon；他不會無時無刻強調自己好努力，他的成功絕不因為僥倖或時勢使然，而是因為他真的擁有世人都沒有的Talent，以及視野。

作為黑人，他的歌不只為黑人而唱；一個MV，原來可以拍成一齣有故事有人物的Short Film。

當他得到全世界的掌聲，他最嚮往的，是能夠像Peter Pan那樣，住在Neverland，一個可以永遠保持稚氣的國度。

幸福的人用童年治癒一生，MJ則試圖用一生來治癒童年。

這個治療過程成不成功？只有MJ自己知道。

作為一個實時地見證這位King of Pop走過高山低谷的平凡人，只能說，我喜愛《米高積遜》，電影給了我一個想看愛看的MJ，至於這麼一個MJ是否也是你想看？我當然不知道，也不在乎。