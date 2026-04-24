星級中菜廳永翠宮糅合江浙 × 粵菜：嶺南三寶燉三套鴨湯、翡翠芙蓉文思松葉蟹、英紅九號茶燻雞，舌尖上的江南春意！

最近來到澳門永利皇宮旗下主打新派江南風味的「永翠宮」品嚐行政總廚朱光盼師傅炮製的午餐，朱師傅曾在多家米芝蓮餐廳和高級酒店任職，加入永利前是香格里拉集團最年輕的中餐行政總廚。來自廣東清遠的朱師傅，出身於利苑酒家，熟練粵菜、台州菜和上海本幫菜。2021年加入上海前灘香格里拉酒店，向淮揚菜大師侯新慶學習，提升刀工與擺盤。擁有16年廚藝經驗的朱師傅擅長結合江浙和粵菜特色，推出具創意又保有傳統風味的料理，一切來得太期待。

一步踏進餐廳，率先映入眼簾是氣勢磅礡的表演湖，透過寬敞的落地玻璃窗，我們可以一邊用餐一邊欣賞水、光、聲效的精彩表演，感受不一樣的美食感官體驗。

茶藝師送來了歡迎茶，清新的茶香輕輕洗刷過味蕾，為之後的美食做好準備。

春意江南頭盤 – 當天午餐由四款餐前小吃揭開序幕，先來品嚐香椿爆南非鮮鮑片，用上鮮嫩南非鮮鮑入饌，配上當季頭茬香椿芽，是餐廳應季推出的新菜式；之後是 馬蘭頭鴿子蛋，先把鴿蛋用鐵觀音燻製，茶香濃郁，內餡釀入時令馬蘭頭與香乾，頂部點綴魚子醬與可食用金箔，底部搭配蔥油，蛋香混入蔥油香，一吃愛上；再來是 枸杞葉冠頂餃，外皮晶瑩剔透，內餡加入了枸杞葉、時令馬蘭頭，還包入了一整隻鮮蝦，口感彈牙有嚼勁，鮮味到一個點；最尾有 指橙上海燻魚，用上鱈魚製作燻魚，加入有「水果界魚子醬」稱號的指橙，美味指數立即加倍提升。

嶺南三寶燉三套鴨湯 – 來到自己最愛的湯品時間，當天朱師傅為我們準備了餐廳其中一款招牌菜 嶺南三寶燉三套鴨湯，這道菜融合了粵菜和淮揚菜，鴨肉已拆骨但仍保持完整形狀，食材分為三層：麻鴨、青頭鴨和中山石岐老鴿，加入陳皮、羅漢果和廣東三寶以慢火燉製，充分展現出淮揚風味，享用時先品嚐清潤鮮甜的清湯，然後打開鴨肉混合變成濃湯，一次過享受兩種滋味。

香椿醬炒龍蝦佐芝士蔥油餅底 - 採用當季鮮嫩香椿苗以人手打成香濃香椿醬，跟本港小青龍一起爆炒，龍蝦肉質彈牙鮮甜，香椿香氣濃郁，兩者配合得如膠似漆，相得益彰。配上底部的香脆芝士蔥油餅一同享用，感覺有點似吃披薩一樣，口感層次變得更加豐富。

翡翠芙蓉文思松葉蟹 – 這道菜式融合了粵菜和淮揚菜精髓，底層用上龍蝦湯、土雞蛋和花雕酒蒸製成芙蓉蛋，上層配以刀功細膩的文思豆腐並以蔬菜汁染成綠色。置頂舖上已拆好的蟹肉，吃時可直接與芙蓉蛋、豆腐一起食用，口感滑順，味道鮮美。

茶燻雞 – 朱師傅選用清遠狀元雞入饌，搭配本地英德特產的英紅九號茶葉，並輔以米糠和陳皮共同燻製，讓菜式變得茶香醇厚，口感獨具特色。一口吃下，皮脆肉嫩，簡單地討人喜歡。

上湯浸辣椒葉 – 用上當季辣椒葉最鮮嫩的芽尖部位，搭配朱師傅慢火燉煮五個小時的秘製高湯，上面再以火腿絲點綴提鮮，鮮甜潤喉，清新討喜。

春意江南滿鍋鮮菜飯 – 來到主食時間，朱師傅為我們準備了一道融合了春天同冬天兩大季節元素的菜飯，飯裡邊有冬季風味的臘味，包括安徽刀板香和廣東臘味；亦有春季時令鮮蔬，包括春韭、蘆蒿與薯仔。用上冬米煲飯，表面看來雪白，實質下面所有食材已經炒香，之後再一同焗煲而成，一啖入口，飯香濃郁，層次豐富。

蒓菜芡實葛仙米蓮子露 – 甜點時間來了一道選用鮮嫩蒓菜炮製的甜湯，搭配清甜蓮子與鮮果米，口感清爽潤喉，滋味鮮甜淡雅，美味之餘又能消解膩滯。

最後還有餐後小點，以甜蜜結束是日午餐。不得不提當天茶藝師為我們準備的配茶十分精彩，茶香滿載，暖身暖心。

永翠宮

地址:澳門路氹城永利皇宮地面層

電話:+853 8986 3663