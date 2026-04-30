從球場到時裝：足球金童麥巴比如何成為Dior的命定之人

美加墨世界盃（FIFA World Cup 2026）正式進入倒數階段，對於一眾「球迷」而言，這無疑是四年一度的盛事。當球壇還在熱議 41 歲的 C 朗（Cristiano Ronaldo）能否在「最後一舞」，帶領葡萄牙問鼎冠軍時，時尚界的目光卻早已鎖定另一個名字——「法國金童」基利安麥巴比（Kylian Mbappé）身上，其中一個便是 Dior 。

2021 年，時任創意總監 Kim Jones 慧眼識英雄，找麥巴比擔任 Dior 男裝全球品牌大使，去到 2026 年就算轉換「揸 fit 人」Jonathan Anderson ，這段合作關係不但沒有動搖，反而更見穩定。這位身價逾 1.3 億歐元的球星，不只是場上的入球機器，更是品牌的寵兒，這種影響力，本身已說明一切。

麥巴比的速度與數字

要理解麥巴比，不能只談速度，更要讀懂他的數字。

出身法國邦迪（Bondy），他在 19 歲便站上世界之巔——《2018 年俄羅斯世界盃》，以主力前鋒身份助法國奪冠，一戰封神。成為繼比利（Pelé）後，史上第二位年輕在決賽入球的球員。更獲美斯（Lionel Messi）與 C 朗公開認可，被視為「下一個世界最佳球員」的光環，這種跨世代加持，在足球史上並不常見。四年後的《2022 年卡塔爾世界盃》他再次披上法國隊球衣，晉身決賽，雖然最後不敵阿根廷，但在場上上演的帽子戲法，至今仍是球迷茶餘飯後的熱話。

回望 2025 年，麥巴比為球會及國家隊射入 66 球，躋身 21 世紀年度入球最多的前五名之列。截至今年 3 月，更為為國家隊射入 56 球，只與法國射手王基奧特（Olivier Giroud）僅一球之遙，相信於六月舉行的世界盃，麥巴比會成為法國國家隊史上入球最多的球員。

Source/X@livescore

入球數字以外，對球迷而言，麥巴比最具代表性的畫面，是邊路加速後直接撕開防線——那種爆發力，不是單純快，而是帶有節奏與判斷的「變速能力」，令防守球員難以預判。無論效力巴黎聖日耳門時期，還是轉戰皇家馬德里後，他都保持高效率輸出。球迷常說，他是「大場面球員」，越重要的比賽越能交出表現。

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同時，他亦屬少數能在職業生涯、價值觀與個人形象之間取得精準平衡的運動員之一。他曾公開表示，期望成為新一代的榜樣；這份近乎苛刻的自我要求，亦直接反映於其商業選擇之上——對合作夥伴的篩選尤為審慎。

由品牌代言到個人形象管理，其每一步部署皆顯得縝密而有策略，展現出高度自覺的品牌經營意識。至於身價方面，除轉會費屢創高峰，其個人商業價值亦持續上揚。無論是廣告、代這人或跨界合作，均傳遞出他並非單靠球場表現立足的運動員，正正是時裝品牌最看重的部分。

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Dior命定之人

事實上，高級時裝品牌與足球明星合作，從來不是新鮮事。從碧咸（David Beckham）到孫興慜（Heung-Min Son）。然而，能夠像麥巴比這樣與品牌建立長期且穩定關係的，始終屬少數。

Dior 多次與麥巴比合作，並非單純基於人氣或曝光率，而是看中他在形象與價值層面的可塑性與一致性——既具親和力，亦不失精緻感。尤其在 2026 年 Jonathan Anderson 接掌 Dior 男裝後，將他那一套幽默、怪誕卻精準的設計語言注入品牌，與麥巴比這部精密的「足球電腦」擦出不少火花。如最新的春夏廣告中，由攝影師 David Sims 掌鏡，麥巴比與演員 Greta Lee 等人同場出現。畫面在黑白與彩色之間切換，人物動作自然，沒有多餘裝飾。服裝方面，剪裁俐落的西裝套或是針織單品與牛仔褲，再配搭 Jett Messenger Bag 與 Normandie 袋，呈現一種貼近日常的穿搭，沒有刻意強調，卻恰到好處。

當足球與時裝交會，有人只看到跨界，但真正重要的，是誰能夠長久站在兩個世界之間而不失重心。麥巴比，正是那個人。





