WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

太複雜的腕錶固然能充分展現製錶匠人深厚的工藝底蘊，然而回到日常穿搭層面，真正貼近生活的，始終是簡約易襯的大小針以至三針腕錶。少了繁複，卻多了一份從容與優雅。一襲素淨的西裝之下，衣袖藏著的是低調卻瑰麗的精品時計，為整體造型悄然加分。今次，就讓小編為你精選幾款 WW26 中同樣以「簡約 × 詩意」見長的亮眼新作，看看哪些腕錶最適合作為你的每日良伴。

Parmigiani Fleurier

TONDA PF Chronographe Mystérieux

別以為Parmigiani Fleurier是個默守成規的悶蛋，這正正相反，品牌工坊的大師點子總是如此地出人意表。像今次專為慶祝品牌30周年推出TONDA PF Chronographe Mystérieux，以「隱形」計時功能重新定義複雜腕錶。錶盤平時呈現三針的極簡美學，唯有啟動計時時，三枚指針優雅展開，精準記錄時分秒。五枚指針同軸的結構，既保留日常佩戴的簡約感，又展現工藝的詩意突破，低調卻充滿驚喜。

Cartier

Santos de Cartier Ghost Dial

無可否認，這枚新錶款在各大網站出現，便讓人驚艷不已。Cartier 為經典 Santos 系列增添灰色 Ghost Dial，設計簡潔而具現代感。煙燻灰或石板灰的錶盤，搭配同色系時標，營造深邃層次與低調氛圍。這款「幽靈」錶盤在光影下散發獨特質感，既保留 Santos 的標誌性線條，又以簡約色調突顯時尚格調，成為日常佩戴的亮眼之選。

BVLGARI

Octo Finissimo 37mm

不知品牌是不是為了小手腕的錶迷設想，還是為了順應小錶徑風潮，BVLGARI 將纖薄美學延伸至更小巧的 37mm 尺寸，推出黃金與鈦金屬版本。標誌性八角形錶殼經啞面噴砂處理，厚度僅 6.45mm，重量僅 65 克，佩戴舒適。搭載全新 BVF 100 機芯，動力儲備提升至 72 小時。簡約幾何線條與纖薄比例，讓 Octo Finissimo 在日常佩戴中展現優雅與詩意。

Jaeger-LeCoultre

Master Control Chronometre

以優雅典雅聞名的積家每年錶展都必定帶來簽名式佳作，像今年的Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre 正正延續低調優雅的設計語言。錶盤以太陽放射紋為基調，並以藍灰或銅色漸變營造層次。簡約的三針日期款搭載 899 型自動機芯，具備 70 小時動力儲存，並通過 COSC 認證與品牌「HPG」高精準度保證。三排錐形錶鏈與錶殼無縫融合，簡約而精緻，適合日常佩戴。