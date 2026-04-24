歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻+咖喱味爆谷+送帆布袋貼紙...
玩樂旅遊 購物兵團

無印良品25周年慶︱限定奶茶雪糕撻+咖喱味爆谷+送帆布袋貼紙...
型男醫生|飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起...
醫學通識 健康解「迷」

型男醫生|飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起...
2026年六月星座塔羅運程預測:為你揭示工作、情感與健康的啟...
Fitness & Wellness 牌緣指引

2026年六月星座塔羅運程預測:為你揭示工作、情感與健康的啟...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅
Watch

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

　　太複雜的腕錶固然能充分展現製錶匠人深厚的工藝底蘊，然而回到日常穿搭層面，真正貼近生活的，始終是簡約易襯的大小針以至三針腕錶。少了繁複，卻多了一份從容與優雅。一襲素淨的西裝之下，衣袖藏著的是低調卻瑰麗的精品時計，為整體造型悄然加分。今次，就讓小編為你精選幾款 WW26 中同樣以「簡約 × 詩意」見長的亮眼新作，看看哪些腕錶最適合作為你的每日良伴。

 

Parmigiani Fleurier

TONDA PF Chronographe Mystérieux

 

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

 

　　別以為Parmigiani Fleurier是個默守成規的悶蛋，這正正相反，品牌工坊的大師點子總是如此地出人意表。像今次專為慶祝品牌30周年推出TONDA PF Chronographe Mystérieux，以「隱形」計時功能重新定義複雜腕錶。錶盤平時呈現三針的極簡美學，唯有啟動計時時，三枚指針優雅展開，精準記錄時分秒。五枚指針同軸的結構，既保留日常佩戴的簡約感，又展現工藝的詩意突破，低調卻充滿驚喜。

 

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

 

Cartier

Santos de Cartier Ghost Dial

 

　　無可否認，這枚新錶款在各大網站出現，便讓人驚艷不已。Cartier 為經典 Santos 系列增添灰色 Ghost Dial，設計簡潔而具現代感。煙燻灰或石板灰的錶盤，搭配同色系時標，營造深邃層次與低調氛圍。這款「幽靈」錶盤在光影下散發獨特質感，既保留 Santos 的標誌性線條，又以簡約色調突顯時尚格調，成為日常佩戴的亮眼之選。

 

  

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

 

BVLGARI

Octo Finissimo 37mm

 

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

 

　　不知品牌是不是為了小手腕的錶迷設想，還是為了順應小錶徑風潮，BVLGARI 將纖薄美學延伸至更小巧的 37mm 尺寸，推出黃金與鈦金屬版本。標誌性八角形錶殼經啞面噴砂處理，厚度僅 6.45mm，重量僅 65 克，佩戴舒適。搭載全新 BVF 100 機芯，動力儲備提升至 72 小時。簡約幾何線條與纖薄比例，讓 Octo Finissimo 在日常佩戴中展現優雅與詩意。

 

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

 

Jaeger-LeCoultre

Master Control Chronometre

 

WW26｜簡約X詩意：四款低調腕錶新作，為日常穿搭悄然增添優雅

 

　　以優雅典雅聞名的積家每年錶展都必定帶來簽名式佳作，像今年的Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre 正正延續低調優雅的設計語言。錶盤以太陽放射紋為基調，並以藍灰或銅色漸變營造層次。簡約的三針日期款搭載 899 型自動機芯，具備 70 小時動力儲存，並通過 COSC 認證與品牌「HPG」高精準度保證。三排錐形錶鏈與錶殼無縫融合，簡約而精緻，適合日常佩戴。

 

Tags:#手錶#Watches and Wonders#Watches and Wonders 2026#WW2026#TONDA PF Chronographe Mystérieux#Octo Finissimo 37mm#Master Control Chronometre#Santos de Cartier Ghost Dial#BVLGARI#Jaeger-LeCoultre#Cartier#Parmigiani Fleurier
Add a comment ...Add a comment ...
WW2026｜從 0 Oxygen 到 Afniotech™，4款精選特殊材質腕錶
更多玩味誌文章
WW2026｜從 0 Oxygen 到 Afniotech™，4款精選特殊材質腕錶
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處