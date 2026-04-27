親密關係的欲迎還拒，想得到卻又迴避，矛盾背後原來是恐懼和自我保護

當你接受被愛，同時也是賦予對方傷害你的權力。所以有人說：好的愛情把人變成孩子，不好的愛情把人變成瘋子。

「近來你哋相處情況點樣？有無乜嘢深刻經驗同感受？」伴侶出軌後重建關係，會有很多困難需要跨越，因此我想知道她的處境和體會。

「同以前相比，佢真係有唔同咗，多咗陪我，傾偈嘅時候有用心聽我講嘢，我感覺佢對我好咗，但係……」她停了一會後說：「唔知點解，當佢對我好，我就愈想同佢保持距離，唔想同佢咁close。」

有一次街上同行，丈夫有意無意間將手放在她的腰，她敏感得立時彈開一步。事後她回想，丈夫手觸她腰，該是過馬路時一種輕扶和照顧，理應人畜無害，為何卻有像腳踏釘子的反應？

「對住佢，有時我都好矛盾，想大家關係可以改善，但而家關係好似好啲，但又唔想同佢咁close。係咪我都有啲問題？」我聽到她連續說了兩次「唔想同佢咁close」

進入輔導室的人，其實很多時不是帶著問題，而是帶著一個自我保護機制。於是我問她：「如果你同佢close，咁會點？」

「如果我信返佢、同佢好返，但佢又再呃我、再去偷食，咁自己咪又再受傷！咁樣嘅話，唔單止會更加痛，畀佢呃咗一次又一次，我直情覺得自己好蠢。」迴避親密的背後，原來是一大片恐懼。

恐懼會再被背叛，對親密關係有強烈不安，令她遊走於渴望和迴避的拉扯之間，矛盾和迷茫到覺得自己「唔知想點」？

「我係咪有問題？」她覺得矛盾等於失卻方向。

「你想同佢重建關係，但對佢又未能夠完全信任，即使見佢表現有改善而感到開心，但內心有股聲音提你：要多觀察佢嘅改善係短暫定係會持久？係補償嘅造作抑或係由衷嘅表現？」我問她：「你覺得咁係一種矛盾，定係你幫自己做緊平衡？」

我們的內心有不同部份，每個部份都有其重要性，我希望她可以聆聽、容許及接納自己有不同聲音，而不是對不同部份的相異產生質疑，增加內耗。

人有追求相戀的滋味，同時又應該要有保護自己的權利。