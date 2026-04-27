PORTER TANKER神話重燃 從《戀愛世紀》木村拓哉帶起的30年不敗潮流

近日經典日劇《戀愛世紀》（Love Generation）在 Netflix 播放，看著螢幕裏木村拓哉巔峰時期的神顏，意外勾起了無數人關於青春的集體記憶。在那個人人皆是「木村信徒」的年代，他不僅是收視保證，更是最強「帶貨天王」。重溫經典，目光難免停留在他手中那款 PORTER TANKER 公事包——誰能想到，這股潮流熱度竟能穿越近 30 年（電視劇首播於 1997 年），至今人氣依然不減。

對於我們這一代人來說，PORTER 不僅是一個日本包袋品牌，它更承載了我們對日式潮流品味的初啟蒙，以及對「好東西」一用便是數十年的長情與執著。去年 PORTER 母公司 YOSHIDA & Co. 迎來 90 周年，作為品牌靈魂的 TANKER 系列問世逾 40 年，並趁此機會推出全新「ALL NEW TANKER」，並以「Everything has changed, and nothing has changed」為核心概念。外型雖是熟悉的經典，骨子裡卻大進化，改用 100% 植物性尼龍，兼顧環境友善，同時提升布料的光澤與觸感；而從紡紗、染色到縫製皆在日本完成，貫徹品牌對品質的偏執始終如一。

為了慶祝這場 90 年的傳奇，官方開啟了一場名為「YOSHIDA & Co. 90th Anniversary Project」的馬拉松式企劃。這場慶祝派對由 2025 年一路玩到 2026 年，聯名陣容極為奢華，從 Cecilie Bahnsen、Lewis Leathers、Stone Island 到 Leica 等重量級品牌皆在列。其中與 HELLO KITTY 的 90 周年聯名，主視覺是讓 HELLO KITTY 穿上 PORTER 制服，包款配有立體蝴蝶結，可愛程度直擊少女心。而作為壓軸的 Final Collection 剛於 4 月初推出：限定色「COYOTE」TANKER，沉穩的大地色調與 TANKER 的尼龍光澤完美融合，盡顯高端日式時尚美學。

周年限量版現已難以入手，不妨留意幾款已趨「常態化」的設計師聯乘系列。已推出至第七彈的 PORTER × TOGA，TOGA 標誌性的金屬銀色飾物與西部風情皮革，為硬朗的吉田包注入反叛的時裝感，粉絲們早已引頸期盼第八彈的到來。此外，在 PORTER 星光熠熠的聯乘史上，與 HYKE 的合作展現了極簡機能的巔峰，將軍事古著靈感轉化為都市高級感；而與 mina perhonen 的聯動，則透過其指標性的 tambourine 刺繡圖騰，為厚實的尼龍面料增添幾分日本職人的詩意。這些聯乘不只是商標疊加，更是為包袋注入一針一線的靈魂，值得收

在 Netflix 播放中的《戀愛世紀》，木村拓哉巔峰期的神顏依然令人屏息，但他手中那款已有 43 年歷史的 PORTER TANKER，才是真正的潮流不死傳說。

查詢：KURA CHIKA by PORTER HK 、YOSHIDA&CO.,LTD.、minä perhonen 、Cecilie Bahnsen、TOGA