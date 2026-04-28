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為「油」平反！護膚品配方師教你護膚油解決底層乾、打造剔透光的秘密！
Skincare

為「油」平反！護膚品配方師教你護膚油解決底層乾、打造剔透光的秘密！

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　我在店裡觀察過許多人的肌膚，時常和大家聊聊肌膚狀況，發現「油」竟是大家最深的恐懼，很多人誤以為會阻塞毛孔、油膩、甚至長暗瘡。就由我這個註冊香薰治療師及護膚品配方師，在這裡為「油」平反，破除外界的誤解，加深大家對油的認識，安心讓優質油脂提升肌膚狀態，修復肌膚屏障、對抗衰老，令肌膚更透亮光滑。

 

推薦高抗氧+強滲透護膚油

 

　　為肌膚挑選護膚油時，我會建議從「高抗氧、強滲透」兩大要點入手。在我心目中，月見草油（Evening Primrose Oil）與琉璃苣油（Borage Oil）均佔據重要位置，兩者富含人體無法自行合成的γ-次亞麻油酸（GLA），能修復常見的壓力肌、乾燥脫皮，迅速撫平不適。

 

　　我私心最愛一定是茶花籽油（Camellia Seed Oil），它的特點是潤而不膩，成分與人類皮脂膜極為接近，抹在臉上瞬間就被吸收，能深層保濕，解決「底層乾」的煩惱，長期使用更能讓肌膚散發晶瑩剔透的光澤。

 

荷荷巴油：調節分泌＋清毛孔

 

　　還有一款我十分喜愛、幾乎每個配方裡都會使用的油——Jojoba Oil 荷荷巴油。荷荷巴油不是真正的油脂，而是「液態蠟 Liquid Wax Ester」，化學結構與皮膚分泌的皮脂（Sebum）極其相似。適用於所有膚質的荷荷巴油能夠深得我心，因為它的好處實在是多不勝數：

 

1.    極致親膚：荷荷巴油的結構像皮脂，皮膚會誤以為它是自己人，吸收得毫無壓力，完全不會帶來黏膩感。

2.    調節油水分泌：荷荷巴油能騙過皮膚，讓皮膚以為已經分泌足夠油脂，從而減少出油，油性肌、痘痘肌非常適合使用。

3.    清透毛孔：能滲入毛孔帶走污垢，甚至有助於軟化黑頭。

4.    穩定性極高：不像一般植物油容易氧化變質，能長時間守護肌膚健康。

 

　　有一個很多人對荷荷巴油的誤解(笑)，就是Jojoba的讀音其實是「Ho-ho-ba」，而不是「Jo-jo-ba」。Jojoba並非英文讀音，這個詞源自美洲原住民語言，後來被西班牙語化，在西班牙語中，「j」的發音與「h」相似。

 

　還有要提提大家，使用護膚油時有一個小訣竅，我建議先用純露或化妝水將肌膚拍至微濕，然後在掌心溫熱油脂，以按壓的方式均勻塗抹，可以大大加強吸收效果。

 

　　「以油養膚」不僅是一場皮膚的饗宴，更是慢活的生活態度。就如我正於台北深造撥筋及美容知識，忙於增值自己及撰寫稿件之餘，也不忘為自己調配專屬的護膚油，靜心寧神，在忙碌的生活中尋回身心平衡。

 

為「油」平反！護膚品配方師教你護膚油解決底層乾、打造剔透光的秘密！

以油養膚真的不是開玩笑！試過就回不去了
改善乾燥粗糙，嫩膚抗燥，四季必備

Tags:#Beauty hacks#肌膚#Skincare#SkincareRoutine#FaceOil#SkinBarrier#AntiAging#HealthySkin#GlowSkin#CleanBeauty
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