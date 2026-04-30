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大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》
Movie & Drama
Culture

大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　本年的「大館表演藝術季：SPOTLIGHT」帶來了全新平台「演讀進行式」。由 ZtoryTeller 創辦人李凱儀負責概念與文本，並由郭翠怡、黃瑤、許晉邦演出的劇目《午夜故事畫廊》，審視流浪、選擇與「家」的概念，並在不同的關係與交流之中，尋找自我的位置：「對於流浪貓而言，本來就沒有家的概念，或許流浪本身就是家。」

 

大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》

李凱儀《午夜故事畫廊》。

 

　　故事中的旁白反覆為主角訴說「心想」二字；在冰箱前反覆開關，彷彿現代化的樹洞一般，傾訴自己的心事。這樣的安排，讓人彷彿回想起，小時候觀察雪櫃何時關燈的情景，不斷試探關係中雙方各自可以接受的界線。然而，在試探的過程中，卻往往忘記自己同樣也會被試探。不論是少女、青蛇、少男或野馬，都渴望「成為像你一般美麗的存在」，但到了最後，能夠「看見自己」，才是最重要的事。

　　在故事敘事方式上，最為有趣的一幕，是兩位主角在使用語音輸入時聲音之間的重疊，顯現出一種欲言又止的隔膜感，從而在其中製造出劇中的高潮與內心掙扎。同時，旁白不只是交代與補充情節上的細節，例如在第十一章中刻意拖延對白的語速，亦提供了一種情緒上的延遲與拉扯。

 

大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》

李凱儀《午夜故事畫廊》。

 

　　在最後一個章節中，旁白將頭鑽進冰箱之中，訴說關於野馬與少男的故事。這個行為，似乎成為現代社會中唯一可以傾訴心聲的空間——冰箱，只有在關燈之後的房子裏，才會顯得寂寞。這樣的傾訴或許無法改變任何事情，又或如美國詩人普拉絲將頭放進烤箱的自殺方式一般；不論是哪一種做法，最終都只是讓情緒冷卻——只是現代的我們，習慣於壓抑而已。於是，把眼淚放進冰箱凝結成顆粒，然後打開原本盛載薄荷糖的鐵盒，偶爾在午夜時分放在舌頭上細味。

　　至於雙舞作《介乎之間》，則以「等待」作為一種被懸置的存在狀態——在去與留、觀看與被觀看之間，身體與身份不斷游移，甚至分裂為現實與虛擬之間的多重自我。

 

大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》

何樂宜《殘存之間：暗室》。

Source/大館、Nico

 

　　何樂宜的《殘存之間：暗室》以魚缸與盆栽之間的距離為起點，探討「Don’t be too much」及「I used to be」的主題。作品以〈Can’t Help Falling in Love〉、〈All By Myself〉及〈Happy Together〉等歌曲交織出角色的心理軌跡。其中，療養院中坐在輪椅上的老人，透過飲管吸水後起舞的一幕，象徵了各種關係中凋零與綻放的循環。

 

大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》

劉卿羽《雙生》。

Source/大館、Nico

 

　　劉卿羽的《雙生》則呈現一場近乎醉生夢死的自我探索。作品透過濾鏡與鏡像反射，構築出旁若無人的直播場景，在鏡頭前反覆製造自身的分身，甚至訴說水仙自憐與家族中雙胞胎的故事，以表達對陪伴的渴求。

 

《午夜故事畫廊》

概念及文本：李凱儀

導演及演出：郭翠怡

演出：黃瑤、許晉邦

燈光設計：陳焯威

監製：袁潔敏

助理監製：羅曉施

製作經理：楊承熹

查詢：https://shorturl.at/W50TG

 

《殘存之間：暗室》

概念及演出： 何樂宜

聯合創作、文本及演出：Jos Baker

聯合創作及演出：Joshua Jasper Narvaez

構作顧問：Jos Baker、Margherita Scalise

聲音設計：孫少文

燈光設計：李定達 

服裝設計：馬嘉裕

監製：李漢廷

製作經理：江芷晴

助理監製：鄭雅茵

 

《雙生》

概念、編舞及演出：劉卿羽 

藝術合作及視覺構作：陳然

聲音及媒體設計：孫禮賢

戲劇構作：李漢廷

查詢：https://shorturl.at/Q8HFM

 

大館表演藝術季：SPOTLIGHT

日期：3月26日 - 5月3日

查詢：https://shorturl.at/ZFHNX

 

Tags:#大館#SPOTLIGHT2026#當代舞#香港藝術#劇場#身份認同#午夜故事畫廊#殘存之間暗室#雙生
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