大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》
本年的「大館表演藝術季：SPOTLIGHT」帶來了全新平台「演讀進行式」。由 ZtoryTeller 創辦人李凱儀負責概念與文本，並由郭翠怡、黃瑤、許晉邦演出的劇目《午夜故事畫廊》，審視流浪、選擇與「家」的概念，並在不同的關係與交流之中，尋找自我的位置：「對於流浪貓而言，本來就沒有家的概念，或許流浪本身就是家。」
故事中的旁白反覆為主角訴說「心想」二字；在冰箱前反覆開關，彷彿現代化的樹洞一般，傾訴自己的心事。這樣的安排，讓人彷彿回想起，小時候觀察雪櫃何時關燈的情景，不斷試探關係中雙方各自可以接受的界線。然而，在試探的過程中，卻往往忘記自己同樣也會被試探。不論是少女、青蛇、少男或野馬，都渴望「成為像你一般美麗的存在」，但到了最後，能夠「看見自己」，才是最重要的事。
在故事敘事方式上，最為有趣的一幕，是兩位主角在使用語音輸入時聲音之間的重疊，顯現出一種欲言又止的隔膜感，從而在其中製造出劇中的高潮與內心掙扎。同時，旁白不只是交代與補充情節上的細節，例如在第十一章中刻意拖延對白的語速，亦提供了一種情緒上的延遲與拉扯。
在最後一個章節中，旁白將頭鑽進冰箱之中，訴說關於野馬與少男的故事。這個行為，似乎成為現代社會中唯一可以傾訴心聲的空間——冰箱，只有在關燈之後的房子裏，才會顯得寂寞。這樣的傾訴或許無法改變任何事情，又或如美國詩人普拉絲將頭放進烤箱的自殺方式一般；不論是哪一種做法，最終都只是讓情緒冷卻——只是現代的我們，習慣於壓抑而已。於是，把眼淚放進冰箱凝結成顆粒，然後打開原本盛載薄荷糖的鐵盒，偶爾在午夜時分放在舌頭上細味。
至於雙舞作《介乎之間》，則以「等待」作為一種被懸置的存在狀態——在去與留、觀看與被觀看之間，身體與身份不斷游移，甚至分裂為現實與虛擬之間的多重自我。
何樂宜的《殘存之間：暗室》以魚缸與盆栽之間的距離為起點，探討「Don’t be too much」及「I used to be」的主題。作品以〈Can’t Help Falling in Love〉、〈All By Myself〉及〈Happy Together〉等歌曲交織出角色的心理軌跡。其中，療養院中坐在輪椅上的老人，透過飲管吸水後起舞的一幕，象徵了各種關係中凋零與綻放的循環。
劉卿羽的《雙生》則呈現一場近乎醉生夢死的自我探索。作品透過濾鏡與鏡像反射，構築出旁若無人的直播場景，在鏡頭前反覆製造自身的分身，甚至訴說水仙自憐與家族中雙胞胎的故事，以表達對陪伴的渴求。
《午夜故事畫廊》
概念及文本：李凱儀
導演及演出：郭翠怡
演出：黃瑤、許晉邦
燈光設計：陳焯威
監製：袁潔敏
助理監製：羅曉施
製作經理：楊承熹
《殘存之間：暗室》
概念及演出： 何樂宜
聯合創作、文本及演出：Jos Baker
聯合創作及演出：Joshua Jasper Narvaez
構作顧問：Jos Baker、Margherita Scalise
聲音設計：孫少文
燈光設計：李定達
服裝設計：馬嘉裕
監製：李漢廷
製作經理：江芷晴
助理監製：鄭雅茵
《雙生》
概念、編舞及演出：劉卿羽
藝術合作及視覺構作：陳然
聲音及媒體設計：孫禮賢
戲劇構作：李漢廷
大館表演藝術季：SPOTLIGHT
日期：3月26日 - 5月3日
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