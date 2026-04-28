SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！ 

購物達人最愛的SOGO感謝祭又來了！除了大家常逛的銅鑼灣店，適逢SOGO今年是41周年紀念，不少美妝品牌也這次感謝祭推出超值美妝套裝！是次感謝祭的首階段將於5月1日展開，分兩階段至5月31日，一如以往，DIVA編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，讓大家記下心水套裝！

Cle de Peau煥活細胞精華套裝 $2,700（原價 $4,340）

Cle de Peau 完美鑽光底粧套裝 $1,300（原價 $1,850）

Cle de Peau鉑鑽源亮豐盈套裝 $3,420（原價 $5,085）

Cle de Peau臻緻再生高效面霜套裝 $6,000（原價 $9,050）

BABOR 14天新肌煥活安瓶精華療程 $550（原價 $924）

DOCTOR BABOR 14天10D醫學級注水安瓶套裝 $1,590（原價 $2,280）

THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝$1,000 （原價$2,564）

THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝 $1,000 （原價$2,533）

fresh 紅茶全方位緊緻套裝 $3,070（原價$4,443）

THREE 平衡萃潤淨膚套裝 $600（原價$900）

SUQQU 晶采防曬日霜 2026 限量增量裝組 $730（原價$1,081）

SUQQU 晶采艷澤粉底液e組$680（原價$1,308）

SUQQU 晶采盈緻彩妝組 $1,350（原價$2,489）

SUQQU 晶采韻妍胭脂及晶采單色眼影組$665（原價$1,308）

Charlotte Tilbury 夢幻嫩光粉氣墊補充裝套裝 $845（原價$1,292）

RMK 皇牌底妝組合 $700–$830（原價$ 1,748– $1,878）

NARS 完美原生光亮肌定妝套裝 $790（原價$1,253）

NARS 皇牌原生光定妝及胭脂套裝 $720-740（原價$ 1,483– $1,503）

CHANTECAILLE 皇牌修護底妝組合 $1,560（原價$2,051）

Laura Mercier No.1*皇牌定妝蜜粉套裝 $380（原價$560）

水潤偽素顏底妝套裝 $790（原價$1,230）

SOGO崇光感謝祭

2025年5月1日至5月17日：崇光感謝祭 Part 1 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

2025年5月18日至5 月31日：崇光感謝祭 Part 2 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

崇光銅鑼灣店

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號

電話：2833 8338

崇光啟德店

地址：啟德協調道12號雙子匯一期

電話：2210 0122