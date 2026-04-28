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SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！ 
Makeup
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SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！ 

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　購物達人最愛的SOGO感謝祭又來了！除了大家常逛的銅鑼灣店，適逢SOGO今年是41周年紀念，不少美妝品牌也這次感謝祭推出超值美妝套裝！是次感謝祭的首階段將於5月1日展開，分兩階段至5月31日，一如以往，DIVA編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，讓大家記下心水套裝！

 

Cle de Peau煥活細胞精華套裝 $2,700（原價 $4,340）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

LE SÉRUM煥活細胞精華 75ml 及7ml、Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、Hydro-Softening Essence Lotion鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml、Protective、Day Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、Intensive Night Emulsion鉑鑽夜間修護乳液 12ml、Brightening Serum Supreme高效煥采亮白精華 9ml、Eye Contour Cream Supreme高效煥活眼霜 2ml、Cotton化粧棉 14片

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

LE SÉRUM煥活細胞精華 75ml 及7ml、Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、Hydro-Softening Essence Lotion鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml、Protective Day Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、Intensive Night Emulsion鉑鑽夜間修護乳液 12ml、Firming Serum Supreme高效緊緻精華 9ml、Eye Contour Cream Supreme高效煥活眼霜 2ml、Cotton化粧棉 14片

 

Cle de Peau 完美鑽光底粧套裝  $1,300（原價 $1,850）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

Radiant Cushion Foundation Dewy鑽光水凝瑰漾氣墊粉底SPF25 PA+++、Correcting Cream Veil粧前乳霜(光采柔滑) SPF25 PA++ 37ml & 3ml、Softening Cleansing Foam鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 8ml、Protective Day Emulsion 鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++ 12ml、Micellar Cleansing Water卸粧潔膚水20ml

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

Radiant Cushion Foundation Dewy鑽光水凝瑰漾氣墊粉底SPF25 PA+++、Correcting Cream Veil粧前乳霜(光采柔滑) SPF25 PA++ 37ml & 3ml、Cleansing Oil 鉑鑽煥膚潔顏油 20ml、Softening Cleansing Foam鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、Protective Day Emulsion 鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++ 12ml、LE SÉRUM煥活細胞精華 3ml、UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 8ml

 

Cle de Peau鉑鑽源亮豐盈套裝 $3,420（原價 $5,085）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

Hydro-Softening Essence Lotion鉑鑽凝亮柔膚精華水 170ml及30ml、Protective Day Cream鉑鑽日間防曬活膚乳霜 SPF25 PA+++ 50ml、Intensive Night Cream鉑鑽夜間修護乳霜 50ml、Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、LE SÉRUM煥活細胞精華 7ml、Protective Day Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、Intensive Night Emulsion鉑鑽夜間修護乳液 12ml、Firming Serum Supreme高效緊緻精華 9ml、LA CRÈME 臻緻再生高效面霜 2ml、UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 8ml、Cotton化粧棉 14片

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

Hydro-Softening Essence Lotion鉑鑽凝亮柔膚精華水 170ml及30ml、Protective Day Cream鉑鑽日間防曬活膚乳霜 SPF25 PA+++ 50ml、Intensive Night Cream鉑鑽夜間修護乳霜 50ml、Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、LE SÉRUM煥活細胞精華 7ml、Protective Day Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、Intensive Night Emulsion鉑鑽夜間修護乳液 12ml、Firming Serum Supreme高效緊緻精華 9ml、Eye Contour Cream Supreme高效煥活眼霜 2ml、UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 8ml、Cotton化粧棉 14片

 

Cle de Peau臻緻再生高效面霜套裝 $6,000（原價 $9,050）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

LA CRÈME 臻緻再生高效面霜 50ml及5ml x 2、Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、LE SÉRUM煥活細胞精華 7ml、Hydro-Softening Essence Lotion鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml、Protective Day Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、Intensive Night Emulsion鉑鑽夜間修護乳液 12ml、Brightening Mask Treatment Supreme高效煥采亮白護理面膜 1套、UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 8ml、Eye Contour Cream Supreme高效煥活眼霜 2ml、THE FOUNDATION LE FOND DE TEINT臻緻精華修護粉底 SPF25 PA++ O10 3ml、Cotton化粧棉 14片

 

BABOR 14天新肌煥活安瓶精華療程 $550（原價 $924）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

透明質酸儲水安瓶精華 2ml*3、SOS鎮靜安瓶精華 2ml*2、綜合活性維他命安瓶精華 2ml*2、微量營養素修復安瓶精華 2ml *2、水凝光感亮采安瓶精華 2ml*2、瞬效重塑提升安瓶精華 2ml*3、BABOR 限量手提袋

 

DOCTOR BABOR 14天10D醫學級注水安瓶套裝 $1,590（原價 $2,280）

 

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DOCTOR BABOR 透明質酸填充精華 30ml、DOCTOR BABOR 10D 透明質酸安瓶精華2ml*14、DOCTOR BABOR 透明質酸、濕豐盈面膜*4、BABOR 限量化妝袋

 

THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝$1,000 （原價$2,564）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

秘貼 煥能修護精華 50ml & 10ml *2、秘貼 循環修護肌底精華 15ml *2、秘貼 自潤修護面霜 10ml *2、拱辰享 雪煥白養膚水 20ml、拱辰享 雪煥白養膚乳 20ml、拱辰享 雪煥白養膚霜 4ml、秘貼 煥能修護面膜 2片

THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝 $1,000 （原價$2,533）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

秘貼 煥能修護精華 50ml & 10ml*2、秘貼 循環修護肌底精華 15ml *2、秘貼 自潤修護面霜 10ml *2、拱辰享 水凝舒養膚水 20ml、拱辰享 水凝舒養膚乳 20ml、拱辰享 水凝舒養膚霜 4ml、秘貼 煥能修護面膜 2片

 

fresh 紅茶全方位緊緻套裝 $3,070（原價$4,443）

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

 

（銅鑼灣店 ）

購買紅茶酵素抗氧精華水 250ml，紅茶凝時煥活精華 50ml，紅茶凝時煥活面霜 50ml或紅茶緊緻塑顏面霜50ml

送紅茶瞬間修護面膜 100ml或紅茶晚間緊緻面膜 100ml、大豆卸妝潔面乳 15ml *3、紅茶凝時煥活精華眼霜 5ml、紅茶酵素抗氧防曬乳SPF 50 PA++++7ml、黑曜石刮痧板、fresh精美化妝袋

 

THREE 平衡萃潤淨膚套裝  $600（原價$900）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

平衡萃潤潔面乳100g *2、平衡萃潤潔面乳22g *5

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

平衡萃潤潔面乳100g *2、平衡萃潤潔面乳22g *3、平衡萃潤化妝水28ml *2

 

SUQQU 晶采防曬日霜 2026 限量增量裝組  $730（原價$1,081）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

絕緻艷澤粉霜旅行裝 4g 、晶采艷澤蜜粉e旅行裝 3g 、煥顏柔潤淨膚露旅行裝8mL x 2pcs、日本《夢中》插畫限定旅行化妝袋

 

SUQQU  晶采艷澤粉底液e組$680（原價$1,308）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

晶采艷澤粉底液e 30mL、晶采艷澤粉底液e旅行裝5mL、晶采艷澤蜜粉e旅行裝3g、晶采柔肌妝前乳旅行裝10mL、晶采防曬日霜旅行裝6g x 2pcs、水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝10g

 

SUQQU  晶采盈緻彩妝組  $1,350（原價$2,489）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

晶采盈緻眼彩盤 、晶采韻妍胭脂、晶采潤艷唇膏* /晶采絲絨唇膏（須連唇膏殼購買）、絕緻艷澤粉霜 旅行裝4g x 2pcs、晶采柔肌妝前乳旅行裝10mL 、晶采艷澤蜜粉 e旅行裝3g 、專業眼影掃連收納袋

 

SUQQU  晶采韻妍胭脂及晶采單色眼影組$665（原價$1,308）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

晶采韻妍胭脂、晶采單色眼影、晶采防曬日霜旅行裝6g 、水妍亮采乳旅行裝15mL、水妍亮采精華液旅行裝10mL

 

Charlotte Tilbury 夢幻嫩光粉氣墊補充裝套裝 $845（原價$1,292）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（5.3 銅鑼灣店一日限定套裝）

夢幻嫩光粉氣墊、夢幻嫩光粉氣墊補充裝、迷你夢幻嫩光粉氣墊 – 2N、定妝噴霧15ml、迷你摩登霧感唇膏  - PILLOW TALK、迷你心型鏡連髮梳

 

RMK 皇牌底妝組合 $700–$830（原價$ 1,748– $1,878）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

購買任何隔離霜（貨裝），任何粉底（貨裝, 不包括補充裝或潤色霜）

送原生光感隔離霜 15mL x 2、透亮礦物潔面霜 30g、高效水漾防曬霜 8g x 2件、防水眼唇卸妝液 50mL、二合一潔膚卸妝水 6mL x 4件、輕透霧感蜜粉3g（指定色號 02）、水漾隔離霜 15mL、原生光感隔離霜 3mL、極萃修護按摩肌底油20mL

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（啟德店 ）

購買任何隔離霜（貨裝），任何粉底（貨裝, 不包括補充裝或潤色霜）

原生光感隔離霜 15mL x 2件（容量相等於一件貨裝）、透亮礦物潔面霜 30g、高效水漾防曬霜 8g x 2件、防水眼唇卸妝液 50mL、水漾防曬隔離霜 3mL x 5件、極萃修護卸妝膏25g、皇牌絲絹粉底液15mL (指定色號201)

 

NARS 完美原生光亮肌定妝套裝 $790（原價$1,253）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（5.2銅鑼灣店一日限定 ）

FLight ReflectingTM原生光幻彩蜜粉餅/原生光蜜粉餅/原生光蜜粉/柔霧完美粉餅、 Light ReflectingTM原生光提亮妝前乳 SPF27/PA++、 迷你自然霧光持久粉底液 10ml、 迷你光亮柔滑遮瑕霜、 迷你胭脂、 迷你原生光蜜粉餅、迷你 Afterglow 悅光水凝唇膏

 

NARS 皇牌原生光定妝及胭脂套裝 $720-740（原價$ 1,483– $1,503）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（5.3啟德店一日限定 ）

Light ReflectingTM原生光蜜粉餅/原生光蜜粉/柔霧完美粉餅、 [Petal Play 限量系列] 胭脂/自選胭脂/The Multiple 多效彩妝棒、 迷你原生光亮肌粉底液 10ml、迷你光亮柔滑遮瑕霜、迷你 Afterglow 悅光水凝唇膏、 迷你原生光提亮妝前乳、 迷你 Yachiyo Kabuki 化妝掃

 

CHANTECAILLE 皇牌修護底妝組合 $1,560（原價$2,051）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（5.1 啟德店一日限定 ）

自然肌膚輕底霜 35g、防曬抗老修護乳液SPF45 PA++40ml 、花妍保濕修護面膜 5ml、極緻增長修護睫毛膏 4g、自然肌膚輕底霜 5ml

 

Laura Mercier No.1*皇牌定妝蜜粉套裝 $380（原價$560）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（5.4 銅鑼灣店一日限定 ）

柔光透明蜜粉 (貨裝)、迷你純淨無瑕精華遮瑕液 - 指定色號、迷你幻魅眼影筆 - 指定色號

 

水潤偽素顏底妝套裝 $790（原價$1,230）

 

SOGO感謝祭2026護膚美妝優惠：入手SUQQU、Charlotte Tilbury、Laura Mercier人氣皇牌彩妝！

（銅鑼灣店 ）

自選極緻全效養膚底霜 (貨裝)、自選水光修護輕粉底霜 (貨裝)、迷你柔光透明蜜粉、迷你天鵝絨粉撲、迷你幻魅眼影筆 - 指定色號、精美化妝袋

 

SOGO崇光感謝祭

2025年5月1日至5月17日：崇光感謝祭 Part 1 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

2025年5月18日至5 月31日：崇光感謝祭 Part 2 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

 

崇光銅鑼灣店  

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號  

電話：2833 8338  

 

崇光啟德店  

地址：啟德協調道12號雙子匯一期  

電話：2210 0122 

 

Tags:#護膚#Editors Pick#Makeup Trends#Skin & Body Care#優惠#美妝#SOGO 感謝祭#崇光感謝祭2026#SOGO Thankful Week 2026#SOGO感謝祭2026
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