高空維港夜宴聚星居：招牌飛天琵琶鵝、春山一口酥、砂鍋手工醃篤鮮，品嚐大師級淮揚粵菜夜宴！

香港的淮揚菜，其實一直不算多。真正能把淮揚精髓做得正宗又不失當，更同時擅長粵菜的師傅，更是屈指可數。因此，當我聽說銅鑼灣28樓的聚星居，由一位深諳淮揚菜、地道滬菜、川菜以至粵菜的總廚楊智明坐鎮時，心裡便已多了幾分期待。而這一夜，絕對沒有失望！

聚星居位於銅鑼灣V Point的28樓，推門進去，首先迎接你的不是華麗的水晶燈，而是那一整幅幾乎無邊際的維多利亞港夜景。這幅夜景不是背景，而是聚星居最昂貴卻最不張揚的開胃菜。它讓每一次聚會，都多了一份難得的氣度與詩意。「聚星居」三個字取得極有味道。「聚」是相聚的溫暖，「星」是光芒與熱鬧的能量，「居」是那份在鬧市中仍能找到的歸屬感。餐廳由地產界資深領航人廖偉強先生投資打造，他希望這裡不只是吃飯的地方，而是能讓朋友、家人、生意夥伴都真正放鬆、盡興的「私密飯堂」。結果，他做到了。

餐廳有多個貼心之處，首先是全天候免開瓶費。這在高級中菜廳非常罕見。你可以大大方方自帶珍藏紅酒、白酒甚至香檳，餐廳提供不錯的酒杯，搭配楊師傅的菜式，特別對味。另外，這裡的海景KTV貴賓房。共有三間不同規格的包廂（適合8至20人），私隱度高，配備專業卡拉OK系統。週三和週六晚上九時半後，大廳更有Live Band演出，氣氛熱烈其次，餐廳營業至凌晨兩點（最後點餐十二時半），徹底打破傳統中菜廳早打烊的慣例，讓銅鑼灣的夜經濟多了一個有質感的選擇。

掌勺的是總廚楊智明師傅，不得不認識！他擁有超過二十年的中菜功底，從淮揚菜的精細刀工，到粵菜的功夫火候，再到川菜、潮菜的風味拿捏，都顯得從容不迫。更難得的是，他從不死守傳統，也不刻意標新立異，而是以「創與學」的精神，把各大菜系的神髓自然揉合，讓老味道長出新靈魂，同時保留了中菜最可貴的那份真摯與溫度。

是夜品嚐了多個菜式，先從師傅做得精緻的前菜說起。首先登場的是油醋汁白露筍卷，師傅選用春季當造的白露筍，細心去除外層粗纖維和底部老梗，輕煮至剛好脆嫩，再精心捲成優雅的小卷，賣相極之精緻，淋上自家調製的酸香油醋汁。咬下去清脆爽口，帶著微辣甘甜的餘韻。

接著是蝶舞，其實是蔥燒鮑魚伴小蔥合桃。鮑魚以慢火蔥燒至軟糯入味，吸飽了蔥的甘香，搭配炸得金黃酥脆的小蔥合桃。擺盤如彩蝶穿花，色澤層次分明，完美呈現淮揚菜「精細如畫」的美學。一口下去，鮑魚的鮮美與合桃的脆香交織。

然後有雙剁椒鳳凰鴿，選用頂級石岐乳鴿，先以薑蔥慢煮，再浸入白滷水足足六小時入味。楊師傅施展精湛刀工，將整隻乳鴿拆骨而不破皮，還原成栩栩如生的鳳凰展翅造型。佐以秘製雙剁椒醬，酸辣層次分明，與細嫩多汁的鴿肉互相輝映。那酸辣帶來的刺激，配上鴿肉的嫩滑，風味難忘。

春山一口酥則把江南春天的氣息盡收一口。薺菜的野性清香、春筍的爽脆、松子的油潤香氣，全都包裹在手工酥脆的小盞裡。

湯品來到砂鍋手工醃篤鮮，這道江南春季經典名菜，最考驗師傅的耐性與火候。楊師傅以傳統「篤」（慢燉）法，將咸肉、鮮豬肉與老雞同熬，湯頭燉煮至濃郁奶白色，再加入當令春筍。每一啖湯都帶著時間慢慢熬出的醇厚滋味，鮮甜而不膩，暖心暖胃。

主菜部分，是楊師傅真正大顯身手之處。招牌飛天琵琶鵝堪稱全場焦點，上枱時「栩栩如生」，整個形態像是仍在湖上暢游一般。選用肥瘦均勻的黑棕鵝，將鵝身中開後以特製醬料醃製，再置於特製燒架上燒製。鵝身呈琵琶般扁平，頭與四肢仰天如飛天姿態。燒製過程中確保每一寸鵝身均勻受火，最終呈現金紅酥脆的皮、甘香嫩滑的肉，完美詮釋了「鬆、脆、嫩」三重境界。香氣四溢，一上桌便讓整個餐桌充滿節慶氣氛。

大煮乾絲龍鬚東星斑則是楊師傅刀工與火候的代表作，他將淮揚兩大經典——「大煮乾絲」與「龍鬚桂魚」精緻融合：東星斑起肉除骨後切成幼絲，落鑊炒香，再加入以雞架和火腿熬製的鮮甜上湯，以及煨煮至軟糯入味的刀功白豆腐乾。魚肉鮮嫩彈牙，湯汁清鮮甘美，既保留了淮揚菜的傳統精髓，又注入現代的巧思，吃得出師傅對經典的敬重與創新。

我這個蟹迷，最愛當然有花雕雞油蒸大肉蟹拌葛粉，師傅選用巨型肉蟹，底層鋪上葛粉粉絲，淋上陳年花雕與雞油慢蒸。蟹肉飽滿肥美，帶著淡淡酒香；葛粉粉絲則像海綿般，把蟹的精華與雞油的香氣全數吸納，讓人忍不住不斷添加。

蜜汁燒脆皮鱔外層炸得酥脆香口，魚皮脆得像薄脆，隨即掛上晶瑩剔透的蜜汁，鹹甜適中，外焦裡嫩，沒半點泥腥，鮮香十足！

白露筍炒雙蝦羊肚菌則充滿春日鮮爽，師傅將蝦滑釀入羊肚菌內，表層再裹上櫻花蝦，與春季當造的白露筍一同爆炒。羊肚菌吸飽了蝦的鮮味，白露筍保持爽脆，兩者互相襯托，爽脆與鮮美並重。

主食是金絲淮揚十景炒飯，師傅選用海參粒、香菇粒、火腿粒、菜粒等十款上乘材料，炒得粒粒分明、香氣四溢，再伴以手工炒製的鬆軟蛋鬆。甜品將味蕾帶回香港，胭脂甘露清新甜蜜，芒果與西米、椰汁的層次分明

若想主力品嚐楊師傅的功夫，推介以下幾道招牌菜。包括文思豆腐羹，這道淮揚菜系的頂級刀工代表作。師傅將嫩滑豆腐切成數千條幼細如絲的豆腐絲，放入清雞湯中輕輕散開，猶如雲霧繚繞。湯頭清鮮淡雅，豆腐入口綿密順滑。而翡翠文思松葉蟹，可謂楊師傅的拿手絕活，整個盤子宛如一幅立體水墨畫。以鮮甜蟹湯蒸成的蛋白為底，鋪上用菠菜翠汁染色、切至細如髮絲的文思豆腐，最後綴以人手拆肉的新鮮日本松葉蟹。蟹肉的鮮甜與豆腐的絲滑在口中輕柔交織，視覺與味覺皆達到極致享受。

仙鶴神針更是經典中的經典，菜名源自臥龍生同名武俠小說，是60年代老香港的名菜，製作工序極為講究。先將頂級乳鴿巧妙拆骨，再把魚翅、瑤柱、金華火腿絲釀入鴿腹，經滷水細火慢煨而成。賣相飽滿圓潤，切開瞬間湯汁四溢，極為澎湃，內裡乾坤盡顯。經頂湯慢火扣煮後，湯汁濃郁滋補，盡顯大師級的功架與耐心。

燒椒江南百花脆皮雞充滿巧思，先將雞巧妙拆骨起肉，在雞皮內塗上手打蝦膠後油炸，再伴以自家製燒椒醬及炸紫蘇葉。外皮酥脆，內裡蝦膠鮮香彈牙，燒椒的煙燻焦香與紫蘇的清新互相襯托，層次豐富。還有聚星十八斬，嚴選斗門半斤膏蟹，精髓同樣在於蟹身中段那如軟糖般黏糯甘香的「糖心」蟹膏。特製潮式鹹鮮醃汁讓蟹肉鮮味高度濃縮，出餐前將蟹精準斬成十八等份，再加入薑米、芫荽粒及紅椒粒增添層次。一隻蟹十八斬，既有儀式感，又把膏蟹的每一分鮮甜都發揮得淋漓盡致。

聚星居 Sing Garden

地址：銅鑼灣登龍街18號, V POINT, 28/F

電話：2115 0728