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由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！
Fashion News

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　首部由香港收藏家撰寫的古著書《Vintage Style Research Archive Vol. 1》於去年矚目登場，巡遊多地古著活動展出。在日本古著巨人藤原裕的引薦下，本週正式登陸東京代官山蔦屋書店，發行日、英雙語版本，並於同場 Pop-Up（24/4 – 5/5）展示書中的百年牛仔褲；同時更與時裝品牌 GRS 推出限量聯乘單品，孕育出令人意想不到的創意組合。

 

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

 

　　這趟日本發行企劃，由書目本身以至活動體驗皆充滿驚喜。日文版的硬皮包布封面，採用了 Stella Blu 頂尖的 Cooltrans® 丹寧掃描打印技術，令圖中這條 1901 年古董 Levi’s 活現眼前。讀者能從封面感受到牛仔褲的迷人質感，絕對是限量製作的精品藏書。除此之外，幾位作者更會於 4 月 29 至 30 日一連兩天，在蔦屋書店舉行簽書交流活動。據知他們將帶同神秘古著珍藏作即場展示，實屬難得一見的港、日古著交流。

 

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

 

　　值得一提的是，將百年牛仔褲以嶄新技術呈現眼前，這種創意激盪亦不限於書籍封面。時裝品牌 GRS (GrowthRing & Supply) 挑選了書中的 1940s USN Dungarees，並以 Photo Print 技術製作出全新組合，其「Fake Print」效果既有街頭時尚味道，亦是另類角度的復刻手法。有趣的是，項目取材竟非大眾目光下的「Big Three」(Levi’s, Lee, Wrangler)，而是初版美國海軍牛仔工裝褲。主理人正因欣賞其罕見與獨特性，決定將之套用於自家的索繩西褲上，版型方面參考了英軍的 Officer Trousers，希望將這份古著美學，呈獻給喜歡古著味道卻未有機會進入這個世界的群眾。

 

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

 

　　據知製作古著「Fake Print」的挑戰性甚高，因為原物的細節繁多、層次複雜，各處打印起來亦講求精準的對位功夫。製成品由實感與錯覺交織出非凡魅力，例如 1940s USN Dungarees 的一大特色是沒有側骨，打印在具有側骨的西褲結構上，就剛好避免了細節重疊，亦為該工裝褲帶來全新視覺。風格延伸至 Cap 帽，並加上標誌性的「東京」繡字，還有用 Sun Fade 洗水技術製作的「古研」T-shirt，整體的質感塑造功夫，與字體設計師美山有（Yu Miyama）的字型配合得天衣無縫。

 

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

 

　　幾位作者原本來自網上發起的興趣社群「古著研究組」，數年之間從素未謀面、互相認識，再到坦誠分享所有古著知識資訊，相輔相成下締造今日成果。是次企劃見證了各方對古著的純粹熱忱，起初以書籍此種傳統媒介作起點向歷史表達敬意，同時亦不忘對新技術持開放採納態度，真正做到「由香港出發，面向世界」的多元文化願景。

 

由香港出發！首部本地收藏家撰古著書日本登場、代官山展示神級收藏！

 

地點：代官山蔦屋書店2號館 1F Art Book Section

地址： 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5

Tags:#古著文化#香港設計#東京代官山#Denim#VintageStyle#GRS#藤原裕#代官山蔦屋書店
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