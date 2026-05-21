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愈薄愈時尚！2026薄底波鞋入手全攻略：LV、Miu Miu、Prada、Dior六大品牌清單
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愈薄愈時尚！2026薄底波鞋入手全攻略：LV、Miu Miu、Prada、Dior六大品牌清單

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　曾幾何時，厚底波鞋幾乎壟斷整個街頭語言——愈高、愈重、愈誇張，才算得上時尚。然而踏入 2026 年，審美明顯轉向，鞋底愈薄，反而愈見分寸與品味。走在中環或銅鑼灣，你會發現那些貼地而行的薄底波鞋，開始靜靜佔據視線，低調，卻更有態度。

 

　　如果大家仍將它視為短暫潮流，未免低估了這股轉變的深度。從 Samba 熱潮到 Balletcore 持續發酵，薄底波鞋早已由趨勢演變為個人風格的選擇。它不靠誇張外型取勝，而是以乾淨線條與高度配搭性，重新定義「日常時尚」。而今季最值得留意的，正是 Sneakerina 的崛起——介乎芭蕾優雅與運動實用之間，這種剛剛好的模糊地帶，才是 2026 年最耐看的時尚答案。因為真正的時尚，從來都不需要墊高自己。

 

愈薄愈時尚！2026薄底波鞋入手全攻略：LV、Miu Miu、Prada、Dior六大品牌清單

Source/IG@koki、IG@Miu Miu、IG@prada、IG@Versace

 

Louis Vuitton Sneakerina

　　若要選一對最具代表性的薄底波鞋，LV  的 Sneakerina 幾乎沒有懸念。近期得對多位明星及時尚圈加持，令其迅速升溫。LV 的 Sneakerina 最聰明之處，在於它刻意維持一種「中間值」——既不完全運動，也不過分甜美。Sacchetto 製鞋工藝令鞋身貼腳柔軟，同時大幅提升穿著的靈活度；換句話說，那種近乎赤足的輕盈感，正正擊中大家對舒適與體面的雙重需求。

　　設計上，品牌將 Monogram 與 LV Circle 細節融入其中，再配合絲絨、金屬、皮革與刺繡材質，層次自然豐富。既可以配襯西裝，也可以配襯牛仔褲——某程度上，它不是最搶眼的一雙，卻是最容易長期存在的一雙。這種「不費力的精準」，只有 LV 做得到。

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LV Sneakerina $8,750

 

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Dior Cœur

　　相比之下，Dior Cœur 顯得內斂得多，但亦因此更耐看。在 Jonathan Anderson 的美學主導下，刻意避開潮流喧嘩，轉而專注細節。略帶方形的鞋頭，加上心形縫線，構成一種低調卻鮮明的辨識度。同時，材質選擇亦極具層次——由羊皮到 Secret Garden 緹花布，每一種都帶出不同的氣質。

　　超薄鞋底配合柔軟襯層，令行走時更貼地，同時保持輕巧自如；而側邊刺繡 Logo 與 Cannage 鞋底紋理，則在細節中建立品牌語言。這對鞋不急於討好，也不追逐話題，但正因如此，它反而更接近「真正的奢華」。優雅，往往藏在這種不經意的細節中。

 

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Dior Cœur Sneaker $8,900

 

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Prada Collapse

　　數字是不會騙人的，Prada Collapse 在 Lyst 上的搜尋量曾狂飆近三倍（291%），這足以證明其魅力。這雙鞋的核心基因在於 Re-Nylon 再生尼龍與麂皮的混搭，帶出一種「Prada 式」的知性與環保意識。最重要的是，鞋側的彈性織帶設計徹底終結了綁鞋帶的瑣碎，非常符合講求效率的生活節奏。

　　不過真正關鍵，在於它的「舊化處理」。手工處理令鞋面帶有自然使用痕跡，讓整體造型更鬆弛。黑色款之所以最受歡迎，正正因為它將一切複雜歸零——簡單，但不無聊。說到底，Prada 很清楚：當一對鞋可以不用思考就穿得好看，它自然會留下來。

 

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Collapse Re-Nylon and suede elasticized sneakers $8,150

 
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Collapse Re-Nylon and suede ballerinas $7,850

 

Miu Miu Plume

　　作為薄底芭蕾風的始祖，Miu Miu 從不令人失望。它不強調結構，反而專注觸感與氛圍。Nappa 皮革與麂皮帶來質感細膩柔軟，貼腳之餘亦相當輕巧，穿上後幾乎感覺不到重量。再加上刻意營造的仿舊效果，令鞋款多了一層時間感——不是新，而是剛剛好地「被穿過」。顏色方面，由朱古力色到粉藍，都帶著一種不張揚的溫柔。它特別適合與連身裙或簡約造型搭配，輕輕一襯已經成立。Miu Miu 一直明白一件事：女性化，從來不等於脆弱，而是一種可以被反覆穿著的力量。

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Plume satin sneakers $8,350

 

Versace x Onitsuka Tiger  TAI-CHI Sakura Suede Sneakers

　　這是一場義式狂野與日系職人精神的世紀對話。當 Versace 的美杜莎撞上 Onitsuka Tiger 的經典虎爪紋，產生的化學反應極其強烈。以 TAI-CHI 太極鞋為藍本，卻在細節處注滿了奢華的靈魂。

　　首先，日本鳥取工廠的製鞋標準確保了品質的極限；其次，金屬飾釘與洗水麂皮的結合，令這鞋款擁有一種「剛柔並重」的衝突美。線條修長而復古，但不顯過時。最有趣的是，它的氣場剛好停在「強烈但不過火」的位置——不是人人會選，但穿上的人，很難被忽視。

 

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Chloé  Kick sneaker

　　雖則沒有太多宣傳，但卻是那種愈看愈順眼的類型。靈感來自芭蕾舞與拳擊鞋，兩種看似矛盾的元素，在這裏卻融合得很自然。鞋身以柔軟羊皮與麂皮打造，配上再生橡膠薄底，整體貼腳而舒適。側面與後跟加入品牌字樣，鞋舌則帶點拳擊元素，令設計多了一點個性。款式不會太甜，也不會太硬朗，剛好落在中間。配牛仔褲很好看，配裙亦成立。有時候，最值得投資的單品，往往就是這種沒有壓力、卻可以每天穿的存在。而 Chloé 的 Kick sneaker，正正就是那種大家會不自覺重複穿著的鞋。

 

愈薄愈時尚！2026薄底波鞋入手全攻略：LV、Miu Miu、Prada、Dior六大品牌清單

Chloé Kick ballerina sneaker $5,450

 

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Chloé Kick sneaker $5,900

 

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Chloé Kick sneaker $5,900

 

Tags:#薄底波鞋#LVSneakerina#MiuMiuPlume#PradaCollapse#DiorCoeur#VersaceOnitsukaTiger#ChloéKicksneaker
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