善良，不該是渣男狩獵的準則；守好底線，才是對自己最好的保護

有聽過「我屋企隻貓識打後空翻」的梗嗎？它與想當年「Netflix and Chill」有著異曲同工的用法，接下來就是問你要不要到他家裡坐坐，繼而……

當我以為「上我屋企玩貓」已是公認的性暗示時，單純的P小姐竟真的跟了男性友人回家玩貓。因為事出「突然」，被弄到床上的P不敢與對方做到最後一步，但那些親親抱抱，卻已足夠令她心猿意馬。然而，這位男性朋友本身已有女友，P搞不懂他是打算跟女方分手，再與她正式交往，抑或只是一時衝動，還不知後續該要怎麼辦？

別以為P年少無知戀愛腦，事實上，三十開外的她在大公司上班，見識過的人脈不比我們少。然而，感情生態圈裡，有一種弔詭的現象，像這種教育程度高、性格溫婉的女孩，往往最容易成為渣男的獵物。

渣男並非隨機撒網的，他們都是天生的心理側寫師，一下子就能分辨出他們想要狩獵那種「邊界感模糊」的女性。

你也有這些特點嗎？

不擅長拒絕—性格乖順，怕持相反意見的自己不討喜，於是養成唯唯諾諾的惡習。面對任何要求，即使心裡想拒絕，但最終還是一一答應。當你不斷退讓，你的底線就變成了虛線。

為對方開脫—女生從小被教導要「大方」、「體諒」、「為他人著想」。當渣男試探性地已讀不回或態度飄忽時，她們的第一個反應並不是猶豫，而是「理解」，甚至為對方找藉口，催眠自己「他只是太忙而已」。

自我價值低—謙虛是美德，自卑卻不是；有些人經常「放口風」自己擇偶條件不高，潛台詞就是「很怕寂寞」、「很容易追」。難得找到伴侶，即使發現對方很渣，她們還是會忍氣吞聲，免得分手後又回到單身地獄。

容易相信人—純和蠢有時只是一線之差，但單純的人碰釘多了，也會漸漸成長；而愚笨的人只聽她們想聽到的，也只相信她們想相信的。有時縱然知道被騙，卻仍樂於自欺欺人。

過度地自省—感情出問題時，渣男會先發制人推卸責任，例如「是你太忙，我才會找別人陪伴」、「你太纏身，搞得我很大壓力」。平常人可能早就翻臉，但這類女孩會真的開始反思：或許我真的不夠好吧！

同理心氾濫—內心深處住著「聖母」，對充滿破碎感的男性毫無抵抗力，看到對方原生家庭不幸、懷才不遇，或是情路上傷痕累累，心裡會燃起一種救贖感。過度的同理心，在渣男眼中就是最好的「免責聲明」。

誰想到個人修養會變成自己的弱點？渣男利用你的善良來綁架你，利用花言巧語來誘導你。對關係困惑時，你在這邊檢討人生，他在那邊物色下一個獵物。跟渣男分手了，好不容易痊癒過來，但這種體質，只會為你吸引下一個渣男。

難道要摒棄良好教養來避開爛人嗎？非也，她們首要的是學會自愛，植入「好女人應當受保護」的思維，所以一旦被虧待了、被欺騙了、被逼迫了、被情勒了…… 你便告訴自己：我不必承受這些痛苦。明確一點，就是要守好底線，有些人本質不壞，卻是因為你的縱容而慢慢黑化。

像P這一種處境，不難解決吧！有女友的男人刻意靠過來，意圖明顯不過，你心裡其實早有答案，只是捨不得夢醒而已。