啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵

咖啡向來以提神見稱。過去研究多聚焦於咖啡因與多酚抗氧化物質，令大眾普遍認為無咖啡因（Decaf）咖啡的健康益處較遜色，對咖啡因敏感的人往往選擇完全戒飲。然而，本月刊登的一項新研究挑戰了這個觀念。

最新研究：咖啡健康益處來自咖啡豆、未必是咖啡因

這項前瞻性試驗涉及 62 名 30 至 50 歲健康成年人。研究分為三階段：基線評估、14 天戒咖啡期，以及 21 天隨機分配飲用含咖啡因或 Decaf 即溶咖啡（每日 3 至 5 杯）。團隊透過收集糞便、血液及尿液樣本，結合標準化認知測試，全面分析參與者的腸道菌群、代謝物、炎症指標及認知表現。

研究的主要結果指標為腸道微生物組成及功能，認知及情緒測量則為次要結果；事實上，正是在次要結果中，出現了最具臨床意義的發現。

須注意的是，本研究由咖啡業界資助機構贊助。不過，研究人員來自信譽良好的學術機構，試驗設計嚴謹。研究發現，含咖啡因及 Decaf 咖啡均改變了腸道微生物組成，而這些變化與情緒及認知表現的差異有關。然而，兩組別呈現出不同的效果：

● 壓力與情緒： 兩組參與者的感知壓力均有所下降，情緒得到改善。這顯示效益來自咖啡多酚等非咖啡因成分，而非咖啡因本身。

● 焦慮與炎症： 含咖啡因組在重新飲用後，焦慮感及炎症指標顯著降低。

● 學習與記憶： 僅 Decaf 組出現學習及記憶力提升，這與腸道中影響神經遞質途徑的代謝物變化有關。

● 代謝機制： 研究發現九種關鍵代謝物（如茶鹼及酚酸）與微生物種類及認知指標密切相關。

誠然，以下研究局限性需要坦率說明：樣本量僅 62 人；基線期兩組的比較屬觀察性研究，並非隨機分配；試驗採用即溶咖啡，而非香港常見的手沖、意式濃縮或茶餐廳咖啡。單憑這批研究結果，尚不能確立因果關係，仍需長期研究加以驗證。

Decaf 咖啡的研究發現，為何值得關注

Decaf 在記憶力方面的表現令人驚喜。這意味著觀察性研究中咖啡的認知效益（一項薈萃分析指出，飲用咖啡者患阿茲海默症風險低約 27%），其核心動力可能來自去咖啡因後仍保留的多酚及其他活性成分。

對相當一部分人而言，這有切實的參考價值。患有高血壓、焦慮症、心律不齊或睡眠問題的人士，往往被建議限制咖啡因攝取；孕婦則被建議每日咖啡因攝取量不超過 200 毫克；不少年長人士即使飲用適量的咖啡因，亦會影響睡眠質素。對於以上人士，以往普遍認為改飲 Decaf 咖啡意味著失去咖啡的大部分好處。這項研究在審慎詮釋下，對這一觀念提出了挑戰。

歸根究底，腸腦軸的作用機制同樣值得認識。腸道微生物組—腸腦軸是腸道細菌、其產生的代謝物與大腦之間的雙向通訊途徑。咖啡多酚進入結腸後，由腸道微生物發酵，產生一系列具神經活性的化合物。Decaf 咖啡組的記憶力優勢，似乎正與這發酵途徑有關；而無論咖啡是否含咖啡因，這套途徑同樣運作。

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