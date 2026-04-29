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啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵
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啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　咖啡向來以提神見稱。過去研究多聚焦於咖啡因與多酚抗氧化物質，令大眾普遍認為無咖啡因（Decaf）咖啡的健康益處較遜色，對咖啡因敏感的人往往選擇完全戒飲。然而，本月刊登的一項新研究挑戰了這個觀念。

 

啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵

 

最新研究：咖啡健康益處來自咖啡豆、未必是咖啡因

　　這項前瞻性試驗涉及 62 名 30 至 50 歲健康成年人。研究分為三階段：基線評估、14 天戒咖啡期，以及 21 天隨機分配飲用含咖啡因或 Decaf 即溶咖啡（每日 3 至 5 杯）。團隊透過收集糞便、血液及尿液樣本，結合標準化認知測試，全面分析參與者的腸道菌群、代謝物、炎症指標及認知表現。

　　研究的主要結果指標為腸道微生物組成及功能，認知及情緒測量則為次要結果；事實上，正是在次要結果中，出現了最具臨床意義的發現。

　　須注意的是，本研究由咖啡業界資助機構贊助。不過，研究人員來自信譽良好的學術機構，試驗設計嚴謹。研究發現，含咖啡因及 Decaf 咖啡均改變了腸道微生物組成，而這些變化與情緒及認知表現的差異有關。然而，兩組別呈現出不同的效果：

 

　　●    壓力與情緒： 兩組參與者的感知壓力均有所下降，情緒得到改善。這顯示效益來自咖啡多酚等非咖啡因成分，而非咖啡因本身。

　　●    焦慮與炎症： 含咖啡因組在重新飲用後，焦慮感及炎症指標顯著降低。

　　●    學習與記憶： 僅 Decaf 組出現學習及記憶力提升，這與腸道中影響神經遞質途徑的代謝物變化有關。

       ●    代謝機制： 研究發現九種關鍵代謝物（如茶鹼及酚酸）與微生物種類及認知指標密切相關。

 

啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵

 

　　誠然，以下研究局限性需要坦率說明：樣本量僅 62 人；基線期兩組的比較屬觀察性研究，並非隨機分配；試驗採用即溶咖啡，而非香港常見的手沖、意式濃縮或茶餐廳咖啡。單憑這批研究結果，尚不能確立因果關係，仍需長期研究加以驗證。

 

啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵

 

Decaf 咖啡的研究發現，為何值得關注

　　Decaf 在記憶力方面的表現令人驚喜。這意味著觀察性研究中咖啡的認知效益（一項薈萃分析指出，飲用咖啡者患阿茲海默症風險低約 27%），其核心動力可能來自去咖啡因後仍保留的多酚及其他活性成分。

　　對相當一部分人而言，這有切實的參考價值。患有高血壓、焦慮症、心律不齊或睡眠問題的人士，往往被建議限制咖啡因攝取；孕婦則被建議每日咖啡因攝取量不超過 200 毫克；不少年長人士即使飲用適量的咖啡因，亦會影響睡眠質素。對於以上人士，以往普遍認為改飲 Decaf 咖啡意味著失去咖啡的大部分好處。這項研究在審慎詮釋下，對這一觀念提出了挑戰。

　　歸根究底，腸腦軸的作用機制同樣值得認識。腸道微生物組—腸腦軸是腸道細菌、其產生的代謝物與大腦之間的雙向通訊途徑。咖啡多酚進入結腸後，由腸道微生物發酵，產生一系列具神經活性的化合物。Decaf 咖啡組的記憶力優勢，似乎正與這發酵途徑有關；而無論咖啡是否含咖啡因，這套途徑同樣運作。

 

啡迷福音：Decaf 咖啡不只是替代品！最新研究揭示補腦護腸新關鍵

 

營養師：可以考慮以下五個重點

  •     下午飲一杯 Decaf 咖啡： 如果你現時為了保護睡眠，在下午 2 時後停止喝咖啡，改喝一杯優質 Decaf 咖啡，或許比完全不喝咖啡更能保留咖啡對腸道及認知的好處。睡眠質素本身對記憶鞏固有重要影響，在維持多酚攝取的同時保護睡眠，是合理的做法。
  •      Decaf 咖啡的品質不可忽視： 瑞士水處理法（Swiss Water Process）或二氧化碳萃取法去咖啡因，比化學溶劑法能保留更多多酚。購買 Decaf 咖啡豆或磨豆粉時，可留意包裝上的標示。本研究使用的是即溶咖啡，但以優質咖啡豆新鮮沖泡的 Decaf 咖啡，一般能提供更豐富的多酚含量。
  • 　 咖啡並非唯一補腦食品： 本研究中觀察到的腸腦軸效益，是在整體飲食的背景下發揮作用的。日常飲食中持續攝取多元植物性食物，包括蔬菜、水果、豆類、全穀物及發酵食品等，都有助鞏固腸道菌群，從而更有效地代謝咖啡多酚。
  • 　注意飲用時間： 咖啡因半衰期約 5 至 6 小時，下午飲用仍會影響入睡。對於代謝較慢的人士，影響可長達 8 小時以上，轉飲 Decaf 是理想方案。
  • 　每日三杯並無壞處： 大部份關於咖啡的健康益處（不論有無咖啡因），都指出每日飲用三杯左右並無壞處。不過，如果你對咖啡因較為敏感，可能會導致焦慮、影響睡眠、或令血壓上升，故不建議盲目增加飲用量，量力而為為佳。

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Tags:#Decaf 咖啡#無咖啡因咖啡#腸腦軸#咖啡多酚#營養師建議#健康飲食方案
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