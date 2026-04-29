Demna Gvasalia的 Ugly Beauty，在Gucci身上能湊效嗎？

其實想講Gucci好耐，不過一直想等到Demna Gvasalia的第一個Gucci系列推出市場後才去評論，因為看市場反應始終可以更客觀分析Gucci這個意大利時裝巨頭，這大膽一搏將注碼賭在Demna Gvasalia身上，期望靠他可以再一次顛覆大勢已去的Gucci。

去年9月Gucci已經釋出Demna Gvasalia首個2026春夏系列，那六七十年代復古設計不過不失，時裝界對其評價還算可以。到12月推出的2026初秋系列，已經見到他明目張膽地向Tom Ford時期的Gucci「致敬」，直到今年2月發表的2026秋冬系列，網上有很多網民都翻出當年Tom Ford的Gucci設計，拿來和Demna Gvasalia的Gucci作對比，坊間更對那些非常「MK」的小混混造型嗤之以鼻。其實行內人大概都估到他的Gucci會是甚麼風格，唯一出人意表是他捨棄Balenciaga時期的oversized設計，轉而投向貼身skinn設計懷抱，至於那些俗不可耐的小混混造型，其實也是貫徹他崇尚的所謂ugly beauty美學。

好了吧，我們這些旁觀者的評價對品牌而言根本不值一文，因為真金白銀去消費的消費者才是Gucci的金主。就先來看看財務報告，早前Kering集團公佈2026年第一季度Gucci營收是13.5億歐元，比去年同期下滑了8%，亦比市場預期低，這亦都是Gucci連續十一季度錄得銷售下滑，總而言之所有數字都是下趺。你可能會說，環球經濟被美國關稅戰弄到一蹶不振，再加上中東戰事令油價上升等因素，所有奢侈品牌都不好過，Gucci當然會受牽連。但為甚麼Matthieu Blazy的全新Chanel又賣得這麼好？在創作層面，其實Gucci是一個自由度很大的品牌，因為他在成衣方面沒有甚麼歷史背景，最為人熟悉都是Tom Ford執掌那精彩的十年輝煌歲月，對Demna Gvasalia而言其實是有無限創作空間，不用顧慮那些歷史元素，但這位設計師卻偏偏要向Tom Ford取經，重塑當年的Gucci模樣。相比起Matthieu Blazy徹底改寫Chanel的手法，Matthieu Blazy明顯高明及懂得平衡商業與創意。

時裝界和潮流界其實在近幾年已開始出現變化，很多年青人對Demna Gvasalia時期的Balenciaga「另類美學」已感到厭倦，相反更追求對精緻美學，尤其是有消費能力的中年人，更講求品味質素。為甚麼Chanel一下子多了那麼多40歲以下的年輕消費者，正正是大家看到Chanel的品味終於浮現出來。Demna Gvasalia不可能一世靠複製Tom Ford來製造話題，但他那些所謂取材自社會街頭的真實設計，年輕一代還會去Buy這種既無創意又毫無品味的服飾嗎？要知道Gucci不是小眾品牌，是一個規模比Balenciaga更大的跨國名牌，縱使Demna Gvasalia可能仍有一班死忠粉絲，但他們可以撐起整個Gucci嗎？從多方面看，實在看不到Gucci在未來日子會忽然爆紅，除非Demna Gvasalia受壓力下作出180度風格轉變，否則以現在的Gucci模樣，根本難以在時裝界及零售市場突圍，別忘記Gucci已連續十一季度錄得銷售下滑，你覺得開雲集團還有多少耐性？