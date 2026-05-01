2026母親節大餐推薦：Carna 傳統意式風情聚餐、逸東軒矜貴滋補中菜美饌、aqua現代料理嚐味餐單、Arcane精緻意法套餐

Carna by Dario Cecchini 意式風情聚餐體驗

今個母親節，不妨帶媽媽走進剛登上權威榜單「全球101間最佳牛扒餐廳」第78位的 Carna by Dario Cecchini，在熱鬧而輕鬆的氛圍中共享一頓豐盛的意式美饌盛宴。餐廳由被譽為「全球最偉大屠夫」的 Dario Cecchini 主理，將其對肉類的尊重與「從頭到尾」（nose-to-tail）的烹調哲學帶到香港，結合頂級食材與精湛炭烤技術，成就別具風格的用餐體驗。

母親節限定菜單由每位港幣$728起，以五款無限添加的手工前菜揭開序幕，隨後奉上節日限定的手工海鮮意粉，主菜則為適合共享的頂級炭烤肉拼盤，份量十足；最後更以母親節限定士多啤梨提拉米蘇（Tiramisu alle Fragole）作結，為整頓晚餐添上甜美句號。賓客亦可另加配無限暢飲酒品體驗，為慶祝時刻更添儀式感。

Carna by Dario Cecchini

地址：尖沙咀赫德道 8A 號 MONDRIAN HONG KONG 39 樓

營業時間 ：星期一至日晚上 6 時至凌晨 12 時

訂座或查詢： 電話 +852 3550 0339或電郵 carna.hk@mondrianhotels.com

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