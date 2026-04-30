歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
19
五月
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會 尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
推介度：
19/05/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
SHIRO首間香港店進駐K11 MUSEA！香港限定「花茶」香氣，必買護膚品推薦
Skincare
Body Care & Hair

SHIRO首間香港店進駐K11 MUSEA！香港限定「花茶」香氣，必買護膚品推薦

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　喜歡日系美妝的Lazy Girls可以準備好銀包去SHOPPING了！因為來自北海道的SHIRO將於5月1日在尖沙咀 K11 MUSEA開幕，而香港的定價更與日本相差不大，想買SHIRO的香氛和護膚品不用再找代購或從日本托回來了！事不宜遲，馬上為大家拆解今次香港店的亮點與有甚麼必買清單。

 

　　SHIRO香港店除了貫徹品牌自然純粹的設計外，亦融合了香港的建築特色，包括把本來將被棄置的竹材轉化為展示架、收銀台及儲物門亦是用鐵皮所造，整體帶有工業風格但又不失療癒感。

 

在 Instagram 查看這則貼文

SHIRO（@shiro_japan）分享的貼文

 

亮點 1：香港限定香氣「花茶 Hana Cha」

 

　　為了慶祝香港店開幕，SHIRO 特別研發了一款具香港特色的限定香水——「花茶 (Hana Cha)」。這款香水以香港人最熟悉的飲茶文化為靈感，將淡雅的花香與細膩的茶韻結合。

 

　　前調是清新水潤的柑橘氣息，中調是羅勒等草本綠意與天然玫瑰的融合，後調則以麝香柔和的暖意將整體溫柔包裹。這是一款令人心情煥然一新的香氣，就像是在午後陽光下剛品完一杯花茶，偷得浮生半日閒。

 

在 Instagram 查看這則貼文

SHIRO（@shiro_japan）分享的貼文

香港限定香氣「花茶」40ml $225
 

亮點 2：全港首個「ZERO BLENDER LAB」

 

　　香港店引進了品牌獨有的「ZERO BLENDER LAB」體驗。這是一個半開放式的調香實驗室，靈感來自北海道砂川市「大家的工廠」研發室。最特別之處在於它實踐了品牌「零廢棄」的理念，利用在生產過程中原本會被捨棄的香料，讓客人化身調香師，創作出獨一無二的香水噴霧。

 

SHIRO必買皇牌推薦

 

　　如果你是第一次接觸SHIRO，除了香港限定品外，也有不少皇牌產品值得放入購物清單：

 

皂香香水 SAVON EAU DE PARFUM

 

在 Instagram 查看這則貼文

SHIRO（@shiro_japan）分享的貼文

 

　　這是品牌最具代表性的香氣，它不是濃郁的香皂味，而是帶著一點水果甜味的純淨沐浴香。那種「剛洗完澡」的清透感，不分性別使用，是提升好感度的秘密武器。

 

酒粕米糠化妝水 SAKE KASU & KOMENUKA LOTION

 

在 Instagram 查看這則貼文

SHIRO（@shiro_japan）分享的貼文

 

　　這款化妝水結合了北海道兩大天然素材：酒粕與米糠。酒粕具備極佳的滲透力，能讓養分直達肌底；米糠則主打深層滋潤，修復乾燥引起的肌膚問題，質地如水般清透，帶有淡淡的甘酒香氣，非常治癒。

 

潤唇精華油 ESSENCE LIP

 

在 Instagram 查看這則貼文

SHIRO（@shiro_japan）分享的貼文

 

　　SHIRO 的彩妝一向主打護膚系彩妝，潤唇油含乳木果油，有助滋潤雙唇，改善唇部暗沉，除了白天使用外，也適合晚上睡覺時用作唇部護理。

 

Tags:#2026春夏#美妝#skincare#SHIRO#春夏美妝#香氛#護膚品
Add a comment ...Add a comment ...
副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處