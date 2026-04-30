SHIRO首間香港店進駐K11 MUSEA！香港限定「花茶」香氣，必買護膚品推薦

喜歡日系美妝的Lazy Girls可以準備好銀包去SHOPPING了！因為來自北海道的SHIRO將於5月1日在尖沙咀 K11 MUSEA開幕，而香港的定價更與日本相差不大，想買SHIRO的香氛和護膚品不用再找代購或從日本托回來了！事不宜遲，馬上為大家拆解今次香港店的亮點與有甚麼必買清單。

SHIRO香港店除了貫徹品牌自然純粹的設計外，亦融合了香港的建築特色，包括把本來將被棄置的竹材轉化為展示架、收銀台及儲物門亦是用鐵皮所造，整體帶有工業風格但又不失療癒感。

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亮點 1：香港限定香氣「花茶 Hana Cha」

為了慶祝香港店開幕，SHIRO 特別研發了一款具香港特色的限定香水——「花茶 (Hana Cha)」。這款香水以香港人最熟悉的飲茶文化為靈感，將淡雅的花香與細膩的茶韻結合。

前調是清新水潤的柑橘氣息，中調是羅勒等草本綠意與天然玫瑰的融合，後調則以麝香柔和的暖意將整體溫柔包裹。這是一款令人心情煥然一新的香氣，就像是在午後陽光下剛品完一杯花茶，偷得浮生半日閒。

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亮點 2：全港首個「ZERO BLENDER LAB」

香港店引進了品牌獨有的「ZERO BLENDER LAB」體驗。這是一個半開放式的調香實驗室，靈感來自北海道砂川市「大家的工廠」研發室。最特別之處在於它實踐了品牌「零廢棄」的理念，利用在生產過程中原本會被捨棄的香料，讓客人化身調香師，創作出獨一無二的香水噴霧。

SHIRO必買皇牌推薦

如果你是第一次接觸SHIRO，除了香港限定品外，也有不少皇牌產品值得放入購物清單：

皂香香水 SAVON EAU DE PARFUM

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這是品牌最具代表性的香氣，它不是濃郁的香皂味，而是帶著一點水果甜味的純淨沐浴香。那種「剛洗完澡」的清透感，不分性別使用，是提升好感度的秘密武器。

酒粕米糠化妝水 SAKE KASU & KOMENUKA LOTION

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這款化妝水結合了北海道兩大天然素材：酒粕與米糠。酒粕具備極佳的滲透力，能讓養分直達肌底；米糠則主打深層滋潤，修復乾燥引起的肌膚問題，質地如水般清透，帶有淡淡的甘酒香氣，非常治癒。

潤唇精華油 ESSENCE LIP

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SHIRO 的彩妝一向主打護膚系彩妝，潤唇油含乳木果油，有助滋潤雙唇，改善唇部暗沉，除了白天使用外，也適合晚上睡覺時用作唇部護理。