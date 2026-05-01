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米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！
Dining

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到闊別一時位於香港朗廷酒店的米芝蓮三星粵菜食府「唐閣」食晚飯，品嚐行政主廚黃智輝師傅炮製的佳餚美饌。懂得吃的朋友們都知道「唐閣」不是靠潮流換新裝，而是靠技術讓經典更完整，同一道菜品、同一種醬汁、同一種香氣，餐廳都有自己的堅持，這不是守舊，而是一種以實力為前提的自信，知道甚麼值得被反覆強化，知道甚麼不必被刻意改寫，黃師傅的厲害之處並不在於「驚艷」，而在於如何讓驚艷成為日常，一切來得太完美。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

 

　　一步踏進餐廳，先被那華麗的旋轉樓梯所吸引，配合柔和溫暖的燈光，厚實內斂的裝潢，讓客人擁有一個舒適愜意的用餐環境。

 

　　當晚我們安坐於樓上廳房裡面，先來一口氣泡茶清新味蕾，為之後的美食做好準備。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

 

　　避風塘鮑魚 – 先來餐前小吃，入口柔軟的鮑魚配上鮮香惹味、蒜香濃郁的避風塘風味，為午餐帶來一個愉快的開始。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

 

　　蜜汁叉燒 – 當晚黃師傅為我們準備了三款前菜，率先品嚐肥瘦均勻、口感軟嫩的叉燒，配上不只香甜還帶有點點回甘的蜜汁，簡單地討人喜歡。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

 

　　柚子蜜帶子 – 之後是一道帶子菜式，肉厚的帶子本身已經鮮甜可口，配上柚子蜜調味，讓帶子突出了海鮮的彈性與甜度，美味感覺加倍提升。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

 

　　蜜汁鱈魚 – 三款前菜當中最愛是蜜汁鱈魚，黃師傅為了保持鱈魚的細膩口感，用上甜度恰到好處的蜜汁來匹配皮脆肉嫩的鱈魚，入口那輕輕的黏著感不會惹人生厭，反而讓口感變得更加立體，好吃得念念不忘。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

 

　　釀焗鮮蟹蓋 – 之後來到餐廳的招牌菜式 釀焗鮮蟹蓋，黃師傅用上本地花蟹和阿拉斯加蟹入饌，這道菜式原意就是要把鮮味凝聚，讓香氣與餡料完美融合，而「唐閣」的出品正好是教科書級數示範 ﹕釀焗蟹蓋外層金黃，一匙羹挖到底裡面全是一梳梳蟹肉，絕對真材實料，洋蔥忌廉汁來得輕盈可口，不會為賓客帶來負擔，一口吃下，會感覺到蟹肉的甜與焗香的濃度在口腔擴散，難怪能成為餐廳百吃不厭的名物。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

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　　松茸竹笙燉菜膽 – 來到自己最愛的湯品時間，黃師傅巧妙地把松茸的香氣與竹笙的吸收特性相結合，配上清新菜膽，用上時間和合適的火候溫柔燉煮，輕輕揭開碗蓋，會發現湯液來得晶瑩剔透，一口喝下，松茸香氣不會瞬間爆開，而是一層又一層慢慢地展現出來，喝罷，暖身又暖心。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

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　　荷香上湯麒麟蒸星斑球 – 喝過燉湯來了一道餐廳的招牌菜式 荷香上湯麒麟蒸星斑球，先把東星斑肉切得厚薄均勻，與雲南火腿及冬菇一層一層交替搭起，形狀看似麒麟的鱗片。烹調時魚肉的鮮味會與火腿的鹹香和鮮菌的菇香完美結合，入口時會感覺到一口溫柔，菜式中平均地展現鮮、香、滑三種不同滋味，同時滿足了味道和口感的享受。

 

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　　北京片皮鴨 – 當晚主菜有深受食客歡迎的北京片皮鴨，這道菜式的關鍵在於鴨皮的酥脆與油脂之間取得平衡，師傅把皮逐片切開後還會把皮下的多餘脂肪去掉，吃時加入配料以薄薄的餅皮包著來吃，入口鴨皮脆口、油香四溢，簡單地獲取了我們歡心。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

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　　生菜片鴨崧 – 二食選了生菜片鴨崧，鴨肉拌入配料下鑊炒香，用上脆嫩鮮爽的生菜片包著來吃，加入甜醬平衡油脂，讓味道輪廓修飾得更加清晰。

 

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　　中式甜點 – 來到甜品時間，我們五個人點了六款甜點，當中最有驚喜是木糠布甸，挖開面層的布甸，裡面竟然藏著香滑的豆腐花，的確美妙，讓甜蜜結束是夜晚餐。

 

米芝蓮三星粵菜食府：釀焗鮮蟹蓋、松茸竹笙燉菜膽、荷香上湯麒麟蒸星斑球，讓驚艷成為日常的饗宴！---世界味覺

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唐閣

地址  :  尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓

電話  :  21327898

Tags:#尖沙咀#Dining#美食地圖#朗廷酒店#唐閣#粵菜
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