歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作
Watch

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

TEXT:Benni HoPHOTO:官方圖片

　　2026年的Watches & Wonders錶展一如以往，珠寶腕錶成為矚目焦點之一。Cartier、Piaget、Bvlgari與Chanel等四大品牌分別以流動線條、卵石掛錶、靈蛇蛻變與山茶花蝴蝶結等主題，將高級珠寶與製錶工藝完美融合。以下介紹的四款作品皆以珍稀寶石與極致匠藝，演繹時間與美學的華麗交織。

 

1/ Myst de Cartier

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　Myst de Cartier 腕錶是Cartier對1930年代傳奇創意總監Jeanne Toussaint風格的當代致敬。這款作品模糊了高級珠寶與高級製錶的界線，其設計核心在於流動感。錶殼採用18K玫瑰金製造，輪廓呈現一種彷彿被風吹動的波浪形狀。這種非對稱的設計，向傳統珠寶鑲嵌的對齊邏輯宣戰，Cartier的工匠必須根據錶殼的起伏曲線，逐顆調整鑽石的切磨角度，以確保光線在任何角度下都能完美折射。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　細節上Myst de Cartier隱藏了錶盤與錶帶的銜接處，使整枚腕錶看起來像一條繫於腕間的金屬絲巾。錶盤極其精簡，僅保留品牌標誌與細長的劍形指針，甚至捨棄了時標，將舞台完全留給密鑲鑽石。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

2/ Piaget Swinging Pebbles

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　Piaget Swinging Pebbles長項鍊掛錶的誕生，彷彿帶領我們重回1960至1970年代那個創意爆發的黃金歲月，皆因作品汲取了1974年經典Kimono懷錶的圓潤輪廓。品牌工匠精選了孔雀石、虎眼石或藍紋瑪瑙等三種裝飾寶石，進行一場跨越材質與技術的挑戰。項鍊由18K黃金、18K白金或18K玫瑰金細鍊構成，末端懸掛著一顆如海邊卵石般圓潤的寶石。這三種寶石分別代表了綠、棕、藍三種自然色調，質地溫潤，每一塊裝飾寶石的花紋色澤皆渾然天成，令每一件作品都是獨一無二。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　Swinging Pebbles長項鍊掛錶的真正玄機藏於中心那顆巨大的寶石之中。每一枚掛錶皆由單一塊寶石純手工雕琢而成，工匠需精確地磨製與掏空寶石內部，然後置入品牌自製的355P石英機芯，隨後將其閉合，呈現出如自然洗禮後鵝卵石般的完美觸感與弧度。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

3/ Bvlgari Serpenti Aeterna

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　Bvlgari推出全新 Serpenti Aeterna 腕錶，以前衛姿態延續經典靈蛇魅力。Serpenti Aeterna大膽採用繽紛躍動的彩色寶石組合，交織出色彩、光影、紋理與形態的和諧共鳴。不同尺寸、切割工藝（如圓形、明亮式、公主方形、梨形及橢圓形）與色調的寶石自由排列，既各顯個性，又渾然天成。鑽石則勾勒靈蛇曼妙輪廓，環抱著耀目寶石，凝聚能量。錶盤採用密鑲設計，搭配極簡蛇首，強化幾何張力；錶鏈內側的鏤空六邊形蛇鱗圖案，更讓寶石沐浴光中，呈現變幻萬千的美態。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　這款玫瑰金腕錶嚴選了122顆色澤出眾的寶石，包括紅碧璽、紫水晶、祖母綠、帕拉伊巴碧璽等珍貴品種。整個創作歷程歷經225小時研發設計、185小時寶石甄選與準備，以及超過60小時的精細鑲嵌，展現極高層次的珠寶鑲嵌工藝。

 

4/ Chanel Noeud de Camélia Cuff

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　Chanel Noeud de Camélia Cuff手鐲腕錶呈現了Coco Chanel女士的兩個最愛——山茶花與蝴蝶結。手鐲的主體採用18K白金製造，錶盤採用黑色陶瓷，模擬高級訂製服的質感，視覺上呈現出深邃的絲絨效果。正中央是一個由梨形與圓形鑽石鑲嵌而成的山茶花圖騰，花瓣邊緣則點綴著精緻的蝴蝶結結飾。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

 

　　Chanel Noeud de Camélia Cuff手鐲腕錶是一枚隱藏式腕錶，山茶花的中心是一個可轉動的機關，撥開花蕊，藏身其中的兩針報時錶盤隨即展現眼前。此外，這款手鐲腕錶的佩戴方式極為符合人體工學，開口處採用隱形彈簧裝置，佩戴時彷彿一朵鑽石山茶花優雅地綻放於腕上。這款限量僅20枚的作品成功將Chanel的時尚基因、高級珠寶與鐘錶工藝完美地編織在一起，展現無可取代的辨識度與華麗氣息。

 

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

Tags:#Chanel#Cartier#Piaget#Bvlgari#Watches & Wonders#腕錶#Watch#Watch Trend 2026
Add a comment ...Add a comment ...
更多Watch & Jewelry文章
WW2026｜Patek Philippe 最受注目複雜新作：星空腕錶、Cubitus萬年曆、Nautilus 50週年限量座鐘
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處