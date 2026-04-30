不止珠寶腕錶，更是藝術｜WW2026 盤點 Cartier、Piaget、Bvlgari、Chanel 的華麗新作

2026年的Watches & Wonders錶展一如以往，珠寶腕錶成為矚目焦點之一。Cartier、Piaget、Bvlgari與Chanel等四大品牌分別以流動線條、卵石掛錶、靈蛇蛻變與山茶花蝴蝶結等主題，將高級珠寶與製錶工藝完美融合。以下介紹的四款作品皆以珍稀寶石與極致匠藝，演繹時間與美學的華麗交織。

1/ Myst de Cartier

Myst de Cartier 腕錶是Cartier對1930年代傳奇創意總監Jeanne Toussaint風格的當代致敬。這款作品模糊了高級珠寶與高級製錶的界線，其設計核心在於流動感。錶殼採用18K玫瑰金製造，輪廓呈現一種彷彿被風吹動的波浪形狀。這種非對稱的設計，向傳統珠寶鑲嵌的對齊邏輯宣戰，Cartier的工匠必須根據錶殼的起伏曲線，逐顆調整鑽石的切磨角度，以確保光線在任何角度下都能完美折射。

細節上Myst de Cartier隱藏了錶盤與錶帶的銜接處，使整枚腕錶看起來像一條繫於腕間的金屬絲巾。錶盤極其精簡，僅保留品牌標誌與細長的劍形指針，甚至捨棄了時標，將舞台完全留給密鑲鑽石。

2/ Piaget Swinging Pebbles

Piaget Swinging Pebbles長項鍊掛錶的誕生，彷彿帶領我們重回1960至1970年代那個創意爆發的黃金歲月，皆因作品汲取了1974年經典Kimono懷錶的圓潤輪廓。品牌工匠精選了孔雀石、虎眼石或藍紋瑪瑙等三種裝飾寶石，進行一場跨越材質與技術的挑戰。項鍊由18K黃金、18K白金或18K玫瑰金細鍊構成，末端懸掛著一顆如海邊卵石般圓潤的寶石。這三種寶石分別代表了綠、棕、藍三種自然色調，質地溫潤，每一塊裝飾寶石的花紋色澤皆渾然天成，令每一件作品都是獨一無二。

Swinging Pebbles長項鍊掛錶的真正玄機藏於中心那顆巨大的寶石之中。每一枚掛錶皆由單一塊寶石純手工雕琢而成，工匠需精確地磨製與掏空寶石內部，然後置入品牌自製的355P石英機芯，隨後將其閉合，呈現出如自然洗禮後鵝卵石般的完美觸感與弧度。

3/ Bvlgari Serpenti Aeterna

Bvlgari推出全新 Serpenti Aeterna 腕錶，以前衛姿態延續經典靈蛇魅力。Serpenti Aeterna大膽採用繽紛躍動的彩色寶石組合，交織出色彩、光影、紋理與形態的和諧共鳴。不同尺寸、切割工藝（如圓形、明亮式、公主方形、梨形及橢圓形）與色調的寶石自由排列，既各顯個性，又渾然天成。鑽石則勾勒靈蛇曼妙輪廓，環抱著耀目寶石，凝聚能量。錶盤採用密鑲設計，搭配極簡蛇首，強化幾何張力；錶鏈內側的鏤空六邊形蛇鱗圖案，更讓寶石沐浴光中，呈現變幻萬千的美態。

這款玫瑰金腕錶嚴選了122顆色澤出眾的寶石，包括紅碧璽、紫水晶、祖母綠、帕拉伊巴碧璽等珍貴品種。整個創作歷程歷經225小時研發設計、185小時寶石甄選與準備，以及超過60小時的精細鑲嵌，展現極高層次的珠寶鑲嵌工藝。

4/ Chanel Noeud de Camélia Cuff

Chanel Noeud de Camélia Cuff手鐲腕錶呈現了Coco Chanel女士的兩個最愛——山茶花與蝴蝶結。手鐲的主體採用18K白金製造，錶盤採用黑色陶瓷，模擬高級訂製服的質感，視覺上呈現出深邃的絲絨效果。正中央是一個由梨形與圓形鑽石鑲嵌而成的山茶花圖騰，花瓣邊緣則點綴著精緻的蝴蝶結結飾。

Chanel Noeud de Camélia Cuff手鐲腕錶是一枚隱藏式腕錶，山茶花的中心是一個可轉動的機關，撥開花蕊，藏身其中的兩針報時錶盤隨即展現眼前。此外，這款手鐲腕錶的佩戴方式極為符合人體工學，開口處採用隱形彈簧裝置，佩戴時彷彿一朵鑽石山茶花優雅地綻放於腕上。這款限量僅20枚的作品成功將Chanel的時尚基因、高級珠寶與鐘錶工藝完美地編織在一起，展現無可取代的辨識度與華麗氣息。