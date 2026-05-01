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母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩
Jewelry

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

TEXT:DIVA 編輯部PHOTO:官方圖片

　　一年一度的母親節即將到來，除了陪伴，一份不失優雅的禮物更是表達謝意的最佳媒介。珠寶對於女士而言，向來擁有一種無法抗拒的魅力，無論在什麼場合，珠寶都能為造型增添光彩，無疑是送禮的首選。今次 DIVA 編輯部就為大家整理了幾款輕奢珠寶提案，助你挑選最能觸動媽媽的一份小心思。

 

重塑傳統：周大福「萬相」系列

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

 

　　周大福這個經典品牌相信大家都很熟悉，今年品牌推出的全新「萬相」系列，將中國傳統文化精髓與現代珠寶設計揉合，塑造出一種既時尚又充滿東方韻味的美學風格。系列中的設計打破黃金沉穩刻板的印象，賦予金飾前衛流利的線條感；其多樣化的搭配方式，亦貼合喜愛時尚穿搭的媽媽們，讓金飾成為日常造型中的點睛之筆。

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

999足金鑲天然鑽石頸鏈 $34,600

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

左：999足金鑲天然鑽石耳環 $18,800

中、右：999足金鑽石鎏彩手鐲與手鍊  $107,000

 

查詢/購買：周大福

 

相連的牽絆：Tiffany & Co. HardWear 系列

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

 

　　作為母親，總期盼子女在成長路上能出人頭地。無論孩子走得多遠，那份血脈相連的牽絆從不曾隨時間流逝。Tiffany & Co. HardWear 系列以標誌性的交替扣環設計，寓意著愛的變革之力；環環相扣的線條，巧妙象徵了母親與子女之間那份密不可分、堅韌如初的深情。

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

左：Tiffany HardWear 黃金密鑲鑽石漸層扣環項鏈

右：Tiffany HardWear 黃金密鑲鑽石大號扣環耳環

 

查詢/購買：Tiffany & Co.

 

母愛的優雅：FRED Force 10 系列

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

 

 

　　若傳統款式的珠寶已無法滿足追求獨特的媽媽，FRED Force 10 系列絕對是驚喜之選。系列向來以大膽、前衛且不失優雅的風格聞名，在經典設計中不斷注入當代演繹。系列以 18K 黃金打造，設計亮點在於細膩的三環結構與品牌經典的航海絞鎖繩纜扣。設計展現出優雅知性的同時，更增添了一份清爽脫俗的律動感。

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

左：18K黄金及鑽石頸鏈 $ 38,900

右：18K黄金及鑽石戒指 $ 53,100

 

查詢/購買：FRED

 

高貴與典雅：Pomellato Nudo系列

 

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

 

　　在中世紀藝術中，最為珍罕的莫過於藍色顏料的萃取，它象徵著至高無上的高貴與典雅。Pomellato Nudo系列新作，採用倫敦藍與天藍色托帕石，呈現出多變的層次感，散發出溫潤而知性的光澤，讓母親在出席任何社交場合，成為焦點。

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

Nudo Rivière倫敦藍色和天藍色托帕石項鏈及耳環 $274,200、$131,700

 

查詢/購買：Pomellato.

 

星空下的愛：EMPHASIS Cosmos「宇」系列

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

 

　　近年影視作品中經典的珍珠造型，再次掀起了一場復古珍珠熱潮。EMPHASIS 珠寶Cosmos「宇」系列作為主題，將星空的靜謐美感轉化為精緻禮物，寓意母親的愛如同星宿般永恆且耀眼。除了經典的淡水珍珠，更有孔雀石、紅玉髓及青金石，不同寶石各自承載著平安、勇氣與智慧的祝福，是今年母親節向媽媽表達謝意的不二之選。

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

18K黃色黃金淡水養殖珍珠頸鍊 $8,400

 

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩

左：18K玫瑰金孔雀石耳環 $8,400

中：18K玫瑰金淡水養殖珍珠手鐲 $11,400

右：18K 黃色黃金淡水養殖珍珠手鍊 $6,600

 

查詢/購買：EMPHASIS

 

Tags:#母親節2026#母親節禮物#珠寶推介#周大福#ChowTaiFook#Tiffany & Co.#FRED Paris#Pomellato#EMPHASIS Jewellery#輕奢珠寶#珠寶搭配#Fine Jewelry#Gift for Her
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