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世界盃2026 | 將是C朗最後一舞？！2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事
Fashion News
Celebrity Style

世界盃2026 | 將是C朗最後一舞？！2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

TEXT:TheoPHOTO:IG@cristiano、IG@georginagio

　　如果一位 41 歲的球員，仍然被視為國家隊核心，甚至準備第 6 次踏上世界盃舞台，那已經不是「狀態不俗」可以形容。 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）已確認出戰 2026 年世界盃，這場被外界普遍視為「最後一舞」的賽事，亦將同時寫下歷史紀錄——成為首位六度參賽的球員。對他而言，這不只是告別，而是一場仍未完結的自我挑戰。

 

　　但更值得留意的，是他在場外的另一個戰場。根據《福布斯》，C 朗於 2025 至 2026 年度總收入高達 2.8 億美元，遠遠拋離老對手美斯（Lionel Messi），再度成為全球最賺錢足球員。當中約 7,000 萬美元來自品牌合作與個人商業項目，從 Nike 終身合約，到 CR7 自家品牌，其影響力早已超越足球本身。

 

　　有趣的是，從其社交平台可見，Gucci 的出鏡率異常之高，甚至比部分代言品牌更為密集。這份偏愛，背後其實藏著一段如灰姑娘童話般的浪漫故事。而能夠將事業的極致與情感的細膩同時兼顧，並處理得如此從容，從來不是偶然。

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

41歲的最後一舞之 ？！

　　對於大多數球員而言，時間是殘酷的敵人；但對 41 歲的 C 朗來說，卻更像一場長期拉鋸。他目前效力沙特球會艾納斯，並選擇續約維持比賽狀態，目標直指 2026 年世界盃。從表現來看，狀態依舊神勇——不但攻入職業生涯第 970 球，亦帶領球隊打出正式賽事 20 連勝，包括聯賽 16 連勝，競技水平未見明顯下滑。

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

　　現時他距離「千球里程碑」只差數十球，國際賽上陣次數亦有機會衝擊 250 場，這些數字背後，其實是一種近乎偏執的自律與堅持。外界普遍認為，這屆世界盃未必再屬於他；但正正是這種預設，往往成為他反擊的動力。當同齡球員早已淡出賽場甚至轉型，他卻選擇繼續站在最高強度的競爭之中。五座歐聯、五座金球獎，早已奠定其球壇地位，但他仍未停下來。對他而言，2026 的世界盃，與其說是「最後一舞」，不如說是一場自我驗證——不是為了證明曾經有多強，而是證明此刻仍然能夠站在場上。

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@georginagio

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

從球星到個人品牌帝國 

　　如果說入球數字代表實力，那麼收入便反映影響力。根跟據《福布斯》估算，C 朗 2026 賽季收入達 2.8 億美元，進一步鞏固其作為首位身家突破10億美元足球員的神級地位。

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

　　他現時合作品牌超過 10 個，包括 Nike、Binance、Herbalife、Jacob & Co.等；單是代言收入已接近 7000 萬美元。再加上其自家品牌 CR7 系列產品——由內衣、香水到健身品牌，形成完整商業鏈。CR7 品牌估值早已突破 1 億歐元。

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

　　不少球星在退役後才思考下一步，但C朗早已將人生分成兩條軌道同步發展：球場是舞台，商業才是延續。他清楚知道，球員的價值或會隨退役而下降，但「C朗」這個品牌卻是永恆，比亞視更「永恆」。

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

有一種浪漫叫 Gucci

　　翻看 C 朗近年於社交平台的私下造型，不難發現 Gucci 的出現頻率高得驚人。無論是西裝、針織還是日常穿搭，隨處可見這雙 G Logo 的影子，出鏡率甚至比自家品牌 CR7 還要高。這讓人一度聯想，他是否會步 Dior 品牌大使麥巴比的後塵，正式進軍高級時裝界？

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

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2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

　　但深挖下去才發現，這份偏愛無關合約，而是一段橫跨九年的愛情長跑。2025 年 8 月，其伴侶 Georgina Rodríguez 在社交平台上大方曬出左手無名指上的巨型鑽戒，宣告這段備受矚目的關係正式訂婚。據悉，這對準新人已初步將婚期定於 2026 年 7 月 19 日，即世界盃落幕之時，婚禮地點則傾向於兩人的故鄉葡萄牙。

 

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@cristiano

 

　　倒帶回到 2016 年，兩人的相遇正是在馬德里一間 Gucci 專門店。當時她只是一名普通的售貨員，而他已是全球矚目的足球巨星。從那一刻起，Rodríguez 由「售貨員」身分華麗轉身從此生活「三級跳」，不僅成為坐擁千萬粉絲的「最強名媛」，更一直細心照顧 C 朗的五名子女（包括兩人所生的孩子）。C 朗亦不時在受訪時表明，女方是他「一生中最重要的女人」，成功收服這位花花公子。而 Gucci 亦成為二人愛情的象徵。

　　不禁讓人好奇，Gucci 會否順水推舟邀請 C 朗擔任大使，靠這位「球界戰神」的魅力，挽回近年略顯疲態的業績？

 

2026世界盃將是最後一舞？！C朗2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事

source/IG@georginagio

 

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source/IG@cristiano

 

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Tags:#世界盃#CR7#CristianoRonaldo#GeorginaRodriguez#Gucci#2026WorldCup#C朗拿度#世界盃2026
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