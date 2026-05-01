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真正的惡魔不會穿Prada
Movie & Drama

真正的惡魔不會穿Prada

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　如果用拎不拎電話出來碌，作為一齣電影好看 / 不好看的標準，那麼，單就我看的那一場《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）所見，這應該算是一齣好看的電影。
 

真正的惡魔不會穿Prada

Anne Hathaway和Meryl Streep到世界各地做宣傳。
圖片來源：由電影公司提供

 

　　不過，亦看不見有人專登拎紙筆出來Take Notes，證明這又未必是一齣好看到值得記下甚麼的電影。

 

　　我呢，兩小時裡沒看電話也沒有寫筆記——即使已經完全忘記第一集劇情，近乎忘記每個角色的恩怨轇轕，這一集我卻看得很專心，因為好擔心，擔心裡頭那本時尚雜誌《Runway》以及一眾員工的命運。


 
　　一本持續詮釋時尚的實體雜誌，在這個時代，已被視為毫不時尚兼且多餘的存在物。


 
　　偏偏裡頭的人，竟然還在寫洋洋萬言的專題報道，揀相仍然拎個放大鏡揀正片（相信Gen Z只會以為正片是指某一類片），審稿時甚至會Print一疊紙出來慢慢看，以上種種行為，我都做過（亦都見別人做過），但已經沒再做，因為沒機會再做，因為不被允許再做。


 
　　2006年的《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），並非要揭開甚麼時裝界黑暗內幕，而只是用時尚的牌面和名義，描述幾個職場女性的矛盾戰爭，沒有甚麼最後勝利，但大家都得到經驗值。
 
 

真正的惡魔不會穿Prada

《穿Prada的惡魔》在2006年上映時，票房大收。
網上圖片

 
　　2026年再聚，沒有大量販賣情懷回憶，因為太多問題迫在眉睫，需要儘快解決，但解決得了網民負評，在取消文化高漲情況下成功完成形象挽救工程，不代表你用上大半世人努力經營的實體雜誌，能夠繼續如常出版。
 

真正的惡魔不會穿Prada

《穿Prada的惡魔》超級成功，卻沒有立即開拍續集。
網上圖片

真正的惡魔不會穿Prada

《穿Prada的惡魔2》對於今時今日媒體生態有頗深入描寫。
圖片來源：電影劇照


 
　　好彩，《Runway》及其一眾員工，存在於荷里活的時空，在關鍵時刻自然會遇上貴人拯救——文字，原來仍然有價，你苦心孤詣寫的Feature，就算得不到大量網民CLS（Comment、Like、Share），但至少有一個有財有勢的讀者留意到，便已足夠。
 

真正的惡魔不會穿Prada

Stanley Tucci飾演的Nigel，仍然扮演各人的最佳後盾。
圖片來源：電影劇照

真正的惡魔不會穿Prada

Lucy Liu飾演一個神秘女富豪。
圖片來源：電影劇照

 

　　這麼一個尊貴讀者，無奈只活於一齣荷里活片裡，不存在於現實世界。穿Prada的惡魔，根本不是甚麼；當今世上的真正惡魔，是AI和演算法所操控的非實體世界。

 

真正的惡魔不會穿Prada

Andy再遇Miranda，一個下屬一個上司，但在演算法面前，地位一樣。

圖片來源：電影劇照


 
　　Emily Blunt飾演的Emily似是輸家，但其實，她（不知道自己）已立於不敗之地。

 

　　轉了行的她，不需要懼怕演算法淘汰她。
 
 

真正的惡魔不會穿Prada

Emily已經轉行，但對《Runway》這本雜誌仍有心理糾結。
圖片來源：電影劇照

Tags:#時尚雜誌行業#穿Prada的惡魔#Runway雜誌#媒體描繪#網路文化#人工智慧和演算法#好萊塢#安妮·海瑟薇#梅麗·史翠普#奢侈品牌#高級時裝
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