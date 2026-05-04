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出軌的成因是性慾，還是關係的崩塌？
Love Philosophy

出軌的成因是性慾，還是關係的崩塌？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　不斷假設，卻又找不到解決方法，「懷疑」就漸漸變成錯誤的真相。

 

　　「你以後唔可以再睇鹹網、唔可以再睇AV。」她斬釘截鐵向身旁的丈夫指出問題成因：「你就係睇得鹹網多，所以去叫雞。」

 

　　身旁的丈夫點頭。點頭，不一定是同意，可能只是想盡快離開窘態。

 

　　月前，她發現丈夫有過兩次出軌行為：第一次是「邪骨」，另一次是嫖妓。丈夫認錯，承諾改過尋求原諒。她雖然怒氣難遏，內心卻是有原諒他的傾向。

 

　　兩人方向一樣，一個提出要求，另一個沒反對，看似找到協調，我卻覺得有點不對勁。有時，有些所謂解決方法，不是因為知道了成因，而是源於內心的混亂和恐懼，像在水中遇溺，捉著浮物就當是救生圈。

 

　　不看AV就不會出軌？是高估了AV的影響力，還是簡化了伴侶關係的複雜性？

 

　　「係佢話：所有嫖妓嘅資訊，去邊度叫雞，都係喺網上睇嘅；加埋睇AV，所以咪控制唔到囉。」她內心彷似有一個邏輯：看了就會做，所以「唔上鹹網、唔睇AV」，性慾就不會被牽動。將性慾消滅於萌芽階段，那就不會出軌。

 

　　「睇得AV多，精蟲上腦，所以去滾！」或許是不少人對男人偷食的一個描述。

 

　　AV與出軌，兩者是一個因果關係？

 

　　撇除沉迷上癮，AV配合自慰，可以視為一種釋放性壓力的安全途徑，減低用不恰當方法滿足性需要。另外，有研究顯示，對婚姻關係或性關係不滿的人，更傾向透過色情資訊尋求填補和轉移需要。

 

　　原來，AV可以是宣洩生理需要，也可以是關係問題出現後的結果，而非原因。

 

　　看得多就會想，想得多就會做？

 

　　我不排除有些人會這樣，但我更相信：喜歡window shopping的人，絕大部份不會變成購物狂。

 

　　性慾演變成傷害性的性行為，很多時是因為欠缺了分辨幻想與現實的能力，令人對性產生不現實期望，因為性觀念的扭曲而對伴侶失去性趣。

 

　　性慾、性行為和性關係，是三樣相連卻又完全不同的東西。

 

　　對於她的情況，我嘗試揣摩她的擔心：「你係接受唔到你丈夫睇AV，定係接受唔到你丈夫嘅性慾對象轉移咗，唔再係你？」

 

　　如果未理清內心需要和問題核心，以為找到解決問題方案，可能只是在強化誤判與混亂的循環。

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#性
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