首爾購物2026 : 韓元低位急衝聖水洞！三個質感皮包品牌推薦SARTU、hyyet、MONOROW必買清單

近期韓元急貶幅度誇張，簡直是在向所有購物狂發出召集令。筆者在剛過去的周末快閃一趟首爾，於機場入境大堂放眼望去，長龍中超過七成都是女生，彼此眼神交會便心領神會：大家都在爭分奪秒，目標直指聖水洞等購物區掃貨去。

如今的聖水洞已成為首爾人氣品牌集中地，舊工廠改造的工業風空間裏藏滿驚喜。周末的人潮比香港年宵更誇張，熱門店舖幾乎都要排隊入場，最讓人崩潰的莫過於排隊進場後，眼前盡是空空如也的貨架，那種兩手揈揈離開的空虛感，有時比失戀更難受。

既然特地飛到來首爾，大家就不應將目光鎖定在香港隨處可見的 Mardi Mercredi、Matin Kim 或 STAND OIL 等大路品牌。對於追求品味與剪裁、而非追逐潮流的女生來說，以下三個質感小眾包包品牌絕對值得列入購物清單。

今次在聖水洞邂逅了 SARTU 的快閃店，品牌名源自西班牙語「進入」，寓意包包能自然融入使用者的日常生活。主打 Less is more 留白美學的招牌 KIE tote bag，設計帶有建築感的幾何俐落線條，包包觸感細膩，並帶有自然光澤，部分袋款會選用意大利皮革，細節感滿載。筆者也禁不住入手了一個今季流行的 Top-handle 手柄長方形包包，折合才港幣 8 百多，性價比極高。

除了 SARTU，另外兩個藏在巷弄間的品牌亦值得拜訪。源自龍山區厚岩洞皮革工作坊的 hyyet，是經由首爾通的日本友人推介才認識。品牌強調皮革隨時間老化的自然美感，部分設計至今仍堅持在工作室手工完成，只為保留那份皮革原始的溫度。新推出的 Citta tote bag 線條獨特，有點像 UFO 的圓潤輪廓，容量充足又不笨重。由於 hyyet 的產量不多，Amphora 等熱門包款在網店不時處於缺貨狀態，因此強烈建議到專門店入手。

另一個在新沙洞設有專門店的 MONOROW，可說是 Bottega Veneta 的平替之選。其招牌織皮皮包 NOA，袋型帶有慵懶垂墜感，而最實用的是容量超大，可輕鬆裝下手提電腦和瑣碎雜物，雙肩帶設計亦兼顧負重與舒適，完美平衡美感與實用性，定價僅港幣6百多，抵到難以抗拒。

韓元匯率創新低，絕對是去首爾掃貨的大好時機。今次特地飛去首爾，入手三個質感小眾包包品牌，最平港幣 6 百起，就能買到 BV 平替包包及今季最流行的長手柄皮手袋。



查詢：SARTU、hyyet、MONOROW