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Rosewood御用設計師Lillian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學
Architecture & Design
Artcation

Rosewood御用設計師Lillian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

TEXT:Helena HauPHOTO:Pavilia Rosa

　　奢華，有時不在於張揚，而是在沉穩中展現一種張力——那種不動聲色卻令人難以忽視的高雅，每種元素、材質、色彩雖各自鮮明，卻在空間裏彼此呼應、互相制衡，最終呈現出平衡而有統一的美學。對於著名室內設計師Lillian Wu 而言，富麗堂皇早已不是奢華設計裏的唯一語言。

 

　　Wu出生於台灣、成長於紐約，畢業於 Parsons School of Design。她筆下的作品涵蓋眾多奢華酒店與餐廳，並在紐約創立了 Lillian Wu Studio。不像時裝界的極簡靜奢，Lillian的設計哲學更像是一種克制而精緻的雅奢。她透過材質、光影與比例的細膩拿捏，讓空間在簡約中仍散發獨特的魅力。

 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Lillian Wu, Lillian Wu Studio創辦人

Photo credit: Pavilia Rosa

 

　　從餐廳、酒店到宅邸的設計，Lillian的作品沒有唯一的公式，而是根據需求，以設計作為筆觸，點綴、鋪陳、訴說完整的故事。例如在當代法式餐廳 le beaujour 中可見，Lillian將品牌的茶文化與法式文化巧妙融合，並以十八世紀法國宅邸中常見的鍍金鍍銀技法為靈感，透過現代手法重新詮釋，讓空間既保留了歷史文化的痕跡，又散發出鮮明的當代感，讓人置身其中時，能同時感受到古典的厚度與現代的優雅。

 
 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

le beaujour

Photo credit: Jackal Liu / jackalliu.com

 

　　在她的代表作Rosewood瑰麗酒店酒店的設計中，也緊隨品牌「A Sense of Place」的理念，為不同的瑰麗酒店融入獨一無二的印記，將優雅巧妙的融入奢華感中。例如在溫哥華的客房與套房中，Lillian就以銀箔彩繪玻璃呈現BC省的省花——太平洋山茱萸（Pacific Dogwood），讓空間在細節中展現地域特色。

 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood Hotel Georgia, Vancouver, Canada

 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood Hotel Georgia, Vancouver, Canada
 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood Bangkok: Top Suites

Owen Raggett Photography

 

　　正如 Lillian 所言：「真正的奢華在於用心感受。」她於香港的最新作品 Pavilia Rosa即將坐落於九龍塘玫瑰街，靈感源自低層莊園。在這座高密度且高成本的城市中，她希望透過設計，讓人們在快節奏的生活裏重新拾回常常失落的品質感受。

 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Lillian來港分享Pavilia Rosa的設計理念

 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

 

　　在台灣成長的過程中，風水自然悄悄地影響了Lillian對家的理解。在她看來，這並非完全是迷信的一面，而是一種探究空間、光線與氣流如何引導能量的哲學。她表示：「無論是東方還是西方，有些東西都是相同的。就像良好的空氣流通、適當的採光與周到的方位設計就能帶來舒適。」而這一想法也融入在她構想Pavilia Rosa的項目中：「當住宅有充足的自然陽光時，它自然會感到平衡、寧靜且充滿生命力。」除了在空間上連結自然，舒適、易於居住的格局，同時還選用了低調柔和的材質、適當的留白，再綴以少量高質感元素，內斂的呈現莊園生活的華貴。就算沒有耀眼的金碧輝煌，卻讓人走進其中時，自然而然感受到高級感的存在。

 

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

Rosewood御用設計師Lilian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學

 

Tags:#Lillian Wu#Rosewood Hotel#Pavilia Rosa#Lillian Wu Studio#Rosewood設計
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