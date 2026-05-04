歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
五月
沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現 沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
推介度：
01/05/2026 - 27/07/2026
免費
18
七月
紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜Sony 呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
推介度：
18/07/2026 - 19/07/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
當代影壇的創造力之最：Richard Linklater 夢回歐美前朝
Movie & Drama

當代影壇的創造力之最：Richard Linklater 夢回歐美前朝

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　要數近年歐美影壇的創造力之最，莫過於 Richard Linklater。以前他的「情約三部曲」，是文青約會的執迷之一，同時亦成了假文青附庸風雅的首選。片中郎才女貌，帶有知識分子的相遇相知，滿足觀眾對愛美、求知、求愛的三重慾望。

　　這些年他從不停歇，幾乎每年都有新作面世，其中《我們都是這樣長大的》（Boyhood）是十多年光陰的集大成，羡煞旁人。《情迷假殺手》（Hit Man）則刻劃了中年教授和殺手委托人不得不愛，處處換上日常的表演面具助興。到了本屆電影節，他狀態依舊，分別拿出《詞聖的醉後一夜》（Blue Moon）和《斷了氣中戲》（Nouvelle Vague），各自陷入了不同的文化流派。

 

 

　　先談前者，所謂「詞聖」不是浪得虛名，乃是寫下《Blue Moon》、《The Lady Is a Tramp》和《My Funny Valentine》等名曲的作詞家 Lorenz Hart （Ethan Hawke 飾）。

 

當代影壇的創造力之最：Richard Linklater 夢回歐美前朝

片中的原形人物，曾是百老匯填詞人的第一把交椅。

（《詞聖的醉後一夜》電影劇照）  

 

　　透過開頭的引子，觀眾也能知一二。同時，畫面上的 Hart 是雨夜暴斃的醉漢，和廣播中風光的事蹟調性格不符，令人好奇這一代才子伶仃的下場。往後戲份落在爵士酒吧，完全是設舞台。但鏡頭推得近，那些鋼琴奏樂、推杯換盞，叫觀眾猶在其中，沉迷於 Hart 的文戲一枝獨秀。

　　他身上旺盛的表達慾始於拆夥的不甘，還有痴戀繆思的盛情難耐。裏面風流但不下流的詞藻，呼應了早一輩文化人的揶揄：「有錢人談作家筆下的藝術，作家則談稿費和女人。」而 Ethan Hawke 的演繹赤誠炙熱，人前人後皆充滿騷動，何嘗不是一種自我燃燒？

　　因此，他示愛後換來一句「我愛你，但不是這種方式」的坦露，更像推心置腹，而非單純拒絕。 Linklater 鏡頭下的角色終究是善良以對，只不過苦樂參半。最終 Hart 忘了送禮，女神也落到別人的派對上，他只能彎腰收拾撲克牌。那種低至塵埃的姿態，還要刻意振作，替自己本來輕視的代表作打圓場。形態和情景上，格外叫人心碎。唯一美中不足，是本片多以分鏡切入，罕見空間敘事，或配合走位的調度，排場上容易審美疲勞。

 

　　至於《斷了氣中戲》，英文直譯叫「法國新浪潮」。乍看之下是一齣迷影的群像電影，但看罷便知主軸落在 Jean-Luc Godard（尚盧高達）拍攝《斷了氣》（Breathless）幕後一系列的故事或事故，所以港譯也找得準。

　　本片並非名不副實，裏面大師如雲，不過大多一閃而過，足以製成新浪潮導演圖鑑。最終選中 Godard 的首次執導，除了名望誘因，皆因《斷了氣》那靈活到驚人的片場，正是新浪潮精神的標誌。導演以作者自居，率性而為，強調臨場實拍，跳出類型故事和廠拍電影的框架。後世以結果論，哪敢質疑？但當時這種隨心所欲，在局外人看來肯定笑翻天。所以電影節席上，當 Godard 的種種革命尚未蓋棺定論，觀眾看一眾幕後發瘋或苦中作樂，紛紛投入當刻的荒唐，笑聲連篇。現實中若真有製片煉獄，估計是不苟言笑的，但電影院給了放肆的空間，讓快樂可以建立在別人的痛苦身上。

　　《斷了氣中戲》帶著這種刺激，有時是 Godard 打斷連戲、劇本若有似無，顯現出玩弄劇情片的勇猛；有時則歸於電影人的急才，叫攝影師硬塞進推車。說白了，拍法越土炮，反而越熱血。旁人發笑，難得出於景仰，超越了隔岸觀火的樂趣。這樣一來，法國新浪潮很適合拍成藝術片風格的處境喜劇，肯定不輸荷里活制度下的《鬥戲影業》（The Studio）。要知道 Godard 在《斷了氣》後期剪接權上的拉鋸，並非「跳切」（Jump Cut）一言以蔽之。他與 François Truffaut（杜魯福）從戰友到絕交，乃至本片中賜教過他的 Robert Bresson（羅拔布烈遜），眾人沉醉於同一位繆思。除了 Godard，還有 Éric Rohmer（伊力盧馬）以教師、文人為幌子，不向家人透露真身，要戴著假鬍子混入首映式…… 這些前塵舊事甚或野史，既有大量藝術成見的對抗，還富有形象與難言之隱。論及戲劇矛盾，簡直是手到拿來。

 

當代影壇的創造力之最：Richard Linklater 夢回歐美前朝

《斷了氣中戲》電影劇照

 

　　看罷 Linklater 夢回前朝，François Ozon（法蘭索瓦奧桑）也改編了 Albert Camus（卡繆）的《異鄉人》（The Stranger）。這需要莫大勇氣，因為原著是法語世界閱讀量的前三名，受眾不是等閒之輩。我們這一代讀存在主義，與上一輩暢談精神分析，是相若的啟蒙。當人味與情味流逝，《異鄉人》那種呼之欲出的疏離感，對文青而言非常誘人。當文中巨大的荒謬感劍指司法制度，對他們而言，堪稱無聲的情緒出口。若 Ozon 只為作者性把關，據他所言，套用一個幻滅的年輕人敘事，層次上難以高攀。尤其《異鄉人》不存在理想主義的由興轉衰，反而擁抱了人的非理性。這先會招來現實問題：投資者卻步。哪怕原著暢銷，他們心裏清楚這是存在主義小說，而非奇案系列。

　　所以現在的黑白畫面，看似是美學，實際很有機會是礙於預算，只能最便捷地還原時代感。剛好配上冷調，渲染一切。說是懷舊和追憶，雖是老生常談，好在攝影師稱職，用工整的構圖直面烈日、眩暈與槍的扳機，使催人犯罪的感官生機勃勃。現在反響尚可，歸功於技術考究，但這優點有賴於資訊差。早在六十年代，Luchino Visconti（維斯康堤）已改編過《異鄉人》，新作的調度跟著舊版編排，了無新意。或許 Ozon 容不下差池，趨向保守。就算是天下文章一大抄，本片花一大截篇幅拍人情冷暖，倒不如小說開篇那句：「今天，媽媽死了。也或許是昨天。我不知道。」如此抽離，令人發寒。本片正正缺乏這種一針見血，《異鄉人》真的不好拍。

 

當代影壇的創造力之最：Richard Linklater 夢回歐美前朝

《異鄉人》電影劇照

 

Tags:#Richard Linklater#法國新浪潮#異鄉人#François Ozon#香港國際電影節#電影評論#Kristen Stewart#斷了氣#斷了氣中戲#詞聖的醉後一夜#我們都是這樣長大的#情迷假殺手
Add a comment ...Add a comment ...
從《霸王別姬》到《秦俑》：李碧華筆下的愛恨糾纏
更多電影寓言文章
從《霸王別姬》到《秦俑》：李碧華筆下的愛恨糾纏
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處