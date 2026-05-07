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電影《別離無恙》：逝去只是重聚之前的一場預演
Movie & Drama

電影《別離無恙》：逝去只是重聚之前的一場預演

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　有時候，一個人的冷漠，只是為了壓抑內裏洶湧的情緒。相比起直接表達情緒的人，冷靜的人往往承受著更大的痛苦，強迫自己不要崩潰。他們理性地知道，只要讓內心的痛楚傾瀉而出，便再也無法回復原來的正常模樣。然而，長久的壓抑，只會讓自己變得愈來愈不正常。甚至到了最後，在離別的時候也無法得到一個答案——一切，只是因為我們一直避免坦誠地談論。人與人之間的相處，總是禮貌而恭敬；但如果在最親密的人面前，亦無法展現自己黑暗的一面，也就說明其實對方與陌路人無異。

 

電影《別離無恙》：逝去只是重聚之前的一場預演

《別離無恙》劇照

　　在《別離無恙》（Until We Meet Again）的敘事安排中，首先以幾個家庭的告別式作為引入，例如懷孕的妻子、患有先天性心臟病的小孩等。「我只能體會送別者的心情。」禮儀師漆原禮二（目黑蓮 飾）以一種沉寂的態度，指導擁有看見逝者能力的清水美空（濱邊美波 飾）工作。除了在專業上的細膩，他幾乎沒有展現太多個人情緒。

 

　　直到長野家的故事展開，母親桂子因車禍離世，子女與父親之間亦因此產生糾紛與誤會。當漆原在高原上說出「不久之後，就要告別了」時，他眼中那一瞬的猶豫，呼應著自己與多年前同樣因車禍離世的妻子的往事。這也說明了為甚麼電影開首先從他人的故事開始敘述；如果直接講述漆原的過去，故事上的設計就失去了驚喜。隨著情節的推進，漆原的真實情緒逐漸滲出，並反映在他後來對待美空的溫柔。

 

電影《別離無恙》：逝去只是重聚之前的一場預演

《別離無恙》劇照

　　而在美空的嫲嫲離世以後，她與父母之間的關係，才真正開始釐清各種牽絆，同時亦坦白了一直避而不談、關於姊姊離世的原因。有一些話，即使每天相見，也始終無法說出口。人生中本來就充滿猜測，因而衍生出無數的誤會。因此，人是否總是在無意間，為自己留下遺憾？還只是因為懦弱，而阻止幸福的發生？美空在最後讓嫲嫲與姊姊一同道別離開——原來，逝去只是為了重聚而準備。

 

電影《別離無恙》

上映日期：5月14日

 

Tags:#電影#日本電影#目黑蓮#濱邊美波#情感關係#生死#別離無恙
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