底妝三部曲！開箱Clé de Peau Beauté鑽光底妝系列：解鎖如「水光針」般的剔透妝效！

立夏將至，雖然尚未到端午，但香港的空氣已悄然滲進幾分潮濕與悶熱，連綿的雨天更成了日常。隨著衣櫥換季，當然化妝桌上的美妝也要緊隨其後。要打造一個精緻且全日不脫妝的無瑕肌，關鍵不僅在於保濕，更取決於妝前與定妝的細膩銜接。今期編者為讀者們帶來了Clé de Peau Beauté的底妝三部曲，教你如何在悶熱天氣下，依然維持整天完美的精緻妝感！

第一步

校色與控油——妝前乳霜

Clé de Peau Beauté 的妝前乳霜受歡迎程度已無需多言，向來也是Threads上的話題寵兒，更是不少人前往日本旅遊時必回購的「神級單品」。除了內含持久控油成分，當中的「賦活光感技術」把護膚和彩妝融合，令肌底散發出光芒。面對長時間帶妝最怕的氧化暗沉與出油困擾，它能有效抑制油光並鎖住妝感，讓精緻底妝維持長達 24 小時的完美狀態。

乳霜也適合所有膚質使用，輕盈易推且不易與護膚品產生摩擦「起粒」。即使面對香港夏季最惱人的潮濕悶熱，上臉後依然清爽無負擔，不太影響妝感的精緻度。

第二步

水光修復——鑽光透薄修護粉底液

要打造如「水光針」般的剔透膚質，不一定僅靠醫美療程，日常的精準保養與底妝選擇同樣關鍵。鑽光透薄修護粉底液特別為亞洲肌膚研發出 7 款色調，無論是白皙或健康膚色、冷調或暖調，都能找到命定本命色。粉底液內有補濕精華，質地水潤也具有延展性，能在肌膚表面築起鎖水功效，達至 12 小時的水潤貼服感。

編者推介用粉底掃（高度遮瑕）上妝，粉底掃纖維柔軟令妝感與肌膚更貼服，能發揮到粉底液的遮瑕功用。上妝時建議採取「少量多次」的方式，以疊加的手法上妝 ，在修飾瑕疵的同時，塑造出充滿水光感、卻絲毫沒有厚重粉感的透亮妝效。

第三步

定格清透——鑽光透亮蜜粉

到了底妝的最後一個步驟，當然是蜜粉定妝。鑽光透亮蜜粉同樣以賦活光感技術為重心，不僅能讓妝感顯得澄淨明亮，粉質更是細膩，沒有厚重的粉感。系列備有兩款色調選擇，能精準修飾暗啞與膚色不均。而最令編者心動的「加分項」，莫過於品牌推出了 8g 輕巧旅行裝——其輕巧設計極具質感，無論是放入化妝包外遊，或是約會時隨身補妝都非常方便，讓你隨時隨地都能維持透亮如初的精緻感。

想入手以上底妝神器的朋友留意了！現凡購買一套妝前乳霜及鑽光透薄修護粉底液，即可獲贈精美的「鑽光手機鏡架」乙個。趁著轉季，快為化妝桌添置這套全日不脫妝的秘密武器吧！

查詢/購買：Clé de Peau Beauté