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維港夜景下的雙重盛宴：從煙燻牛脂熟成韓牛1++到原創雞尾酒，品味麗晶酒店的沉穩奢華
Dining

維港夜景下的雙重盛宴：從煙燻牛脂熟成韓牛1++到原創雞尾酒，品味麗晶酒店的沉穩奢華

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　香港人對好牛扒的熱情，從來不因潮流而減退，反而越燒越旺。香港麗晶酒店The Steak House連續第三年穩守「全球101間最佳牛扒餐廳」第80位，同時獲《香港澳門米芝蓮指南》推薦，這份榮譽背後，是主廚Amine Errkhis對火候、香氣與肉味深度的偏執追求。這次再來，更因為作為扒房，竟然不斷有新把戲。「匠心自家熟成系列」第二章 —— 煙燻牛脂熟成韓牛1++，正好滿足韓迷。夜未央，油脂香氣還在舌上，正好再到同場的Qura Bar試試最新口味雞尾酒！

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

香港麗晶酒店The Steak House連續第三年穩守「全球101間最佳牛扒餐廳」第80位，實至名歸。

 

　　平日八時來到The Steak House，餐廳坐得滿滿當當，幾乎一席難求。踏入餐廳，維港景色率先映入眼簾。室內由 BAR Studio 操刀設計，巧妙地把維港的喧鬧與室內的寧靜對比得恰到好處，高大的玻璃窗外是流動的燈海，室內卻用鏡面與質感物料，把景色「框」進每一個角度，讓你無論坐哪一邊，都逃不過那片醉人夜景。用色以酒紅與木炭色調為主，點綴溫暖的銅金色澤，皮革、麂皮與木材交織，帶著沉實的奢華感，卻又不會壓迫。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

設計師巧妙地把維港的喧鬧與室內的寧靜對比得恰到好處。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

主廚Amine Errkhis

 

　　最愛，還有豐盛得像一座小型美食島的沙律吧，冷盛海鮮、沙律、多款來自法國、西班牙和意大利的火腿和芝士，全部極之高質，款款吸引。走進沙律吧，可以看見琳瑯滿目的酒窖之外，還可欣賞開放式廚房之內的原裝炭火烤架，以及廚師們烹調時的光芒。炭火的輕微爆裂聲，十分治癒！

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

沙律吧

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

在沙律吧區還可看見各式牛扒

 

　　雖是衝著韓牛而來，但別太心急，先來些前菜。選擇了經典的King Crab Cake，每一口也是滿滿的蟹肉，一絲絲的柔軟新鮮口感，鮮味於熱呼呼當中霸佔味蕾。我不需要檸檬的清爽，只要滿足舌尖與蟹鮮的零障礙接觸。而Pan Seared Scallops也是鮮味突出，牛油和檸檬香恰到，香草微微提鮮，毫不霸道，帶來香口惹味！

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

King Crab Cake $298

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

Pan Seared Scallops $278

 

　　接下來還有Beef Tenderloin Tartare，精緻的擺碟，經典的口味。生牛肉軟嫩得很，沒有半點渣，輕輕咀嚼便慢慢融於舌上，鮮中帶甜，甚至帶點輕盈，完全不膩。進入戲肉前，再來碗洋蔥湯，甜香當中有Gruyere Cheese的滋味，讓味蕾提起神來。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

Beef Tenderloin Tartare $298/4oz、$538/4oz

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

Onion Soup $208

 

　　牛扒上枱之前，是充滿儀式感的選刀環節。多款扒刀有粗獷、有優雅，選擇困難的話，都逐一拿上手試試吧！還有多款芥末和鹽，包括柚子鹽、炭鹽、菲律賓鹽、乾果芥末、紅酒醬和啤酒醬等，也是全都要，滿足好奇心！

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

多款扒刀

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

鹽及芥末

 

　　主角上場，煙燻牛脂熟成韓牛1++，由現時至6月30日限時登場，主廚Amine Errkhis親自操刀，把韓牛那股天生甘甜與豐盈油花，玩到另一個境界。Amine 先讓頂級韓牛1++ 乾式熟成兩週，穩住肉纖維，凝練那股深沉旨味。之後，他用自家提煉的牛脂，混入迷迭香、百里香、蒜頭、月桂葉，輕輕煙燻，再一層一層封存上去。這招靈感來自古時沒有現代冷藏的保存智慧，卻被他用現代精準手法重塑。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

煙燻牛脂熟成韓牛1++製作

 

　　過程一點也不簡單，每塊牛扒都要花足足一天時間手工處理。牛脂要在剛剛好的溫度下，一層接一層塗上去——大約六道工序，每塗一層就要靜置冷卻至完全凝固，才繼續下一層。溫度控制極其講究：太熱會破壞熟成狀態，太冷又塗不開。最後輕輕加入可食用炭粉，增添深度，也造就那標誌性的深邃大理石紋理。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

每塊牛扒都要花足足一天時間手工處理。

 

　　結果肉質依然細嫩純淨，風味卻變得立體、濃郁而悠長。表面那層細膩如黑色大理石的紋理外殼，不單鎖住肉汁，更讓煙燻草本香氣緩緩滲進每一絲肌理，卻絲毫不搶走韓牛本來的柔美甘甜。Amine自己講得直接：「乾式熟成先把肉質收得更集中細緻，之後用煙燻香草牛脂封存，讓脂香與煙氣真正走進肉裡。最後那層深色外殼，既是保護，也是風味的加冕。」

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

炭烤煙燻牛脂熟成韓牛1++

 

　　韓牛入口，風味層次優雅得令人心折：草本清香先開路，中段韓牛旨味如潮水般集中爆發，尾段輕柔煙燻香氣徐徐收束，餘韻悠長。在濃與清、厚與爽之間，取得極其細膩的平衡。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

煙燻牛脂熟成韓牛T骨 1++ $128/oz、另提供煙燻牛脂熟成韓牛西冷 1++ $138/oz

 

　　是夜還品嘗了美國USDA Certified Super Prime Beef肉眼，水準極之穩定，肉質軟腍而有恰到咬口，油脂和牛香平衡，可說是完美狀況。另外，對廚師來說具有挑戰的西班牙Rubia Gallega Blonda牛柳也處理得極佳，入口軟嫩，無半點渣，口感細膩，肉味也自然，帶有肉鮮，而沒有並非人人可接受的濃厚gamy味道，將西班牙牛的優雅發揮淋漓。配菜方面，必食Lobster Macaroni，龍蝦肉多得誇張，龍蝦鮮香濃郁得很，通粉完全吸收香氣，叫人吃不停口。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

USDA Certified Super Prime Beef肉眼 $1.080/oz

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

西班牙Rubia Gallega Blonda牛柳 $858/8oz

 

　　來到甜品，即使明知胃納快滿，也不得不點70% Smokey Chocolaterie de I’Opera朱古力心太軟，外層薄薄，輕輕包起當中香得迷魂的朱古力融漿。融漿細滑，朱古力味濃郁，甘香而不過甜，每一口也叫人覺得好幸福！

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

70% Smokey Chocolaterie de I’Opera $480

 

　　未夠醉！捨不得太早回家，還可以到Qura Bar。3月16日起，這裡正式開啟全新雞尾酒體驗 —— 《SALON DE QURA》，把整間酒吧化身成一座「味覺藝廊」。酒吧團隊以「收藏家」的眼光出發，將色彩、形態、象徵與情感，注入每一杯酒；「旅者」則在啜飲之間，追尋那些喝完後仍久久盤旋心底的餘韻與記憶。三個角色 —— 收藏家、調酒師、旅者 —— 交織成一段流動的敘事。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

Qura Bar

 

　　八款原創雞尾酒，每一杯都向一門獨特藝術領域致敬，以烈酒為骨幹，卻用極致平衡承托無限想像。藝術思考滲透調酒過程，像藝術家面對畫布、菲林或青銅時那樣沉著而專注。餐單也像本藝術作品集，翻開，會發覺藝術從不讓人感覺陌生。若未選定雞尾酒基調，不妨選出讓自己最有共嗚的藝術，喝一杯與之呼應的雞尾酒！

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

八款原創雞尾酒

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

PAPARAZZI是一款完全澄清的牛奶賓治，質地晶瑩順滑，最後點綴一抹俏皮的朱古力之吻，向華麗魅力致敬，十分打卡able。

 

尖沙咀維港夜景扒房推兩週自家煙燻牛脂熟成韓牛1++！脂香與煙氣平衡、韓牛旨香爆發

HERMIONE為現代氈酒賓治，以 The Botanist 氈酒注入忌廉芝士，帶來柔潤醇厚口感；綴以士多啤梨精華，並冠以細膩輕盈的芝士泡沫，呈現清新卻絲滑豐盈的獨特風味。

 

The Steak House
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店下層
電話號碼：2313 2313
營業時間：星期一至六 6pm-11pm；星期日 11:30am-2:30pm、6pm-11pm

 

Qura Bar
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂樓層
電話：2313 2313
營業時間：星期一至四及星期日 5:30pm-12mn；星期五、六 5:30pm-1am

Tags:#Qura Bar#The Steak House#尖沙咀#麗晶酒店#母親節2026#dining
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