母親節2026 早午餐推介：香港麗晶酒店 x 法國五月下午茶、金普頓酒店Hillside半自助早午餐、The Baker & The Bottleman 母親節驚喜小花束

平日繁忙生活中步伐匆匆，與媽媽相處，總是在飯桌上或電話對話的幾句。今年母親節，不妨換個方式，約她享受一頓悠閒的下午茶或早午餐，在陽光與甜點之間，慢慢細味當下。由精緻酒店下午茶到氣氛輕鬆的早午餐，各有不同風格與節日限定驚喜，讓這一天不只是慶祝，更是一段專屬彼此的溫柔時光。

香港麗晶酒店 x 法國五月下午茶

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母親節不妨帶媽媽到近年最受歡迎的香港麗晶酒店大堂酒廊，享受一場結合法式優雅與本地風味的下午茶體驗。「香港麗晶酒店 x 法國五月下午茶」由行政糕餅總廚楊焯賢與主廚葉智凱聯手打造，以精緻細膩法式甜點結合香港經典元素，呈現別具心思的節日滋味。

甜點包括杏桃花籃、Hong Kong Opera歌劇蛋糕及Paris HK Brest泡芙，各具層次與造型美感；鹹點方面則有升級版芝麻蝦多士配Oscietra魚子醬，以及夾入鵝肝凍的迷你菠蘿包，熟悉日常中見新意。整體設計以東西交融為主題，精緻而不失親切感。下午茶由5月1日至6月30日供應，兩位用為港幣$888+10%服務費；母親節週末更推出香檳升級版本（港幣$1,388+10%服務費），為節日添上幾分儀式感與亮點。

香港麗晶酒店大堂酒廊

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂

營業時間 ：星期一至五：下午3時至6時；星期六、日及公眾假期：中午12時至下午6時

訂座：https://hongkong.regenthotels.com/zh-hant/dining-destination/

查詢：電話 +852 2313 2313或電郵 dining.regenthk@ihg.com