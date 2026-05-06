婚前以修補遺憾為由約會前度，為的不是放低過去，而是想趁機放縱一番

H小姐曾經有位交往過三數年的男友，雖然H一直很愛他，但因為男方遲遲不想成家，待不下去的H惟有先忍痛分手，再另覓一位樂意組織家庭的對象。

即使後來H如願交了新男友，但她與前度仍然維持著最低限度的互動，他們保留了所有聯絡方式與社交帳號，會瀏覽彼此的限時動態，也會在生日和節日送上祝福。我曾經問過H是不是還喜歡他，「沒有了，畢竟他當時沒愛我愛到肯作出改變，而我也沒法為他無止境的等待，就當是緣分已盡吧！」她說。

不知那時的H是真的看開了，抑或純粹自欺欺人，言猶在耳，她卻經已失守了。

去年H結婚前數天，她相約了前度再次見面，說是為了修補遺憾、放下感情包袱，跟昔日的自己好好道別，真是淒美又浪漫（的藉口）！恃著最後一次見面，自然就有了最後一次擁抱、最後一次親吻和最後一次床上關係…..

The show must go on!! 雖然H心裡忐忑，但仍然如期圓婚；成為人妻後的她竟然繼續與前度偷偷密會，甚至自覺愛對方比丈夫還要多。當日狠心離開前度，全因H想早日生兒育女，怎想到她現時最怕就是懷上丈夫的孩子，她心裡經常盤算著如何跟丈夫提出離婚，要是懷孕了，她便不能輕易脫身。

H想過，最壞的結局，可能是婚內被揭發出軌。然而，她最終發現，比起被揭穿，更壞的是前度交了新女友，自己則要被淘汰出局。

「我一直以為他會等我離婚，誰知他竟背著我偷偷跟別人發展，即使我願意躲在背後，他仍堅持要尊重女友，不希望關係弄得太複雜。他的女友如此值得尊重，那段日子，他怎麼就不尊重一下我丈夫？」H哭訴。

終於清醒了嗎？H這時才發現，前度根本只把她當成固定床伴，一旦找到新女友，便把她棄如敝屣。我無意落井下石，這個能讓H佯裝成沒事人跑回家的收場，已算是上天厚待了。

活到這把年紀，我每次聽見那些以「償願」、「修補遺憾」、「最後一次」為名的爛藉口便很無語，到底有誰還聽不出背後那些試探？像這種為懷緬舊情而設的約會，十居其九都帶著不磊落的前設，要是兩個人的腦袋都在策劃如何從對方身上撿便宜，那麼釀成出軌事故，其實該是你們樂見的成果。

捫心自問，你想再見他最後一次，就真的只想單純見一見面？當對方開口說出你想聽到的話時，你會動搖嗎？

人類最常犯的錯，是高估了自己和對方的自制能力。無名分的浪漫，太吸引了；最後約會，大概不會有甚麼「手尾」；婚前放縱，一生人任性一次不算過分吧！然後下一次，你們又會想出新的藉口去說服自己胡作非為。

所謂修補遺憾，全是你自編自導自演，你根本不是要放低過去，而是想找個理由將前事再次挑起。

真的真的只想再見一面嗎？可以的，找個雙方都要上班的日子，一起吃個午餐大概也無妨；飯後各自回到公司好好消化，利用繁重的工作，來把所以思念和歪念都一併淹沒吧！