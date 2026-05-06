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Met Gala 2026穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體 20+紅毯造型盤點
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Fashion News

Met Gala 2026穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體 20+紅毯造型盤點

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　每年五月的第一個星期一，被譽為「時尚界奧斯卡」在紐約大都會美術館舉行的「Met Gala」。今年的話題，除了 Beyoncé 十年後回歸，Blackpink 首度全員到齊出席外，真正值得看的，是每個人如何回應主題。

 

　　今年主題「Costume Art」，Dress Code 為「Fashion is Art」（時尚即藝術）。策展人 Andrew Bolton 早已點出關鍵——時裝從來不是附屬於身體，而是與人體藝術互為主體。換句話說，沒有身體，就沒有服裝。直接把紅地毯由「穿得靚」推向「想說什麼」。因此，大家看到的不再只是華麗，而是立場：有人從五千年藝術史取材，將繪畫與雕塑轉化為服裝語言；有人則回到身體本身，甚至以結構、骨骼與裸體作為設計起點。Madonna 致敬超現實主義畫作以及 Kim Kardashian 打造機械人體藝術等。當將藝術變成服飾，各有不同演繹方式，令今屆的「Met Gala」更精彩，可看性更高。

 

 

每年的時尚遊戲

　　Met Gala 自 1948 年創立以來，本質是為服裝館籌款的晚宴。發展至今，它早已演變成一場極高門檻的階級遊戲：三萬美元一張入場券、二十七萬五千美元包下一張餐桌，這僅是基本消費。然而，如果你是品牌與設計師眼中的「VIP」，受邀入席，那這張入場券便是免費的「實力證明」。

　　今年大展「Costume Art」選在全新落成的 Condé M. Nast Galleries 舉行。展覽打破時間界限，將近 400 件館藏當代設計與古典雕塑並列，令大家不禁反思：當服裝脫離了實用性，是否代表著已成為了純粹的藝術形式？

 

 

 

Beyoncé in Olivier Rousteing

　　若說當晚的氣場能鎮壓全場，那必然屬於 Beyoncé。闊別 Met Gala 十年，她以聯合主席身分穿上 Balmain 創意總監 Olivier Rousteing 打造的訂製服。整套禮服以水晶構成骨骼圖案，貼合於裸肌感連體衣之上。這套造型的高明之處，在於它既直接回應了「身體」主題，同時又帶點解剖學的戲劇性。骨骼不再隱藏，而是被放大展示。這是在提醒大家：身體本身，就是最原始的結構。

 

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Anne Hathaway in Michael Kors

　　Anne Hathaway 作為 Met Gala 常客，第九次出席依然能交出驚喜。她選穿 Michael Kors Collection 訂製禮服，設計師找來藝術家 Peter McGough 在黑色絲綢上親手繪製，靈感源自濟慈（John Keats）名作《Ode on a Grecian Urn》。這是一件「會說話的畫布」，深 V 與高開衩雖具備侵略性的性感，但在手繪圖案的烘托下，呈現出一種靜謐的和諧感。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@Michael Kors

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@Michael Kors

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@Michael Kors

 

Madonna in Saint Laurent

　　娜姐 Madonna 從來不玩保守牌。今次她攜手 Saint Laurent，化身超現實主義女畫家 Leonora Carrington 筆下的女巫。黑色蕾絲搭配帽頂上的骨架帆船，詭譎攝人。當她在工作人員托起巨大灰色薄紗走上階梯時，簡直完美還原了 1945 年名作《The Temptation of St. Anthony》的構圖。這不只是穿衣，而是一場活生生的行為藝術演繹。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/Saint Laurent

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/Saint Laurent

 

Jisoo in Dior

　　第一次參與 Met Gala 的 Jisoo 選擇了極致優雅的路線。這條 Dior 高訂粉色禮服由透明硬紗 Gazar 製成，裙身滿布精細的手工刺繡，宛如將一整座印象派花園穿在身上。這種美雖在預料之中，但在繁複的藝術主題下，反而滲透出一份純粹的仙氣。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/Dior

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/Dior

 

Jennie in Chanel

　　連續四年出席的 Jennie 穿上 Chanel 特別訂製的露肩魚尾禮服。這件作品耗時 540 小時，利用不同色調的藍銀色珠片堆疊出人魚鱗片效果。遠看像陽光下閃動的水面，近看則是層次分明的工藝展現。配上最 signature 的 Kiss Curl 瀏海，Jennie 證明了：能將品牌 DNA 穿出個人風格，才是真正的「品牌大使」。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@Chanel

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@Chanel

 

Rosé in Saint Laurent

　　至於第三次出席 Met Gala 的 Rosé，繼續她熟悉的黑色路線，穿上 Saint Laurent 高開衩禮服，腰間配上向法國立體主義畫家與雕塑家 Georges Braque 於 1953 年的作品《The birds》作致敬的鳥形配飾，剪裁極其簡單，卻讓她散發着一種冷艷的氣質。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/Saint Laurent

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@tiffanyandco

 

Lisa in Robert Wun

　　這套禮服，絕對是當晚最具討論度之一。由香港設計師 Robert Wun 打造的白色薄紗禮服，配上以 3D 掃描製作的「第二對手」，延伸於肩頸位置。百萬顆 Swarovski 水晶刺繡，細節極多。這個設計最有意思的地方，是它直接回應「身體」主題。手不再只是身體的一部分，而變成可被複製、延伸的元素。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@lalalalisa_m

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@lalalalisa_m

 

Katy Perry in Stella McCartney

　　今年 Katy Perry 選擇了一種極其聰明且具備「冷調幽默」的方式來回應主題。她穿上由 Stella McCartney 特別訂製、線條乾淨俐落的白色緞面禮服，而真正的靈魂在於那個合金面罩。當她在紅地毯上，緩緩揭開面罩展露笑容的一刻，整個造型才算真正完成。而這套造型背後更隱藏著時裝界最迫切的議題：永續。禮服布料源自意大利研發的再生纖維，將環保意識包裝在未來主義外殼下。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@katyperry

 

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Source/IG@katyperry

 

Cardi B in Marc Jacobs

　　如果紅地毯少了 Cardi B，那一定會變得非常沉悶。今次身穿 Marc Jacobs 的訂製禮服，大膽地將德國超現實主義藝術家 Hans Bellmer 的人偶美學推至時裝邊界。這套造型以黑色 lace 基調，最具話題性的是肩膊與裙擺各生出的巨大充氣結構，呈現出一種扭曲、膨脹的身體。這種在柔美與荒誕邊緣瘋狂遊走的設計，證明了時尚如果不具備挑釁性，那就失去了靈魂。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@marcjacobs

 

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Source/IG@marcjacobs

 

Rihanna in Maison Margiela

　　每年 Met Gala，大家都在等 Rihanna 出現，因為她從不只是「出席」，而是「統治」。今次她身穿 Maison Margiela 的訂製禮服，靈感汲取自 Flanders 中世紀建築的肅穆氛圍。這件禮服的工藝細節足以令人窒息：馬甲部分鑲嵌了超過十萬顆水晶與古董珠寶鏈條，刺繡耗時高達 1380 小時。更具「玩味感」的是，John Galliano 在布料中混入了由回收電腦電線織成的再生金屬紗線，令整件禮服散發出一種冰冷而厚重的歷史感。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@maisonmargiela

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@maisonmargiela

 

Emma Chamberlain in Mugler

　　年僅 24 歲的網絡紅人 Emma Chamberlain，再次證明了她在時尚界的影響力。今年造型不僅向 Thierry Mugler 1997 年傳奇的「La Chimère」系列致敬，更汲取了梵高與孟克畫作中的狂熱色調。這件由創意總監 Miguel Castro Freitas 設計的 Mugler 訂製禮服，帶有一種詭譎的水彩感。Emma 的選擇反映了 Gen Z 的審美趨勢：時尚不只是社交媒體上的濾鏡，更是與個人成長的對話。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@emmachamberlain

 

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Kardashian 家族的「突」 點藝術

　　少了這家人，Met Gala 就不完整。Kim Kardashian 穿上英國藝術家 Allen Jones 打造的金屬雕塑胸甲，像極了現代戰士。Kendall Jenner 則將 Gap Studio 的白 Tee 進行解構與重塑，致敬羅浮宮《勝利女神像》雕塑造型，將日常單品推向神性。Kylie Jenner 則以貼身馬甲呼應《米洛的維納斯》的殘缺美。三姊妹大玩超現實主義假乳頭設計，就算不被所有人理解，但絕對成功成為了「被討論」的藝術品。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

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Heidi Klum 行走的雕像

　　超模 Heidi Klum 這次徹底「瘋」了。她將自己變成了一座活生生的雕像，靈感來自 19 世紀意大利雕塑家  Raffaele Monti 的名作《Veiled Vestal》 。特效化妝師利用乳膠重現了大理石的質感，讓大家產生一種布料與石塊難分難解的錯覺。這種將自己徹底工具化、藝術化的勇氣，完美展現了可謂「人體藝術」。在 Met Gala，就是要玩到這種地步才算交到功課。

 

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Source/IG@HeidiKlum

 

Luke Evans in Palomo Spain

　　男士要詮釋「Fashion Is Art」向來是個艱難的課題，與其在西裝領口上微調，不如徹底重構。今次在「Fashion is Art」的命題下，男裝終於不再安全。

　　Luke Evans 今次選擇了一條極具膽色與歷史重量的路線——向 Tom of Finland 所代表的 Queer 文化致敬。他穿上由 Palomo Spain 打造的酒紅色皮革警察套裝，鮮明的窩釘細節與具雕塑感的喇叭褲剪裁，挑戰男性身體與慾望的界線。這套造型的高明之處，在於它將曾經被視為邊緣的皮革次文化，在一片保守且「安全」的男裝黑海中，Luke Evans 的穿著提醒大家：時尚的本質本就是一場關於身份認同的冒險。 化身皮革警察的他，透過時裝與歷史對話。

 

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Source/IG@iheartradiobroadway

 

A$AP Rocky in Chanel

　　A$AP Rocky 再次證明了，他才是當代最能駕馭「溫柔陽剛」（Soft Masculinity）的指標。他今次捨棄了硬朗的線條，穿上由 Matthieu Blazy 為 Chanel 特別設計的粉色羊毛長袍。這件看似隨性的「浴袍」實則極盡奢華，上面綴滿了標誌性的羽毛山茶花，單是手工部分便耗時 194 小時製作。以柔美姿態打破性別框架。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@chanel

 

Sombr in Valentino

　　作為 Valentino 新任大使的美國獨立歌手 Sombr，他今次的登場簡直是 Alessandro Michele 美學的完美縮影——那種帶著維多利亞時代憂鬱感的浪漫。這套高訂製服耗時 500 小時製作，設計師利用薄紗與雪紡披風，配合銀灰色漸層刺繡，在走動間雕琢出流動的光影。不對稱的細節與緞帶式的結構，讓 Sombr 看起來像是從文藝復興畫作中走出來的憂鬱少年。

 

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Source/IG@maisonvalentino

 

Hudson Williams in Balenciaga

　　「全民男友」Hudson Williams 穿上 Balenciaga 的寶藍色西裝，靈感源自創辦人 Cristóbal Balenciaga 於 1947 年設計的西班牙鬥牛士風格，並以「上空」演出。這並非單純的賣弄肌肉，而是呼應了大會主題的關注。這種「重新製作歷史」的方式，將經典設計從過去的檔案中抽離，透過現代視覺重新演繹，並證明了最好的配飾往往就是身體本身。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/IG@hudsonwilliamsofficial

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

 

Connor Storrie in Saint Laurent

　　Hudson「男友」Connor Storrie 則繼續他在優雅邊緣試探的叛逆路線，以 Saint Laurent 的圓點絲質薄紗上身登場。這件造型最迷人的靈魂所在，是那條長版 Lavallière 領巾上衣，突顯出 Connor 那種不費吹灰之力的性感。這種設計將 Old Hollywood 的華麗感與現代的透視叛逆結合得天衣無縫，既輕盈又帶著一絲危險的誘惑。

 

2026 Met Gala穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體  20+紅毯造型

Source/Saint Laurent

 

Tags:#MetGala2026#Beyoncé#Connor Storrie#Saint Laurent#Hudson Williams#Balenciaga#Sombr#Valentino#Chanel#Luke Evans#Palomo Spain#Heidi Klum#Emma Chamberlain#Mugler#Rihanna#Maison Margiela#Cardi B#Marc Jacobs#Katy Perry#Stella McCartney#BLACKPINK#Jisoo#Jennie#Rose#Dior#Madonna#Anne Hathaway#Michael kors#Balmain#FashionIsArt#RobertWun#CostumeArt#RedCarpetReport
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