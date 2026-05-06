在留白處起舞！法國五月精選：《邂逅蒙娜麗莎》、《之間——吳冠中水墨行》，感受跨媒介對話

又是五月，又是法國五月來的時候。每年這個時候，香港的空氣裏總會多了一股躁動與期待——法式藝術季如期降臨，像一場定時的儀式，呼喚著城市裏渴求美與靈光的人們。今年的主題「Re/naissance」尤其巧妙，既指涉「文藝復興」的古典輝煌，又拆解為「重複」與「誕生」，暗示一種周而復始的創造力。

談到文藝復興，焦點自然落在文化博物館的年度大展《邂逅蒙娜麗莎》。走進展廳，那幅被無數次複製、解讀的肖像，在全息投影與互動桌的鋪陳下終於「活」了過來——她不再是羅浮宮裏隔著防彈玻璃的遙遠符號，而是以獨白的方式，親自訴說五百年的傳奇。從佛羅倫斯的創作起源，到1911年的驚天盜竊案，達文西的暈塗法（sfumato）在數位光影間層層剝開。與沉浸體驗並置的，是四份珍貴的《大西洋手稿》真跡，科學圖解與藝術素描交織，呈現那顆文藝復興心靈的全貌。羅浮宮策展人說得對，這裏終於能讓人「近距離細賞」了。

如果說前者是凝視古典，那麼剛落幕的「羅玧宣X Bojan Z 爵樂香頌」便是當下靈光的綻放。那位獲法國藝術與文學勳章的韓國天后的聲線，確如《衛報》所言，能在戲劇張力與抽象即興間無縫穿梭，與鋼琴家 Bojan Z 的對話更是將香頌的慵懶揉進巴爾幹節奏裏。

目光移至更廣袤的節目表。在牛棚藝術村，《反沉浸試驗》正試圖顛覆我們對科技的慣性信任。我們習慣了沉浸式體驗的華麗包裹，但法國的 Adelin Schweitzer 聯手藝君子劇團，將觀眾限於十六人，誘使我們戴上一款名為「BUD」的VR裝置。表面是測試，實則是一場關於感知與操控的心理驚悚——當科技解決主義的許諾浮現深層企圖，我們還能否分辨真實與編碼？這是一劑清醒劑，提醒我們愈是被流光溢彩包圍，愈要質問視線的邊界。

另一邊廂，大館的檢閱廣場上，免費上演的戶外馬戲《以身相承》則回歸最樸素的身體語言。三位法國藝術家以「中國杆」為支點，在半空與地面間構築力學空間。托舉、墜落、對抗，揉合當代舞蹈的流暢，探討「衝突」——從個人內心的掙扎到世界的碰撞。沒有聲光電的轟炸，只有肌肉與地心引力的角力，身體成為最誠實的媒介。

而我私心最期待的，或許是舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》。吳冠中一生追求「東西方、具象與抽象之間的橋」，這齣作品便是在他畫作的留白處起舞。編舞楊雲濤與音樂人王菀之的合作方式看來迷人：兩人從不強求「統一」，而是各自從吳冠中的美學出發攀爬，在山頂相遇。王菀之甚至捨棄了流行曲的計算公式，只留下四種最誠實的樂器。法國的燈光與影像設計師加入，讓水墨的黑白在舞台上流動為光影與身體，那些點、線、面的視覺元素，不再只是畫布上的靜態。這不只是致敬，是一場跨越媒介的對話。

在「文藝再興」的主題下，法國五月展現了它的野心：真正有生命力的傳統，需要一次又一次被當下的創作重新激活。