盤點Met Gala 2026珠寶焦點：Lisa搶眼藍寶石項鍊、Sabrina Carpenter重演奢華美學、Tyla鑽石絲巾盡顯線條美

一年一度時裝盛事 Met Gala 於昨日隆重登場，今年以「服裝藝術」（Costume Art）為題，將現代時尚概念與當代藝術結合，彷彿一場藝術對話。官方設定的 Dress Code 「時尚即藝術 Fashion Is Art 」，更讓一眾藝人盡情展現對時裝與藝術的極致追求。

而在這場盛會中，最不容忽視的莫過於群星身上閃耀的高級珠寶。要襯托優雅知性的晚裝，絕對少不了閃爍奪目的珠寶加持。今次編者特別嚴選當晚最值得留意的珠寶焦點，帶大家一同重溫當日閃耀時刻！

閃耀無比：BLACKPINK

今年 BLACKPINK 全員登上 Met Gala 絕對是全場焦點，在網上引發熱烈討論！四位成員的打扮各有特色，盡顯不同的女性魅力。

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身為 BVLGARI 全球品牌大使的 Lisa，身穿全白薄紗水晶禮服，並佩戴 Eclettica 高級珠寶系列藍寶石項鍊與同系列白金耳環。項鍊中央鑲嵌一顆橢圓凸圓形切割藍寶石，兩旁則以不同形狀切割的鑽石與藍寶石交織襯托；耳環則鑲飾兩顆梨形藍寶石。藍寶石寓意智慧與永恆，亦被譽為「貴族之石」，完美貼合 Lisa 當日的形象，展現出無比的優雅與貴氣。

Rosé 以一襲全黑無肩帶Saint Laurent禮服冷艷示人，並佩戴 Tiffany & Co. 今年春季新品——Blue Book: Hidden Garden（花語秘境）系列鉑金鑽石項鍊。全黑禮服配襯項鍊上奪目的 4.2 克拉枕形切割鑽石，線條感十足，令整套晚裝的氣質瞬間昇華。

Jisoo 今年首度登上 Met Gala，佩戴 Cartier 典藏系列項鍊優雅示人。項鍊襯托在粉紅色絲絨底色上，與 Dior 粉紅色絲絨禮服呼應，散發出純潔而高貴的氣質，更突顯出 Jisoo 甜美造型。而 Chanel 品牌大使 Jennie 則一如既往以華麗姿態登場，今年她穿上俐落的直身禮服亮相，並以 Chanel 高級珠寶系列作為點綴。配合偏向簡約的妝感，整體造型既優雅又帶著幾分低調奢華的氛圍。

致敬經典：Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter 每次出席晚宴的造型總能帶給編輯無限驚喜，今年亦不例外。她穿上一襲「菲林」薄紗開衩禮服，並佩戴鑲滿珠寶的華麗頭飾，配戴Chopard戒指作點綴。頭飾以不同切割的鑽石如水滴般呈現在秀髮上，當中更巧妙融入了與其同名的經典電影 《Sabrina》 元素；整體造型令人聯想起 《大亨小傳》（The Great Gatsby） 中，1920 年代美國那種紙醉金迷、極盡奢華的上流社會生活。

低調奢華：Kendall Jenner

向來是Met Gala常客的Kendall Jenner，今年佩戴了Buccellati 高級珠寶優雅亮相。隨著近年珍珠搭配熱潮再度興起，Kendall耳畔點綴Rete Con Perle 黃金與白金耳環，鑲嵌6顆共15卡琵琶珍珠；頸間配戴了垂墜Rolò 系列白金與黃金吊墜，飾以玫瑰式切割鑽石及2顆水滴形珍珠，搭配著半露肩純米色晚禮服，看似簡約低調，卻在細節處散發出無比高貴且大方的氣質。

珠光寶氣：Tyla、Beyoncé

身穿性感 Valentino 禮服亮相的南非歌手 Tyla，雖然未如其熱門歌曲中提及般穿上 Chanel，但一身閃耀奪目的綠藍禮服同樣驚艷全場。她佩戴了由 Jacob & Co. 打造的鑽石絲巾項鍊，由橢圓形切割鑽石交織而成，營造出宛如絲絨般柔軟服帖的視覺效果，極具動態線條感。耳環則以水滴形鑽石為主石，四周由精緻切割鑽石緊密包圍。鑽石絲巾優雅地垂墜於 Tyla 胸前，將珠寶與肌膚完美融合，盡顯高貴優雅與女性線條美感。

久違登上 Met Gala 的 Beyoncé，以華麗姿態重回時尚舞台！她身穿一襲鑲滿鑽石的禮服示人，完美扣合今次的主題，為盛典增添了一份極致的珠光寶氣。造型將珠寶與服飾的結合——鑽石既是閃耀全身的配飾，亦是構成這件亮麗晚裝的核心元素，展現出無可比擬的奢華魅力。

成熟優雅：Anne Hathaway、Amanda Seyfried

今年 Anne Hathaway 穿上一襲黑白極致的晚裝驚艷降臨，以 BVLGARI 高級珠寶系列作為點綴。頸間佩戴了 Vimini 系列的黃金項鍊，鑲飾璀璨鑽石，並與同系列的黃金耳環交相輝映。Anne 瑩透的雪白肌膚與金黃色系珠寶相得益彰，這份簡約而不失大氣的造型，充滿了高級感，彷彿連戲裡的 Miranda 都會報以肯定的微笑！

若提及 Amanda Seyfried，大家定必欣賞過她的電影作品，其甜美笑容與悅耳歌聲總是令人回味無窮。今年，Amanda 穿上粉紅色 Prada 禮服優雅示人，並配襯 Tiffany & Co. 高級珠寶系列，為原有的甜美氣質增添了一份成熟韻味。她頸間佩戴著一條結合黃金與鉑金打造的項鍊，鑲嵌了五顆極其珍稀的祖母綠切割藍鋯石，並輔以圓形切割祖母綠與璀璨鑽石，在色彩碰撞間盡顯奢華極致的美感。