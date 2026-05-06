一日漫遊英國城市Bath：古蹟Palladian Bridge、著名地標The Circus，從市中心購物再到郊外莊園 ！

根據上回推介的《英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅》路線，來到午後(2pm)應該剛好走到市中心位置，這時候距離設施及商店關門時間尚餘三小時左右，可自行決定乘巴士進行稍遠的旅程，抑或繼續沿市內路線進發，時間充裕的話大可以兩邊都去。

坐2號巴士到對岸的Prior Park，車程不過20分鐘，但候車時間也可能花上10分鐘，根筆者觀察接近莊園關門的時間，回程巴士的班次會變得較疏，所以預一小時在交通往來是基本。這個十八世紀建成的莊園有著童話世界般的夢幻景色，當中聞名於世的古蹟Palladian Bridge，是世上僅存四條帕拉底歐式建築的橋樑之一，不少影集例如《Bridgerton》亦是在這裏取景。

留意莊園的面積絕對不小，進園時記得聆聽職員介紹兩條路線，決定走平路還是山路，前者非常輕鬆，後者略帶山泥沙石但景色壯麗。聽職員介紹離開出口往巴士站的路線亦很重要，現場所見大部份遊客離開的時候也相當迷失，在英國鄉郊山野總不能只依靠google map。

遊歷莊園大概兩小時，坐巴士回到市中心大概是4pm，可把握最後一小時逛逛Pulteney Bridge附近的商店，順便欣賞River Avon河景。此橋本身亦是十八世紀建成的一級古蹟，用於跨河交通同時又可容納商店貿易，據知是受意大利Florence 的那條Ponte Vecchio橋所啟發，概念十分相似。

一路住西北方向走便是著名地標The Circus，此廣場可算十八世紀Georgian 建築風格的典範，受羅馬競技場靈感啟發，呈圓環形的建築—路伸延至三條街道出口，令人感覺被相連不斷的對稱別墅排列包圍，是兩代建築師John Wood父子的心血傑作。走出Brock Street會經過一條小街名為Margret’s Building，這一條小小的街道卻匯聚了筆者最喜歡的商店，家品、古董、服飾及書店等等都非常高質，充滿驚喜。

在Margret’s Building驚見香港美食—雞蛋仔！這間「木漏れ日」(Komorebi)小食咖啡店由港人主理，鬆碎香口的雞蛋仔誠意滿滿，下層更設有商店及展示空間，在這裏見到香港設計的精品及書目著作實在感動，真正港人必到。附近隔個街口便是壯麗的The Royal Crescent，同樣出自第二代John Wood建築師之手，以浩瀚宏偉的柱陣包圍著Royal Victoria Park。大家可將此公園視作旅程最後一站，在草地上寫意野餐、觀賞日落黃昏，然後坐火車回程。

若嫌未夠盡興，Bath還有不少酒吧餐廳讓你有足夠理由坐遲一班火車回去。較熱鬧的有Green Park Brasserie，週五晚有DJ打碟的The Cork、能感受local情懷又有live band的The Bell Inn、格調典雅的地底酒吧The Dark Horse及The Bootlegger等等。有時間留多兩天，還可即日來回Iford Manor Gardens花園或Stonehenge巨石陣等景點，不然選間spa hotel放鬆一晚也很不錯。