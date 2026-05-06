歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
七月
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026 紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
推介度：
07/07/2026 - 10/07/2026
13
六月
紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站 紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站
推介度：
13/06/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
一日漫遊英國城市Bath：古蹟Palladian Bridge、著名地標The Circus，從市中心購物再到郊外莊園 ！
Travel
Culture
Insider

一日漫遊英國城市Bath：古蹟Palladian Bridge、著名地標The Circus，從市中心購物再到郊外莊園 ！

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　根據上回推介的《英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅》路線，來到午後(2pm)應該剛好走到市中心位置，這時候距離設施及商店關門時間尚餘三小時左右，可自行決定乘巴士進行稍遠的旅程，抑或繼續沿市內路線進發，時間充裕的話大可以兩邊都去。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

 

　　坐2號巴士到對岸的Prior Park，車程不過20分鐘，但候車時間也可能花上10分鐘，根筆者觀察接近莊園關門的時間，回程巴士的班次會變得較疏，所以預一小時在交通往來是基本。這個十八世紀建成的莊園有著童話世界般的夢幻景色，當中聞名於世的古蹟Palladian Bridge，是世上僅存四條帕拉底歐式建築的橋樑之一，不少影集例如《Bridgerton》亦是在這裏取景。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

 

　　留意莊園的面積絕對不小，進園時記得聆聽職員介紹兩條路線，決定走平路還是山路，前者非常輕鬆，後者略帶山泥沙石但景色壯麗。聽職員介紹離開出口往巴士站的路線亦很重要，現場所見大部份遊客離開的時候也相當迷失，在英國鄉郊山野總不能只依靠google map。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

 

　　遊歷莊園大概兩小時，坐巴士回到市中心大概是4pm，可把握最後一小時逛逛Pulteney Bridge附近的商店，順便欣賞River Avon河景。此橋本身亦是十八世紀建成的一級古蹟，用於跨河交通同時又可容納商店貿易，據知是受意大利Florence 的那條Ponte Vecchio橋所啟發，概念十分相似。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

 

　　一路住西北方向走便是著名地標The Circus，此廣場可算十八世紀Georgian 建築風格的典範，受羅馬競技場靈感啟發，呈圓環形的建築—路伸延至三條街道出口，令人感覺被相連不斷的對稱別墅排列包圍，是兩代建築師John Wood父子的心血傑作。走出Brock Street會經過一條小街名為Margret’s Building，這一條小小的街道卻匯聚了筆者最喜歡的商店，家品、古董、服飾及書店等等都非常高質，充滿驚喜。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

 

　　在Margret’s Building驚見香港美食—雞蛋仔！這間「木漏れ日」(Komorebi)小食咖啡店由港人主理，鬆碎香口的雞蛋仔誠意滿滿，下層更設有商店及展示空間，在這裏見到香港設計的精品及書目著作實在感動，真正港人必到。附近隔個街口便是壯麗的The Royal Crescent，同樣出自第二代John Wood建築師之手，以浩瀚宏偉的柱陣包圍著Royal Victoria Park。大家可將此公園視作旅程最後一站，在草地上寫意野餐、觀賞日落黃昏，然後坐火車回程。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：市中心購物再到郊外莊園

 

　　若嫌未夠盡興，Bath還有不少酒吧餐廳讓你有足夠理由坐遲一班火車回去。較熱鬧的有Green Park Brasserie，週五晚有DJ打碟的The Cork、能感受local情懷又有live band的The Bell Inn、格調典雅的地底酒吧The Dark Horse及The Bootlegger等等。有時間留多兩天，還可即日來回Iford Manor Gardens花園或Stonehenge巨石陣等景點，不然選間spa hotel放鬆一晚也很不錯。

 

Tags:#英國旅遊#漫遊英倫#Bridgerton#The Royal Crescent#Prior Park#Bath
Add a comment ...Add a comment ...
北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略
更多The Dapper Style文章
北倫敦男裝古著聖地：Mr Vintage Fayre 尋寶攻略
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處