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從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻
Skincare
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從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

TEXT:HelenaPHOTO:官方圖片

　　看著母親臉上的細紋，不僅是歲月的痕跡，更是因牽掛與付出而留下的印記。臨近母親節，一份精緻而貼心的護膚禮盒，不僅能讓她的肌膚煥發光采，更提醒她在繁忙生活中停下腳步，享受屬於自己的片刻。從日常保養到奢華寵愛，編輯部特別精選多款護膚品，為母親獻上最溫柔的呵護。

 

1/ 打破抗老瓶頸期：SK-II LXP 黃金奇蹟系列

 

　　從神仙水、小燈泡精華到 Plump 蘋大紅球，SK-II 始終陪伴著我們的每一段護膚歲月。若要在母親節送上一份真正的陪伴，以抗衰老為主的 LXP 黃金奇蹟系列無疑是不二之選。從肌底精華、精華液、面霜到眼霜，配方皆蘊含高濃縮度的 8 倍 PITERA™，並融合珍稀水解黃金蠶絲成分，讓肌膚在抗氧化的同時促進膠原蛋白合成，重塑緊緻、飽滿與光澤。再加上調香師精心調配的木質檀香香氣，令每一次護膚都化作充滿儀式感的療癒時刻。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

SK-II 黃金奇蹟肌底精華 HK$4,290/50ml
SK-II LXP黃金奇蹟精華液 HK$3,290/150ml
SK-II LXP黃金奇蹟面霜HK$2,690/30g ; HK$3,990/50g
SK-II LXP黃金奇蹟眼霜HK$2,900/15g

 

查詢：https://sk-ii.com.hk

 

　　昇華日常護膚儀式：SHISEIDO全新花萃活膚精華油、逆齡FUTURE SOLUTION LX系列

 

　　SHISEIDO的皇牌Ultimune系列都是不少女士化妝櫃的必備。經典的皇牌免疫力活膚精華的14種氨基酸重塑彈力細緻膚質，提升肌底滲透力。而品牌近期再添新成員——免疫力活膚精華油，加入山茶花籽精華、山茶花精萃和透明質酸，質地輕盈不質地不黏笠，適合潮濕悶熱的香港天氣。高抗氧和抗炎修護功效提升肌膚免疫力，疊加在精華液上，為肌膚鎖住水分，展現水光新肌。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

ULTIMUNE皇牌免疫力活膚精華HK$650/30ml; HK$950/60ml; HK$1,160/75ml
ULTIMUNE皇牌免疫力活膚精華油 HK$580/75ml

 

　　想將護膚儀式再度昇華，不妨留意金黑瓶身的FUTURE SOLUTION LX系列！配方從珍稀的延命草中萃取其專利成分LonGenevity Complex™，主打激發膠原再生，加速脂肪細胞代謝，不管是精華、乳霜，還是眼霜，都能全方位提拉輪廓，重新帶來緊緻、光澤感。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

FUTURE SOLUTION LX晶鑽煥亮再生緊膚精華 HK$2,400 (50ml) 
FUTURE SOLUTION LX晶鑽煥亮再生修護乳霜HK$2,800 (50ml) 
FUTURE SOLUTION LX晶鑽煥亮再生眼霜 HK$1,300 (17ml) 

 

查詢：https://www.shiseido.com.hk

 

最溫柔的呵護：mtm labo custom-blended hydrating mask、膠原活能緊膚療程

 

　　說到肌膚最溫柔的呵護，編者首選 mtm labo 的產品。從基礎護理、有機護膚到藥白修護、膠原修護與靈芝養膚，每個系列都能滿足肌膚在不同階段的需求。能從數十種原液中精選最適合自己肌膚的成分，並添加至護膚品中；包括具緊緻功效的人參原液、抗氧化的印度楝葉原液、深層保濕的摩洛哥堅果油，以及舒緩修護的甘菊原液，為每個人量身打造專屬的配方。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

 

　　在悶熱的季節裡，肌膚最怕厚重黏笠。基礎護理系列中的經典custom-blended hydrating mask就是天然療癒的選擇。透明清涼的質地上臉完全沒負擔，親膚的天然保濕因子透明質酸鈉可快速提升肌膚水份含量，甘菊精萃和金盞花精萃能有效緩解敏感期間肌膚泛紅和不適感，配以黑點金絲桃精萃穩定肌膚狀態，最適合這種悶熱又潮濕的天氣！

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

custom-blended hydrating mask HK$1,130

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

custom-blended eye mask HK$1,980 / 30mL & 12 對

 

　　若想再深入體驗護膚，不妨留意品牌近期全新推出的膠原活能緊膚療程。這個全新體驗分別有面部和眼部療程，同時也是皇牌膠原蛋白眼膜的延伸。膠原活能緊膚眼部療程採用 3D 立體加熱技術，360度覆蓋眼周，改善眼袋、淡化眼紋與黑眼圈，讓脆弱的眼周肌膚再次緊緻。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

膠原活能緊膚面部療程 (療程時間90分鐘 / HK$2,700)
膠原活能緊膚眼部療程 (療程時間70分鐘/ HK$1,660)
*膠原活能緊膚療程於即日起至5月15日，全新客戶可專享五折 (HK$830)，體驗此療程（價值HK$1,660）。

 

查詢：https://www.mtmlabo.com/tc/

預約：https://bit.ly/mtmlabo_booktreatment

 

　　植物芳香的療癒感：Aesop 時韌煥新精粹油、韶光手部修護精華

 

　　若你偏愛自然香氣，Aesop 的植物芳香總能帶來療癒感受。品牌最新推出的「時韌煥新精粹油」（Resolute）首度採用類視黃醇成分，以 HPR 取代傳統維他命 A 衍生物。這款全新精華油結合強化屏障的角鯊烷與大西洋雪松，促進表層細胞更新、穩定膚況並改善膚質。建議於晚間潔面並使用調理液後，取 3 至 5 滴輕柔按摩，若想在白天使用，需留意其中維他命 A 配方可能增加肌膚對紫外線的敏感度，因此，搭配高系數防曬產品一同使用會比較好。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

HK$ 720/25 ml; HK$ 1,355/60 ml 

 

　　除了全新Resolute、另外一款最新推出的「韶光手部修護精華」（Solais）也十分適合作為母親節禮物。這款手部修護精華質地輕盈、吸收迅速，結合多種高效成分，包括蒲公英根、菸鹼醯胺與LHA（脂羥基酸），針對改善膚質、提亮膚色，讓操勞的雙手更加細膩。

 

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻

HK$ 330/30 ml

 

查詢：https://www.aesop.com.hk/zh

Tags:#Beauty#Skincare#Mother’s day#母親節禮物#母親節skincare#Aesop#mtm labo#母親節2026
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