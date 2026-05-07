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母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題
Dining

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

TEXT:Tiffany ChanPHOTO:品牌照片

　　母親節總少不了一個精緻蛋糕作為儀式感的延續。今年，不妨精心挑選一款別具心思的蛋糕，為這一天添上甜而不膩的記憶。由酒店級精緻美點，到人氣餅店的創意之作，無論偏好清新水果、淡雅茶香，還是造型吸睛的打卡款式，都能找到貼合她喜好的選擇。在簡單的分享與祝福之間，一件蛋糕，往往已足夠表達心意。

 

LUCULLUS 龍島茶果交織之選

 

　　今年母親節，LUCULLUS 龍島以兩款匠心蛋糕，將細膩茶香與清新果韻融入節日心意之中。兩款蛋糕均選用品牌皇牌戚風蛋糕為基底，口感輕盈綿密，分別以鳳凰單欉烏龍茶及斑蘭葉作主調，透過果醬、慕絲、奶凍與脆脆層層交織，呈現豐富而平衡的味覺層次。

 

　　「Amber Bloom」白桃鳳凰單欉戚風蛋糕以柔和色調的手工糖花點綴，內層結合白桃醬、幼滑白桃慕絲及清香新鮮果肉，配以鳳凰單欉茶香奶凍，帶來香滑與清爽交織的口感；「Golden Tropics」香芒椰子斑蘭戚風蛋糕則帶來熱帶風味，斑蘭蛋糕配搭芒果、椰子吉士及朱古力脆脆，口感層次鮮明。兩款蛋糕不論外觀或風味，均展現溫柔而有層次的節日心意，為母親節增添一份恰到好處的甜蜜。

 

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

AMBER BLOOM 白桃鳳凰單欉戚風蛋糕

$318/個 (4.5吋)；$468/個 (6吋)

 

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

GOLDEN TROPICS 香芒椰子斑蘭戚風蛋糕

$318/個 (5吋)；$468/個 (7吋)

 

查詢：LUCULLUS 龍島

 

香港麗晶酒店「Share Love, Share Cake」母親節限定蛋糕

 

　　今年母親節，香港麗晶酒店聯乘本地藝術家趙綺婷（Elaine Chiu），再度呈獻「Share Love, Share Cake」限定蛋糕，將藝術與甜點細膩結合。作品靈感源自其水彩系列《The Shadow of Butterflies 蝴蝶之影》，由糕餅副主廚謝嘉慧以匠心工藝轉化為可品嚐的藝術之作，透過味道訴說由外婆、母親到女兒之間延續的溫柔情感。蛋糕由即日起至6月30日供應，售價為港幣590元。

 

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

 

　　The Shadow of Butterflies 蝴蝶之影蛋糕設計圍繞細膩而具層次感的果香與花香，以粉紅番石榴與士多啤梨構成清新主調，並融入淡雅茉莉香氣。茉莉慕絲與鬆軟海綿蛋糕層層交織，中間夾以果醬與士多啤梨啫喱，口感輕盈而不甜膩，底層則以香脆沙布列餅作結，增添層次。整體風味呼應傳統與記憶，以細緻手法重現溫暖情感，無論作為節日蛋糕或心意之選，同樣別具意義。

 

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

The Shadow of Butterflies 蝴蝶之影蛋糕 $590

 

查詢：香港麗晶酒店

 

香港康得思酒店 Goodies Shop「白桃仙子」主題蛋糕

 

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Cordis, Hong Kong（@cordishk）分享的貼文

 

　　今年母親節，康得思酒店行政糕餅總廚 Roy Ma 精心打造「白桃仙子」主題蛋糕，以清新果香結合淡雅茶韻，呈現輕盈細緻的節日甜點。蛋糕頂層覆以茉莉茶香緹奶油，香氣柔和；內層則由茉莉茶海綿蛋糕與杏仁蛋糕底層層鋪疊，中間夾入白桃慕絲及白桃紅西柚果醬，酸甜平衡，口感清爽不膩。

 

　　外觀以珠光圓珠與蝴蝶作點綴，設計優雅，為整體增添一份夢幻感，亦寓意對母親的溫柔祝福。蛋糕由即日起至5月10日期間限量供應，提供多款尺寸選擇，由半磅至兩磅不等，適合不同家庭聚會需要。賓客可提前透過網上預訂，或於指定時間於Goodies Shop即場購買及取貨，為母親節準備一份簡單而細膩的甜蜜心意。

 

母親節2026蛋糕推介：龍島茶香果韻戚風蛋糕、麗晶酒店藝術家聯名限定、康得思酒店白桃仙子主題

香港康得思酒店 Goodies Shop「白桃仙子」主題蛋糕 

$238/0.5磅；$388/1磅；$638/2磅

 

查詢：香港康得思酒店

 

Tags:#母親節2026#母親節蛋糕#LUCULLUS龍島#香港麗晶酒店#The Shadow of Butterflies 蝴蝶之影#康得思酒店
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