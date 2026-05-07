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Jisoo Met Gala 2026 妝容細節：如何以柔和 Soft Glam 打造法式名媛氣息？
Makeup
Celebrity Style

Jisoo Met Gala 2026 妝容細節：如何以柔和 Soft Glam 打造法式名媛氣息？

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　今年 Met Gala 2026 以「Fashion Is Art」為主題，而最令全場驚艷的莫過於首度出席的BLACKPINK 成員Jisoo。Jisoo以一身由 Jonathan Anderson 親手打造的 Dior 定製禮服亮相，粉色珠片與手工花朵的長裙靈感源自印象派大師莫內的油畫，浪漫又優雅。要襯托這套印象派油畫感的禮服，Jisoo的妝容並未選擇過於戲劇化的濃妝，而是走一種柔和而精緻的Soft Glam風格，今次就和大家拆解Jisoo的莫內油畫妝！

 

 

底妝：原生感透亮肌

 

　　為了平衡禮服閃爍的粉色珠片，Jisoo的底妝並不是厚重的霧面妝感，而是強調原生感和光澤度。底妝選用了 Dior Forever Skin Glow恆久貼肌亮澤粉底液，打造出一種由內而外透出的自然潤澤感，避免了紅地毯常見的厚重粉感。再配合局部使用的遮瑕膏，打造出一種細膩無瑕的半透明妝效。

 

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眼妝：「莫內粉」系眼影

 

　　眼妝是整個造型的靈魂，為了呼應禮服上粉色、銀色和白色花朵刺繡，眼妝採用層次豐富的淡粉色調。化妝師更在眼蓋中央點綴細緻的珠光，模仿油畫中光影閃爍的效果，眼線則保持細長柔和，突出Jisoo標誌性的雙眼皮。

 

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唇妝：優雅的名媛玫瑰色

 

　　唇妝是溫柔的乾燥玫瑰色，並帶有一點水光感，來自Dior Addict Glass Lipstick誘惑鏡光唇膏 #405 Rosy Dior。這種帶有些微灰調的乾燥玫瑰色，既能提升氣色又不會搶走禮服的風頭，營造出一種優雅法式名媛的氛息。

 

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　　除了妝容，Jisoo的美甲設計同樣充滿心思。這次的美甲特點在於立體花朵與金屬質感的結合，將Y2K元素加入古典花朵之中。甲面採用了半透明的珍珠白作為底色，上方裝飾了微型的立體手繪花朵，並精細地鑲嵌了極小的銀色珠珠，與禮服上的花朵刺繡互相襯托，顯得明亮耀眼，將藝術主題延伸至指尖。

 

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Tags:#Met Gala 2026#BLACKPINK#Jisoo#Dior#2026春夏#美妝#春夏美妝
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