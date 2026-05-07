Jisoo Met Gala 2026 妝容細節：如何以柔和 Soft Glam 打造法式名媛氣息？

今年 Met Gala 2026 以「Fashion Is Art」為主題，而最令全場驚艷的莫過於首度出席的BLACKPINK 成員Jisoo。Jisoo以一身由 Jonathan Anderson 親手打造的 Dior 定製禮服亮相，粉色珠片與手工花朵的長裙靈感源自印象派大師莫內的油畫，浪漫又優雅。要襯托這套印象派油畫感的禮服，Jisoo的妝容並未選擇過於戲劇化的濃妝，而是走一種柔和而精緻的Soft Glam風格，今次就和大家拆解Jisoo的莫內油畫妝！

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底妝：原生感透亮肌

為了平衡禮服閃爍的粉色珠片，Jisoo的底妝並不是厚重的霧面妝感，而是強調原生感和光澤度。底妝選用了 Dior Forever Skin Glow恆久貼肌亮澤粉底液，打造出一種由內而外透出的自然潤澤感，避免了紅地毯常見的厚重粉感。再配合局部使用的遮瑕膏，打造出一種細膩無瑕的半透明妝效。

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眼妝：「莫內粉」系眼影

眼妝是整個造型的靈魂，為了呼應禮服上粉色、銀色和白色花朵刺繡，眼妝採用層次豐富的淡粉色調。化妝師更在眼蓋中央點綴細緻的珠光，模仿油畫中光影閃爍的效果，眼線則保持細長柔和，突出Jisoo標誌性的雙眼皮。

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唇妝：優雅的名媛玫瑰色

唇妝是溫柔的乾燥玫瑰色，並帶有一點水光感，來自Dior Addict Glass Lipstick誘惑鏡光唇膏 #405 Rosy Dior。這種帶有些微灰調的乾燥玫瑰色，既能提升氣色又不會搶走禮服的風頭，營造出一種優雅法式名媛的氛息。

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除了妝容，Jisoo的美甲設計同樣充滿心思。這次的美甲特點在於立體花朵與金屬質感的結合，將Y2K元素加入古典花朵之中。甲面採用了半透明的珍珠白作為底色，上方裝飾了微型的立體手繪花朵，並精細地鑲嵌了極小的銀色珠珠，與禮服上的花朵刺繡互相襯托，顯得明亮耀眼，將藝術主題延伸至指尖。