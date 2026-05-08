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母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年
Jewelry
Watch

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

　　一年一度的母親節，就是我們向母親傾訴感恩、送上愛意的最佳時刻。無論是溫柔典雅、氣質非凡，還是充滿個性魅力的媽媽，都值得一份能代表您心意的精品禮物。今年，不妨以精緻珠寶、經典書寫工具或傳奇相機，為她打造一個難忘的母親節。

 

Chaumet
Bee de Chaumet 珠寶系列——獻給優雅母親的光影藝術

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

 

　　Chaumet以蜂巢的多變形態為靈感，推出四款全新Bee de Chaumet作品。玫瑰金的鏡面拋光、密鑲鑽石與包鑲工藝交織出立體光影。一枚環繞指間的時尚戒指，低調卻耀眼，正如母親的溫柔力量，永遠閃耀。

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

玫瑰金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

Bee de Chaumet
白金吊墜，鋪鑲藍寶石和明亮式切割鑽石

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

Bee de Chaumet
白金耳環，鋪鑲藍寶石和明亮式切割鑽石

 

查詢：Chaumet

 

DAMIANI
Belle Époque——向母親的故事與藝術致敬

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

Belle Epoque watches

 

　　電影的節奏與畫面感啟發了Belle Époque系列的標誌性設計：圓形與長方形交織，形成優雅動感。今年系列更延伸至製錶領域，推出首款珠寶時計，纖薄錶殼搭配珍貴錶鏈，將幾何美學與工藝完美融合。這份禮物，是對母親人生故事最藝術的讚頌。

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

Belle Epoque

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

DAMIANI Margherita Bloom

 

查詢：DAMIANI

 

Montblanc
Marilyn Monroe 特別版珍珠鋼筆——寫下對母親的深深敬意

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

 

　　若想以一份典雅而富象徵性的禮物表達感恩，Montblanc的Marilyn Monroe特別版珍珠鋼筆是不二之選。純白筆身呼應她的經典白裙，筆夾上的珍珠細節則致敬她的優雅品味。搭配專屬白色禮盒，這份禮物象徵純粹的愛與無可取代的母親形象。

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

 

查詢：Montblanc

 

Leica
M EV1——為型格潮媽準備的傳奇相機

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

 

　　對於熱愛紀錄生活、充滿個性魅力的潮媽，一部Leica相機永遠是最迷人的搭配。全新Leica M EV1為M系統開啟新篇章，首次加入內置電子取景器，結合經典旁軸精神與現代科技。無論視力條件或拍攝經驗，都能輕鬆享受精準對焦與拍攝樂趣。這份禮物，是送給她捕捉生活美好的力量。

 

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年

 

查詢：Leica

Tags:#母親節#禮物#珠寶#腕錶#書寫工具#Chaumet#Bee de Chaumet 珠寶系列#DAMIANI#Montblanc#Marilyn Monroe 特別版珍珠鋼筆#Leica#M EV1 相機#母親節2026
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