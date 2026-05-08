致敬經典與優雅：Met Gala2026珠寶造型解析

雖然近年 Met Gala 的名人們似乎收斂了不少，比起以往瘋狂且具震撼力的視覺衝擊，現在的紅地毯反而更像一場平穩的晚裝盛宴；誇張的裝扮雖在，大膽的設計意念卻不如從前。儘管如此，Met Gala 始終是我每年雷打不動、必看不可的時尚盛事。以下就整理出今年依然能讓我由衷「嘩」一聲的精采造型，跟大家分享。

今年 Met Gala 的主題是 "Costume Art"（服裝藝術），而將服裝與珠寶完美融合、化為一件移動藝術品的典範，絕對非 Rihanna 莫屬。

她身上這件由 Maison Margiela 打造的藝術品，鑲嵌了超過 115,000 件水晶、古董珠寶與金屬鍊。雖然 Rihanna 同時配戴了不同品牌的耳環、Ear Cuffs、手鐲及戒指，但在視覺上，你幾乎無法分辨哪一部分是晚裝的織理，哪一部分才是獨立的首飾。這種「衣飾合一」的模糊邊界，正是 Met Gala 最令人著迷、最「玩得起」的地方。

今年另一個讓我印象深刻的造型，是 Sabrina Carpenter 那件融入「菲林」元素的晚裝。在菲林幾乎被數位化完全取代的年代，這份 懷舊感（Nostalgia） 顯得格外動人。雖然菲林材質本質偏硬，但在 Christian Dior 的巧妙設計下，竟能呈現出極具流線感的貼身美。

更精彩的是她對珠寶的運用。Sabrina 將多條鑽石頸鏈由背部延伸至手臂，讓首飾化為身體線條的一部分。隨著她的舉手投足，鑽石鏈流動閃爍，讓整個形象變得立體且充滿張力。這正是一個完美的示範：只要動動腦筋，善用手頭的首飾，就能創造出截然不同的視覺驚喜。

從前面的 震撼感轉向另一種風格，那就是 優雅的極致。Blackpink Rosé 這次選用了 Saint Laurent 的晚裝，搭配 Tiffany & Co. 的頂級珠寶。那條棕櫚樹造型的鑽石頸鏈極具巧思，精確地捕捉了葉片在微風中輕輕搖曳的姿態，顯得栩栩如生；而這份生動感正好與裙擺上的白鴿圖騰遙相呼應，意境深遠。整個造型沒有刻意的浮誇堆砌，反而流露出一種雲淡風輕的從容感，讓人看得非常舒服。

不過，如果論今次 Met Gala 氣場最強的，一定係 Nicole Kidman。一身深紅色閃片晚裝配上鮮紅色羽毛袖，全身沒有過多的珠寶贅飾，僅以一對耳環與一枚紅寶石鑽石戒指壓場。戒指最特別之處，是紅寶石旁塗上了寶藍色的琺瑯（Enamel），色彩碰撞極具格調。沒有繁瑣的首飾，也沒有刻意的暴露，但即便隔著螢幕都能感受到那份懾人的霸氣——「一姐」果然就是「一姐」。

就是這幾種做型，就是這幾種配襯，就是我每年依然期待 Met Gala 的原因。