因葵，留下這紅色跑車在香港料理裡

因葵逝世，我想起某個時代。

那個還沒有歌手會走出來主動解釋歌詞的年代。

於是，每當遇上一些或隱晦或艱澀或古怪或離奇的歌詞，想知道意思？只能靠自己。

曾經有兩首歌的詞最困擾我，令我費煞思量。

同樣來自上世紀80代中，同樣來自香港樂隊——一首是Raidas的〈吸煙的女人〉，一首是太極的〈紅色跑車〉。

當年還是小學生，自然無法明白，但不明白還不明白，無阻我兩首都能一字不漏由頭背到尾；如果先生要我背默，肯定100分。

80年代中，香港樂壇經歷了一次樂隊組合潮，不論任何類型，不論是否地下，都有機會成為流行；他們除了創作出有別於主流歌手的音樂，部分更會有固定填詞人，為他們寫出配合和突顯樂隊個性風格的歌詞。

Beyond有劉卓輝，Raidas有林夕，達明一派（最初）有陳少琪，太極有因葵。

一直知道〈紅色跑車〉是因葵填的詞，卻從不知道這首歌也由他作曲。

當年認識這首歌，是透過TVB拍的MV，MV完全呼應歌詞，真的找來一架紅色開蓬跑車（我不識車，望落好似跟〈吸煙的女人〉MV那架是同一架跑車），並由吳君如飾演那名拿起香煙便會筋竭力疲的女人，負責在最後把打火機留下在車裡。

在當年我不是太極迷，但無阻我對〈紅色跑車〉的熱情和好奇。

令我產生熱情和好奇的因葵歌詞，還有黃伊汶〈戒男〉和鄭少秋〈香港料理〉。

因葵說〈戒男〉歌詞被好多人鬧，嗱，我肯定沒有，甚至經常把第一句「心情仍然很爛」掛在嘴邊，作為一種心情的宣示，奇就奇在，好多時身邊人往往能夠即刻接住唱出第二句「但仍覺燦爛」來安慰我。

至於鄭少秋作表作〈香港料理〉，以前聽，會心微笑，廿幾年後聽，聽出一份心悒苦澀，「香港長大都咁多年，就算再唔風光都係一時，好過走去外國亂咁洗錢」，聽我講，有關方面不妨考慮借用，勸勉大家留港消費。

歌詞都盡是因葵的心聲？我們不知道，只知道他曾經在訪問說：「我只是一個影子寫手，做適合那位藝人的作品，他們是我的客人，我從不會為自己去填別人的詞。做了所謂的填詞人三十年了，但有幾多首歌是我想做的？」

歌詞是商品，商品當然可以出類拔萃，卻不需要首首都被講到好偉大，事實上，亦不會因為有人忙加解釋而變得無限偉大。

但就算真的如因葵所說，他從不會為自己去填別人的詞，有一些，又的確說出難以反駁的道理，像〈我的生命我的愛〉：



天望透了千秋世代，

就算是誰漸老也下台，

愛與希望又偏偏不息萬載，

流向每一點生命更可愛。