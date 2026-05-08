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最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！
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最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

　　還有數天就到母親節，蛋糕買了、餐廳也預訂了，各位子女準備好那份最有心思的禮物嗎？若然還在苦惱該挑選甚麼，不妨參考 DIVA 編輯部精心準備的Last Minutes 禮物清單，總有一份能討得母親大人歡心！

 

#1 The Floral Atelier

 

　　據說無論任何年齡的女性，都難以抗拒鮮花的魅力。今年 The Floral Atelier 以「Language of Flowers 花語」為主題，將維多利亞時代的花語美學為靈感，讓每一朵盛開的鮮花都化作愛的告白。系列特別選用牡丹與銀蓮花為主角，象徵著對母親永恆的愛，藉此感謝她多年來的無私照顧與教導！

 

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

The Wind Guardian Bouquet Objet‑Vase $2,350

 

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

The Wind Guardian Bouquet Objet‑Vase $2,350

 

查詢／購買：The Floral Atelier

 

#2 Anteprima Lucchetto II Wirebag

 

　　近年牽起掛飾公仔的熱潮，在街上總見到女士們在手袋掛上心頭好。若想為母親大人挑選更有質感的款式，Anteprima今季推出的 LUCCHETTO II WIREBAG系列絕對能脫穎而出！春夏限定的圓筒型設計線條俐落，襯托出九種明亮的夏日色調；再配上充滿風情的Motivo Italia和精緻的 Bambola玩偶掛飾，無論是木偶還是貢多拉船夫，都為包包增添了一抹生動活潑的玩味。

 

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

Lucchetto II Wirebag  $2,995

 

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

Bambola – Cook $1,995

Bambola - Gondola Man $1,995

Bambola – Pinocchio $1,995

 

查詢／購買：Anteprima

 

#3 Glampalm 隨行造型夾

 

　　外出旅行總要打扮得精緻動人，才能拍下最美的留念照。相信大家的母親大人都熱愛拍照打卡，但若髮型被強風吹亂就大打折扣了！Glampalm 今年推出專為旅行設計的 GP105 Switch 隨行造型夾，機身極致輕巧，僅重 152g，放入手袋或行李箱幾乎感覺不到重量。這份「無負擔」的設計，最適合送給怕拿重物的母親大人，讓她隨時隨地都能優雅變身。

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

GP105 Switch 家居旅行造型組合 $1,180

 

查詢／購買：Glampalm

 

#4 The Collagen 膠原蛋白抗醣美肌飲

 

　　膠原蛋白流失向來是女士們最困擾的難題，對於在高壓環境下辛勞的母親而言，肌膚修護更是必需品。日本暢銷品牌 The Collagen 終於正式登陸香港！膠原蛋白抗醣美肌飲蘊含資生堂美肌專利成分，主打抗醣化與排走老廢膠原雙管齊下。為了貼合都市女性的節奏，品牌更同步推出抗醣丸，讓忙碌的媽媽在通勤或差旅中也能輕鬆攜帶，隨時隨地悄悄變美！

 

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

膠原蛋白抗醣美肌飲 $240／10支 

膠原蛋白抗醣丸 $280／126片

 

最後召集！母親節Last Minutes送禮提案：Anteprima逗趣手袋掛飾、Glampalm輕巧造型夾，全方位寵愛媽媽！

昇華版膠原蛋白抗醣美肌飲 $325／10支

昇華版膠原蛋白抗醣丸 $415／126片

 

查詢／購買：The Collagen

 

Tags:#母親節2026#母親節禮物2026#The Floral Atelier#鮮花#Anteprima#手袋#Beauty#Fashion#母親節禮物#隨行造型夾#Glampalm#膠原蛋白抗醣美肌飲#The Collagen
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