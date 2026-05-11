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兩個人一起多久才適合上床？重點不在於時間，而是清楚確認關係
Love Philosophy

兩個人一起多久才適合上床？重點不在於時間，而是清楚確認關係

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　心理學大師容格 (Carl Jung)曾經說：「如果你意識不到內心狀況，它就會化成外在遭遇，成為你以為的命運。」(When an inner situation is not conscious, it happens outside, as fate.)

 

　　「兩次都係咁，上咗床之後就分手，係咪唔應該咁快上床？」除了失望，她有點弄不清那兩個男生是「玩感情」還是「呃蝦條」？

 

　　「你覺得連續兩次被分手同上床有關？」我問她。

 

　　「兩段關係有啲似，都係我想感情可以繼續發展，但同佢哋上完床之後，關係就完。」年紀輕輕的她，短短五個月內經歷了兩次「被仔飛」，除了傷心失望，同時也懷疑人生：「點解咁唔好彩，連續畀人呃兩次。」

 

　　「應該識咗幾耐先至好同男仔上床，唔會畀人呃？」她問。

 

　　每次聽到一些想找男伴卻遇上SP、感覺被「𡁻完鬆」的故事，心裏有時會想：要交往多久，上床才算合適？太快，會不會很隨便而對方不珍惜？太久，對方會否覺得你冷淡和不投入，錯過建立親密時機？

 

　　或許，問題核心不是時間，而是擔心自己做錯決定而失去。

 

　　感情不是一個測驗，沒有標準答案，所以不是問「多久或多少天」？而是，你是否清醒知道自己找甚麼、做甚麼？

 

　　有人認為喜歡是種感覺，情到濃時應該順其自然。這話可能沒有錯，但前提是：你有沒有準備承擔後果？

 

　　關係開始時，通常會被愛情賀爾蒙的激情所籠罩，被吸引而將注意力放在對方身上，同時又會觀察對方言行舉止，思考對方是否適合自己，應否選擇他？一旦上了床，身體連結會帶動情感依附，將原本未足夠認識對方，漸變成將身和心交了出去。這時，感情開始添上了賭運的味道。

 

　　這是為甚麼起初是觀察、思考對方是否適合自己，漸漸變成擔心失去的患得患失。這種由認識立即跳入親暱的火速過程，缺乏了建立和鞏固感情的重要元素：觀察、了解和磨合。

 

　　有基礎的感情，從來都不是靠激情就能實現。所以，要分辨對方只是想進入你的身體，抑或是想進入你的內心；否則上床愈快，風險愈高。

 

　　兩個人一起多久才適合上床？重點不在於時間，而是要多一點清楚確認：跟他，不只是衝動、不單是渴求，而是值得和他再進一步。

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#性
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